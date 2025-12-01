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Квартира для доньки за кордоном за 4 млн грн: оголошено підозру експосадовиці ДПС із Запоріжжя

підозра

Експосадовиці податкової на Запоріжжі повідомлено про підозру за приховування куплених для доньки закордонних апартаментів вартістю майже 4 млн грн.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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За процесуального керівництва прокурорів Запорізької обласної прокуратури 25 листопада 2025 повідомлено про підозру експосадовиці Головного управління Державної податкової служби у Запорізькій області в умисному внесенні недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави (ч. 1 ст. 366-2 КК України).

Апартаменти придбала для неповнолітньої доньки

Слідство встановило, що влітку 2024 року, перебуваючи на посаді начальника одного з відділів податкової, жінка придбала за кордоном апартаменти вартістю майже 4 млн грн для своєї неповнолітньої доньки.

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Дані про сім’ю та нерухомість у декларації не відобразила

Після звільнення восени того ж року підозрювана подала декларацію, однак не відобразила у ній ні інформацію про доньку, ні дані про нову нерухомість. У результаті до розділів 2.2 "Інформація про членів сім’ї" та 3 "Об’єкти нерухомості" декларації не було внесено дані, які мали бути зазначені відповідно до вимог законодавства.

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Автор: 

нерухомість (1057) Запорізька область (4973) Державна податкова служба (608) підозра (1019)
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За 80 тис.дол апартаменти?
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01.12.2025 16:23 Відповісти
У Львові дорожче. І не апартаменти, а австрійська розвалюха з гнилими комунікаціями. То вона ще й зекономила...
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01.12.2025 16:26 Відповісти
80 кілобаксів - це вбита "кавалерка" (приміщення площею 20-25 м² "все в одному": столова, спальня і кухня + душова кабінка з унітазом окремо). Це в столиці одного з найдепресивніших воєвудств.
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01.12.2025 16:34 Відповісти
Та це мабуть наклеп, ну не можуть податківці - самі чесні українці - обманювати державу!
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01.12.2025 17:24 Відповісти
"Апартаменти" - це від англ. "apartments", тобто звичайна квартира? Квартира за 80к доларів за кордоном? Можна заробити. А прес-реліз поданий так, що аж за 4 мільйони гривень, цілі апартаменти і не де-небудь, а за кордоном! А цій начальниці відділу інкримінують не корупцію, а лише не декларування. Офіс генпрокурора легко може провадити процесуальні дії до начальниці відділу, яка звільнилася і набивати собі статистику. А що там "Міндічі" і оточення? Усе задекларували?
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01.12.2025 18:01 Відповісти
 
 