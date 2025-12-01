Квартира для доньки за кордоном за 4 млн грн: оголошено підозру експосадовиці ДПС із Запоріжжя

Експосадовиці податкової на Запоріжжі повідомлено про підозру за приховування куплених для доньки закордонних апартаментів вартістю майже 4 млн грн.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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За процесуального керівництва прокурорів Запорізької обласної прокуратури 25 листопада 2025 повідомлено про підозру експосадовиці Головного управління Державної податкової служби у Запорізькій області в умисному внесенні недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави (ч. 1 ст. 366-2 КК України).

Апартаменти придбала для неповнолітньої доньки

Слідство встановило, що влітку 2024 року, перебуваючи на посаді начальника одного з відділів податкової, жінка придбала за кордоном апартаменти вартістю майже 4 млн грн для своєї неповнолітньої доньки.

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Дані про сім’ю та нерухомість у декларації не відобразила

Після звільнення восени того ж року підозрювана подала декларацію, однак не відобразила у ній ні інформацію про доньку, ні дані про нову нерухомість. У результаті до розділів 2.2 "Інформація про членів сім’ї" та 3 "Об’єкти нерухомості" декларації не було внесено дані, які мали бути зазначені відповідно до вимог законодавства.

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