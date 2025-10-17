УКР
Вихваляли збройну агресію РФ та закликали українців скласти зброю: викрито трьох проросійських інтернет-агітаторів, - СБУ

У різних регіонах України викрито ще трьох ворожих агітаторів, серед яких клірик УПЦ МП та колишній правоохоронець. Вони виправдовували збройну агресію РФ та чекали на повну окупацію України.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Так, на Дніпропетровщині затримано протоієрея місцевого храму УПЦ МП, який під час літургій вихваляв рашистів та закликав українців скласти зброю перед ворогом. Агітацію на підтримку Кремля клірик знімав на відео, які потім планував передати московському патріарху РПЦ Кирилу (Гундяєву), щоб підтвердити свою прихильність до окупантів. Також він поширював у телеграм-каналах заклики російських пропагандистів до захоплення України.

Затримання цього фігуранта відбулося наприкінці вересня. З огляду на його співпрацю зі слідством, суд уже ухвалив вирок клірику: 3 роки позбавлення волі з іспитовим терміном 1 рік.

На Київщині кіберфахівці СБУ викрили 58-річного експравоохоронця, який у ворожих інтернет-спільнотах підтримував наративи Москви про капітуляцію та роззброєння України. Крім схвальних коментарів, які він залишав під антиукраїнськими дописами, фігурант також пересилав ці публікації своїм знайомим.

На Донеччині затримано 42-річного переселенця з тимчасово окупованої Макіївки, який в "Однокласниках" підтримував окупацію східного регіону та героїзував рашистів. Встановлено, що він поширював публікації з подяками російським загарбникам за війну проти нашої держави.

Зазначається, що ініційовані СБУ лінгвістичні експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів в інтересах РФ.

Наразі їм повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України:

Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Чому немає смертної кари
показати весь коментар
17.10.2025 13:26 Відповісти
Нашим хлопцям, які попали в полон дають по 25 років тюрми. Чому під@рами, що були схоплені на діяннях проти України не присуджують довічно? А ще краще і дають умовні терміни, приклад - кончена штепам. Під@ри нас не жаліють і не будуть жаліти, чи суддям всерівно в якій країні жити?
показати весь коментар
17.10.2025 13:31 Відповісти
Ну, тепер їх потримають для теревень на лохоМарафоні ЗМІ і відпустять привладні з Урядового кварталу, як і беркутню, єфремова, бая, мехеду…
показати весь коментар
17.10.2025 13:34 Відповісти
У Тік Тоці таких немеряно…
показати весь коментар
17.10.2025 14:03 Відповісти
 
 