Задержаны четыре агитатора рашизма: среди них чиновницы Одесского горсовета, которые восхваляли Путина, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Задержаны еще четыре прокремлевских агитатора в разных регионах Украины. Злоумышленники оправдывали вооруженную агрессию РФ против нашего государства и героизировали рашистов.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Одесса

Так, в Одессе разоблачены две заместительницы председателя одной из районных администраций городского совета, которые в разговорах с коллегами по работе восхваляли Путина и агитировали за капитуляцию Украины. Кроме этого, женщины распространяли среди своих знакомых публикации с призывами к полному захвату южного региона.

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Харьковская область

В Харьковской области контрразведка СБУ задержала 52-летнюю гражданку РФ, которая проживала на границе региона и призывала к его оккупации. Среди прочего, в разговорах с местными жителями она оправдывала военные преступления рашистов.

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Полтавская область

В Полтавской области киберспециалисты СБУ задержали 38-летнего администратора телеграм-канала, который скрывался от мобилизации и призывал подписчиков "донатировать" в поддержку армии РФ. Для этого он разместил на канале ссылки с электронными счетами российских банков, которые скопировал из вражеских интернет-сообществ.

Что им грозит?

Как отмечается, лингвистическая экспертиза подтвердила факты информационной деятельности фигурантов в пользу РФ.

Во время обысков по местам проживания задержанных изъяты смартфоны и компьютерная техника с доказательствами подрывной деятельности.

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Фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины);

ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 110-2 (пособничество в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины);

ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и по другим признакам);

чч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, героизация ее участников).

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Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.