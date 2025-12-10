НАБУ проводит обыски в Государственной налоговой службе
10 декабря детективы НАБУ провели обыски у должностных лиц ГУ ГНС в Хмельницкой области и ГУ ГНС в Николаевской области. Также следственные действия проводились в центральном аппарате ГНС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Государственной налоговой службы Украины.
Причина обысков
Как отмечается, уголовное производство касается событий, которые происходили в 2024 году и завершились в самом начале 2025 года, и связано с вопросами рисковых предприятий.
Данные досудебного расследования и подробности дела - компетенция правоохранителей.
Реакция налоговой службы
"Руководство и сотрудники ГНС полностью содействуют работе антикоррупционных органов.
Государственная налоговая служба Украины действует в правовом поле и всегда открыта к конструктивному сотрудничеству с правоохранительными органами", - говорится в сообщении.
От Метро Голдвин НАБУ?
Когда уже в кадре появится украинский Марлон Брандо?
Владимир Александрович , дорогой - РОЛЬ ОТЦА МАФИИ
Это ,несомненно , ваша удача!!!
Первая серия - ДВУШКА НА МОСКВУ- отпадная!!!!!
А главное ведь - сериал основан НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ!!!!!!
воно вже рацію втопило або закопало,
Сівковичу через прямі ефіри шифровки передає,
мигає та лупає морзянку очима.