Завладели 102 млн грн на закупке защиты для танков: НАБУ разоблачило коррупцию в сфере обороны. ФОТО

Раскрыта схема, по которой растратили более 102 млн грн на динамическую защиту для бронетехники ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Схему раскрыли НАБУ и САП совместно с СБУ.

Сейчас подозревают трех человек.

"В апреле 2022 года, во время активной фазы российского наступления, Министерство обороны заключило контракт с государственным предприятием на срочную закупку динамической защиты для танков.

Тогдашний генеральный директор ГП, намереваясь завладеть оборонными средствами, привлек коммерческого директора и директора частного общества. Они заключили договор, по которому элементы динамической защиты (крышки и кюветы) ГП покупало по почти втрое завышенным ценам", - говорится в сообщении.





Директор общества оформлял закупку продукции через фиктивные компании, чтобы скрыть преступление.

Полученную "маржу" переводили на подконтрольные счета для дальнейшей легализации.

В настоящее время сообщено о подозрении:

бывшему генеральному директору ГП (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины);

коммерческому директору ГП (ч. 5 ст. 191 УК Украины);

директору частного общества (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины).

В НАБУ отметили, что организатор схемы является обвиняемым в трех других преступлениях и находится под арестом.

