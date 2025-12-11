Завладели 102 млн грн на закупке защиты для танков: НАБУ разоблачило коррупцию в сфере обороны. ФОТО
Раскрыта схема, по которой растратили более 102 млн грн на динамическую защиту для бронетехники ВСУ.
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Схему раскрыли НАБУ и САП совместно с СБУ.
Сейчас подозревают трех человек.
"В апреле 2022 года, во время активной фазы российского наступления, Министерство обороны заключило контракт с государственным предприятием на срочную закупку динамической защиты для танков.
Тогдашний генеральный директор ГП, намереваясь завладеть оборонными средствами, привлек коммерческого директора и директора частного общества. Они заключили договор, по которому элементы динамической защиты (крышки и кюветы) ГП покупало по почти втрое завышенным ценам", - говорится в сообщении.
Директор общества оформлял закупку продукции через фиктивные компании, чтобы скрыть преступление.
Полученную "маржу" переводили на подконтрольные счета для дальнейшей легализации.
В настоящее время сообщено о подозрении:
- бывшему генеральному директору ГП (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины);
- коммерческому директору ГП (ч. 5 ст. 191 УК Украины);
- директору частного общества (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины).
В НАБУ отметили, что организатор схемы является обвиняемым в трех других преступлениях и находится под арестом.
А вкрадені гроші хоч раз повернули?
Розумію, що питання не до САП, а до суду.
Суд має винести рішення, із дотриманням прав та свобод, бла, бла, бла...
А грошей бюджет хрен побачить.
Там ще кіт не валявся, і всі мародери досі на свободі.