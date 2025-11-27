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Новости Фото Пророссийские агитаторы
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Задержаны четыре агитатора рашизма: среди них чиновницы Одесского горсовета, которые восхваляли Путина, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Задержаны еще четыре прокремлевских агитатора в разных регионах Украины. Злоумышленники оправдывали вооруженную агрессию РФ против нашего государства и героизировали рашистов.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Одесса

Так, в Одессе разоблачены две заместительницы председателя одной из районных администраций городского совета, которые в разговорах с коллегами по работе восхваляли Путина и агитировали за капитуляцию Украины. Кроме этого, женщины распространяли среди своих знакомых публикации с призывами к полному захвату южного региона.

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Задержаны четыре агитатора рашизма

Харьковская область

В Харьковской области контрразведка СБУ задержала 52-летнюю гражданку РФ, которая проживала на границе региона и призывала к его оккупации. Среди прочего, в разговорах с местными жителями она оправдывала военные преступления рашистов.

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Полтавская область

В Полтавской области киберспециалисты СБУ задержали 38-летнего администратора телеграм-канала, который скрывался от мобилизации и призывал подписчиков "донатировать" в поддержку армии РФ. Для этого он разместил на канале ссылки с электронными счетами российских банков, которые скопировал из вражеских интернет-сообществ.

Задержаны четыре агитатора рашизма

Что им грозит?

Как отмечается, лингвистическая экспертиза подтвердила факты информационной деятельности фигурантов в пользу РФ.

Во время обысков по местам проживания задержанных изъяты смартфоны и компьютерная техника с доказательствами подрывной деятельности.

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Задержаны четыре агитатора рашизма

Фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины);
  • ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 110-2 (пособничество в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины);
  • ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и по другим признакам);
  • чч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, героизация ее участников).

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Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Автор: 

агитация (505) Одесса (8144) Одесская область (4368) СБУ (20750) Полтавская область (1419) Харьковская область (2767) Одесский район (629)
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Топ комментарии
+8
А чи не час затримати того, хто заглянув в очі путіну?
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27.11.2025 13:39 Ответить
+7
Садіть обов'язково з конфіскацією цих тварюк!
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27.11.2025 13:37 Ответить
+3
А в мене "злітає_хміль", коли такі прикацаплені "декопальцев-и" починають вкидати свої кацапські коментарі. Якби в Україні і справді було "нквд" хоч на 5%, то це був би ваш останій коментар. Жерли б ви зараз уже баланду десь в чорнобильській зоні.

Не маю жодної поваги до блаЗЄнських, але викорінювати прокацапську аґентуру з органів влади треба найрішучіше. Бо, в разі чого, буде як у Криму: всі перейдуть на кацапський бік. Може це мрія всяких "декопальцевів".

І ще. одне. Ви згадали про вчорашню жінку, що зарізала чоловіка. Її що, вже виправдали? От коли її виправдають за її ж слова "а він був проросійський" , тоді й варнякатимете тут. Бувайте.
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27.11.2025 14:17 Ответить
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Так вона правильно зробила а тобі досі не дойшло що кацапи і їхні прихвостні вороги і любі методи проти них виправдані
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27.11.2025 13:55 Ответить
А в мене "злітає_хміль", коли такі прикацаплені "декопальцев-и" починають вкидати свої кацапські коментарі. Якби в Україні і справді було "нквд" хоч на 5%, то це був би ваш останій коментар. Жерли б ви зараз уже баланду десь в чорнобильській зоні.

Не маю жодної поваги до блаЗЄнських, але викорінювати прокацапську аґентуру з органів влади треба найрішучіше. Бо, в разі чого, буде як у Криму: всі перейдуть на кацапський бік. Може це мрія всяких "декопальцевів".

І ще. одне. Ви згадали про вчорашню жінку, що зарізала чоловіка. Її що, вже виправдали? От коли її виправдають за її ж слова "а він був проросійський" , тоді й варнякатимете тут. Бувайте.
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27.11.2025 14:17 Ответить
Садіть обов'язково з конфіскацією цих тварюк!
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27.11.2025 13:37 Ответить
А чи не час затримати того, хто заглянув в очі путіну?
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27.11.2025 13:39 Ответить
Він заглядав ув очі не путину, а його копії, можливо мордовській. А це різні речі
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27.11.2025 14:19 Ответить
Результат бачимо! Так що «а какая разніца?»
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27.11.2025 14:22 Ответить
Я не 73%, але латентним посіпакам ворога потрібний срач за будь-яким приводом як прикрите відволікання від конкретних гнид, що в умова війни!! працюють на ворога. то хто вони такі?
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27.11.2025 15:10 Ответить
"донатировать" в поддержку армии РФ. Для этого он разместил на канале ссылки с электронными счетами российских банков"

А что, с карты украинского банка без проблем можно отправить перевод на карту кацапского банка?
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27.11.2025 14:33 Ответить
В Одесі сьогодні майже свято...
"В Одессе нуждающаяся женщина получила квартиру бесплатно,
прождав в очереди всего 53 года"
А новопризначений голова ОМВА Лисак, почувши це, дивується - "всьо-таки черга є, да?"
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27.11.2025 14:36 Ответить
Відправте цього борова на росію по обміну. Його там відразу на м'ясний штурм відправлять.
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27.11.2025 17:29 Ответить
 
 