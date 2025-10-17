Восхваляли вооруженную агрессию РФ и призывали украинцев сложить оружие: разоблачены три пророссийских интернет-агитатора, - СБУ
В разных регионах Украины разоблачены еще три вражеских агитатора, среди которых клирик УПЦ МП и бывший милиционер. Они оправдывали вооруженную агрессию РФ и ожидали полной оккупации Украины.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Так, на Днепропетровщине задержан протоиерей местного храма УПЦ МП, который во время литургий восхвалял рашистов и призывал украинцев сложить оружие перед врагом. Агитацию в поддержку Кремля клирик снимал на видео, которые потом планировал передать московскому патриарху РПЦ Кириллу (Гундяеву), чтобы подтвердить свою приверженность оккупантам. Также он распространял в телеграм-каналах призывы российских пропагандистов к захвату Украины.
Задержание этого фигуранта произошло в конце сентября. Учитывая его сотрудничество со следствием, суд уже вынес приговор клирику: 3 года лишения свободы с испытательным сроком 1 год.
В Киевской области киберспециалисты СБУ разоблачили 58-летнего экс-правоохранителя, который во вражеских интернет-сообществах поддерживал нарративы Москвы о капитуляции и разоружении Украины. Кроме одобрительных комментариев, которые он оставлял под антиукраинскими сообщениями, фигурант также пересылал эти публикации своим знакомым.
В Донецкой области задержан 42-летний переселенец из временно оккупированной Макеевки, который в "Одноклассниках" поддерживал оккупацию восточного региона и героизировал рашистов. Установлено, что он распространял публикации с благодарностями российским захватчикам за войну против нашего государства.
Отмечается, что инициированные СБУ лингвистические экспертизы подтвердили факты информационно-подрывной деятельности фигурантов в интересах РФ.
Сейчас им сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и чч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины:
Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
