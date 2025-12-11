РУС
Завладели 102 млн грн на закупке защиты для танков: НАБУ разоблачило коррупцию в сфере обороны. ФОТО

Раскрыта схема, по которой растратили более 102 млн грн на динамическую защиту для бронетехники ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Подробности

Схему раскрыли НАБУ и САП совместно с СБУ.

Сейчас подозревают трех человек.

"В апреле 2022 года, во время активной фазы российского наступления, Министерство обороны заключило контракт с государственным предприятием на срочную закупку динамической защиты для танков.

Тогдашний генеральный директор ГП, намереваясь завладеть оборонными средствами, привлек коммерческого директора и директора частного общества. Они заключили договор, по которому элементы динамической защиты (крышки и кюветы) ГП покупало по почти втрое завышенным ценам", - говорится в сообщении.

НАБУ раскрыло коррупцию в оборонке на сумму более 100 млн грн
НАБУ раскрыло коррупцию в оборонке на сумму более 100 млн грн

Директор общества оформлял закупку продукции через фиктивные компании, чтобы скрыть преступление.

Полученную "маржу" переводили на подконтрольные счета для дальнейшей легализации.

В настоящее время сообщено о подозрении:

  • бывшему генеральному директору ГП (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины);
  • коммерческому директору ГП (ч. 5 ст. 191 УК Украины);
  • директору частного общества (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины).

В НАБУ отметили, что организатор схемы является обвиняемым в трех других преступлениях и находится под арестом.

НАБУ (4776) коррупция (8835) оборона (5341)
Топ комментарии
+6
Викрили-молодці.
А вкрадені гроші хоч раз повернули?
Розумію, що питання не до САП, а до суду.
Суд має винести рішення, із дотриманням прав та свобод, бла, бла, бла...
А грошей бюджет хрен побачить.
11.12.2025 12:15 Ответить
+5
Слід ще "здобутки" яйцекрада Рєзнікова та його компашки почати (почати!) розслідувати.
Там ще кіт не валявся, і всі мародери досі на свободі.
11.12.2025 12:25 Ответить
+4
на первом фото что, уже голову отрезали?
11.12.2025 12:24 Ответить
Думали, що "війна все спише"...
11.12.2025 12:13 Ответить
А хто з міндічеподібних очолював МО?
11.12.2025 12:17 Ответить
От Трамп падлюка
11.12.2025 12:20 Ответить
на первом фото что, уже голову отрезали?
11.12.2025 12:24 Ответить
Майн Ріда перечитав у дитинстві мабуть
11.12.2025 12:26 Ответить
Настамнєт
11.12.2025 12:26 Ответить
резников, умеров, как вы спите?
11.12.2025 12:27 Ответить
Добре їдять, ще краще сплять, жіночки до них хвіртки своїм ключем відкривають. Запасні аедроми в Америках напоготові- все у них добре.
11.12.2025 12:38 Ответить
102 млн - і ета ми ісчо нє начіналі
11.12.2025 12:27 Ответить
Відсутність смертної кари- не йде на користь країні.
11.12.2025 12:33 Ответить
 
 