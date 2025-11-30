РУС
Более 20 млн грн ущерба: прокуратура расследует самовольное строительство на пляже "Ланжерон" в Одессе

На Ланжероне разоблачили незаконную застройку: директору ООО сообщили о подозрении

Директору одесской компании объявлено подозрение за самовольную застройку территории на пляже "Ланжерон", где он, по данным следствия, построил часть отеля и зоны отдыха на земле громады, нанеся ущерб более 20 млн грн.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Приморская окружная прокуратура г. Одессы сообщила о подозрении директору предприятия в самовольной застройке земельного участка в рекреационной зоне у побережья Черного моря (ч. 4 ст. 197-1 УК Украины).

В ходе расследования выяснилось, что руководитель ООО, чтобы расширить территорию для ведения предпринимательской деятельности и получения прибыли, самовольно построил часть гостиничного комплекса, спа-зоны, бассейны и другие зоны отдыха на земельном участке, который ему не принадлежал.

Гостиничный комплекс работал с 2022 года на самовольно захваченной земле

Так, фактически с 2022 года гостиничный комплекс работает, компания получает прибыль, а часть земельного участка, которая была самовольно застроена, используется бесплатно.
Из-за таких действий местный бюджет недополучает средства и фактически территориальная громада Одессы ценной землей не распоряжается.

В результате противоправных действий должностного лица ООО и сообщников территориальной громады города Одессы причинен ущерб на сумму более 20 млн грн.

Прокуратура просит суд арестовать имущество для возмещения убытков

В настоящее время прокуратура обратилась в суд с ходатайством об аресте имущества предприятия для обеспечения возмещения причиненного имущественного ущерба.

Оперативные меры проведены при участии Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

В настоящее время проверяется причастность других лиц к схеме захвата земли у моря площадью 0,0823 га на набережной пляжа "Ланжерон", поскольку по данным следствия директор компании действовал в сговоре.

А "комерційну діяльність" колишнього голови ОВА полковника Максима Марченка не бажаєте розслідувати? Нагадую: "https://dumskaya.net/news/podarok-polkovnika-m-restorator-zelenskogo-i-lyu-179216/ua/ Понад шість гектарів найціннішої курортної землі біля Одеси передали приватній компанії, пов'язаній із другом президента Володимира Зеленського та колишнім губернатором області Сергієм Гриневецьким."
30.11.2025 15:25 Ответить
Нужно снести 90% зданий и 100% заборов на расстоянии 50 метров от кромки воды. Никакие налоги не возместят ущерб от застроенного побережья
30.11.2025 15:36 Ответить
100% +100%, jak v G. Britain.
30.11.2025 16:03 Ответить
Там хтось податки платить?
30.11.2025 16:31 Ответить
Гундосий розвів бардак скрізь...
30.11.2025 16:16 Ответить
А вішати, отих власників-замовників будівництва, не пробували на території самовільної забудови!?!? Нехай повисять….
30.11.2025 16:19 Ответить
 
 