Более 20 млн грн ущерба: прокуратура расследует самовольное строительство на пляже "Ланжерон" в Одессе

Директору одесской компании объявлено подозрение за самовольную застройку территории на пляже "Ланжерон", где он, по данным следствия, построил часть отеля и зоны отдыха на земле громады, нанеся ущерб более 20 млн грн.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

Приморская окружная прокуратура г. Одессы сообщила о подозрении директору предприятия в самовольной застройке земельного участка в рекреационной зоне у побережья Черного моря (ч. 4 ст. 197-1 УК Украины).

В ходе расследования выяснилось, что руководитель ООО, чтобы расширить территорию для ведения предпринимательской деятельности и получения прибыли, самовольно построил часть гостиничного комплекса, спа-зоны, бассейны и другие зоны отдыха на земельном участке, который ему не принадлежал.

Гостиничный комплекс работал с 2022 года на самовольно захваченной земле

Так, фактически с 2022 года гостиничный комплекс работает, компания получает прибыль, а часть земельного участка, которая была самовольно застроена, используется бесплатно.

Из-за таких действий местный бюджет недополучает средства и фактически территориальная громада Одессы ценной землей не распоряжается.

В результате противоправных действий должностного лица ООО и сообщников территориальной громады города Одессы причинен ущерб на сумму более 20 млн грн.

Прокуратура просит суд арестовать имущество для возмещения убытков

В настоящее время прокуратура обратилась в суд с ходатайством об аресте имущества предприятия для обеспечения возмещения причиненного имущественного ущерба.

Оперативные меры проведены при участии Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

В настоящее время проверяется причастность других лиц к схеме захвата земли у моря площадью 0,0823 га на набережной пляжа "Ланжерон", поскольку по данным следствия директор компании действовал в сговоре.