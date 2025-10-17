РУС
Восхваляли вооруженную агрессию РФ и призывали украинцев сложить оружие: разоблачены три пророссийских интернет-агитатора, - СБУ

В разных регионах Украины разоблачены еще три вражеских агитатора, среди которых клирик УПЦ МП и бывший милиционер. Они оправдывали вооруженную агрессию РФ и ожидали полной оккупации Украины.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Так, на Днепропетровщине задержан протоиерей местного храма УПЦ МП, который во время литургий восхвалял рашистов и призывал украинцев сложить оружие перед врагом. Агитацию в поддержку Кремля клирик снимал на видео, которые потом планировал передать московскому патриарху РПЦ Кириллу (Гундяеву), чтобы подтвердить свою приверженность оккупантам. Также он распространял в телеграм-каналах призывы российских пропагандистов к захвату Украины.

Задержание этого фигуранта произошло в конце сентября. Учитывая его сотрудничество со следствием, суд уже вынес приговор клирику: 3 года лишения свободы с испытательным сроком 1 год.

В Киевской области киберспециалисты СБУ разоблачили 58-летнего экс-правоохранителя, который во вражеских интернет-сообществах поддерживал нарративы Москвы о капитуляции и разоружении Украины. Кроме одобрительных комментариев, которые он оставлял под антиукраинскими сообщениями, фигурант также пересылал эти публикации своим знакомым.

В Донецкой области задержан 42-летний переселенец из временно оккупированной Макеевки, который в "Одноклассниках" поддерживал оккупацию восточного региона и героизировал рашистов. Установлено, что он распространял публикации с благодарностями российским захватчикам за войну против нашего государства.

Отмечается, что инициированные СБУ лингвистические экспертизы подтвердили факты информационно-подрывной деятельности фигурантов в интересах РФ.

Сейчас им сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и чч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины:

Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Чому немає смертної кари
показать весь комментарий
17.10.2025 13:26 Ответить
Нашим хлопцям, які попали в полон дають по 25 років тюрми. Чому під@рами, що були схоплені на діяннях проти України не присуджують довічно? А ще краще і дають умовні терміни, приклад - кончена штепам. Під@ри нас не жаліють і не будуть жаліти, чи суддям всерівно в якій країні жити?
показать весь комментарий
17.10.2025 13:31 Ответить
Ну, тепер їх потримають для теревень на лохоМарафоні ЗМІ і відпустять привладні з Урядового кварталу, як і беркутню, єфремова, бая, мехеду…
показать весь комментарий
17.10.2025 13:34 Ответить
У Тік Тоці таких немеряно…
показать весь комментарий
17.10.2025 14:03 Ответить
 
 