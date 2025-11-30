Понад 20 млн грн збитків: прокуратура розслідує самочинне будівництво на пляжі "Ланжерон" в Одесі

Директору одеської компанії оголошено підозру за самовільну забудову території на пляжі "Ланжерон", де він, за даними слідства, звів частину готелю та зони відпочинку на землі громади, завдавши збитків понад 20 млн грн.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Приморська окружна прокуратура м. Одеси повідомила про підозру директору підприємства у самочинній забудові земельної ділянки в рекреаційній зоні біля узбережжя Чорного моря (ч. 4 ст. 197-1 КК України).

Під час розслідування з’ясовано, що керівник ТОВ, щоб розширити територію для ведення підприємницької діяльності та отримання прибутку, самовільно звів частину готельного комплексу, спа-зони, басейни та інші зони відпочинку на земельній ділянці, яка йому не належала.

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Готельний комплекс працював із 2022 року на самозахопленій землі

Так, фактично з 2022 року готельний комплекс працює, компанія отримує прибуток, а частина земельної ділянки, що була самовільно забудована, використовується безкоштовно.

Через такі дії місцевий бюджет недоотримує кошти та фактично територіальна громада Одеси цінною землею не розпоряджається.

Внаслідок протиправних дій посадовця ТОВ та спільників територіальній громаді міста Одеси заподіяно понад 20 млн грн шкоди.

Прокуратура просить суд арештувати майно для відшкодування збитків

Наразі прокуратура звернулася до суду з клопотанням про арешт майна підприємства задля забезпечення відшкодування завданої майнової шкоди.

Оперативні заходи проведені за участі Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

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Наразі перевіряється причетність інших осіб до схеми захоплення землі біля моря площею 0,0823 га на набережній пляжу "Ланжерон", оскільки за даними слідства, директор компанії діяв у змові.