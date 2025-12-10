НАБУ проводит обыски в Государственной налоговой службе

10 декабря детективы НАБУ провели обыски у должностных лиц ГУ ГНС в Хмельницкой области и ГУ ГНС в Николаевской области. Также следственные действия проводились в центральном аппарате ГНС.

Причина обысков

Как отмечается, уголовное производство касается событий, которые происходили в 2024 году и завершились в самом начале 2025 года, и связано с вопросами рисковых предприятий.

Данные досудебного расследования и подробности дела - компетенция правоохранителей.

Реакция налоговой службы

"Руководство и сотрудники ГНС полностью содействуют работе антикоррупционных органов.

Государственная налоговая служба Украины действует в правовом поле и всегда открыта к конструктивному сотрудничеству с правоохранительными органами", - говорится в сообщении.

