Новости Обыски в налоговой службе
НАБУ проводит обыски в Государственной налоговой службе

НАБУ обыскивает налоговую

10 декабря детективы НАБУ провели обыски у должностных лиц ГУ ГНС в Хмельницкой области и ГУ ГНС в Николаевской области. Также следственные действия проводились в центральном аппарате ГНС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Государственной налоговой службы Украины. 

Причина обысков

Как отмечается, уголовное производство касается событий, которые происходили в 2024 году и завершились в самом начале 2025 года, и связано с вопросами рисковых предприятий.

Данные досудебного расследования и подробности дела - компетенция правоохранителей.

Реакция налоговой службы

"Руководство и сотрудники ГНС полностью содействуют работе антикоррупционных органов.

Государственная налоговая служба Украины действует в правовом поле и всегда открыта к конструктивному сотрудничеству с правоохранительными органами", - говорится в сообщении.

Зєля разом з єврейським мафіозним угрупованням грабив всюди і на всьому...
показать весь комментарий
10.12.2025 13:47 Ответить
Рудий дід не зупиняйся - дави ішака! Хто б міг подумати що малахольний дід стане єдиним шансом його витурити.
показать весь комментарий
10.12.2025 13:48 Ответить
Забыли в адесскую и западную таможни наведаться. Там работы непочатый край
показать весь комментарий
10.12.2025 13:56 Ответить
Роботи там нема зовсім. Пакуй всіх в каталажку - ото вся робота.
показать весь комментарий
10.12.2025 14:45 Ответить
А когда будет вторая серия КРЕСТНОГО ОТЦА
От Метро Голдвин НАБУ?
Когда уже в кадре появится украинский Марлон Брандо?
Владимир Александрович , дорогой - РОЛЬ ОТЦА МАФИИ
Это ,несомненно , ваша удача!!!
Первая серия - ДВУШКА НА МОСКВУ- отпадная!!!!!
А главное ведь - сериал основан НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ!!!!!!
показать весь комментарий
10.12.2025 14:21 Ответить
Хто ж це організував серйозні злочинні угрупування, які займалтся крадіжкою грошових потоків через всі міністерства? Невже хтось міг обійти заборону Зеленського? Коли цим займається НАБУ, то це виглядає так, ніби хтось із керівн еів країни організував і покривав ці схеми. Хто в нас керує державою? А його кишенькові ДБР, прокуратури і СБУ продовжують збирати дос'є на патріотів і опозицію.
показать весь комментарий
10.12.2025 14:35 Ответить
КОЛИ В ГЕТМАНЦЕВОЇ ПРОВЕДУТЬ ОБШУК?
воно вже рацію втопило або закопало,
Сівковичу через прямі ефіри шифровки передає,
мигає та лупає морзянку очима.
показать весь комментарий
10.12.2025 14:44 Ответить
Цей гадючник податковий давно вже потрібно розігнати і посадити.
показать весь комментарий
10.12.2025 14:45 Ответить
 
 