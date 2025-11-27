Задержаны четыре агитатора рашизма: среди них чиновницы Одесского горсовета, которые восхваляли Путина, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ
Задержаны еще четыре прокремлевских агитатора в разных регионах Украины. Злоумышленники оправдывали вооруженную агрессию РФ против нашего государства и героизировали рашистов.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Одесса
Так, в Одессе разоблачены две заместительницы председателя одной из районных администраций городского совета, которые в разговорах с коллегами по работе восхваляли Путина и агитировали за капитуляцию Украины. Кроме этого, женщины распространяли среди своих знакомых публикации с призывами к полному захвату южного региона.
Харьковская область
В Харьковской области контрразведка СБУ задержала 52-летнюю гражданку РФ, которая проживала на границе региона и призывала к его оккупации. Среди прочего, в разговорах с местными жителями она оправдывала военные преступления рашистов.
Полтавская область
В Полтавской области киберспециалисты СБУ задержали 38-летнего администратора телеграм-канала, который скрывался от мобилизации и призывал подписчиков "донатировать" в поддержку армии РФ. Для этого он разместил на канале ссылки с электронными счетами российских банков, которые скопировал из вражеских интернет-сообществ.
Что им грозит?
Как отмечается, лингвистическая экспертиза подтвердила факты информационной деятельности фигурантов в пользу РФ.
Во время обысков по местам проживания задержанных изъяты смартфоны и компьютерная техника с доказательствами подрывной деятельности.
Фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины);
- ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 110-2 (пособничество в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины);
- ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и по другим признакам);
- чч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, героизация ее участников).
Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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Не маю жодної поваги до блаЗЄнських, але викорінювати прокацапську аґентуру з органів влади треба найрішучіше. Бо, в разі чого, буде як у Криму: всі перейдуть на кацапський бік. Може це мрія всяких "декопальцевів".
І ще. одне. Ви згадали про вчорашню жінку, що зарізала чоловіка. Її що, вже виправдали? От коли її виправдають за її ж слова "а він був проросійський" , тоді й варнякатимете тут. Бувайте.
А что, с карты украинского банка без проблем можно отправить перевод на карту кацапского банка?
"В Одессе нуждающаяся женщина получила квартиру бесплатно,
прождав в очереди всего 53 года"
А новопризначений голова ОМВА Лисак, почувши це, дивується - "всьо-таки черга є, да?"