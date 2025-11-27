Затримано чотирьох агітаторів рашизму: серед них чиновниці Одеської міськради, які вихваляли Путіна, - СБУ. ФОТОрепортаж

Затримано ще чотирьох прокремлівських агітаторів у різних регіонах України. Зловмисники виправдовували збройну агресію РФ проти нашої держави та героїзували рашистів.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

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Одеса

Так, в Одесі викрито двох заступниць голови однієї з районних адміністрацій міської ради, які у розмовах з колегами по роботі вихваляли Путіна та агітували за капітуляцію України. Крім цього, жінки поширювали серед своїх знайомих публікації із закликами до повного захоплення південного регіону.

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Харківська область

На Харківщині контррозвідка СБУ затримала 52-річну громадянку РФ, яка проживала на прикордонні регіону та закликала до його окупації. Серед іншого, у розмовах з місцевими жителями вона виправдовувала воєнні злочини рашистів.

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Полтавська область

На Полтавщині кіберфахівці СБУ затримали 38-річного адміністратора телеграм-каналу, який ховався від мобілізації та закликав підписників "донатити" на підтримку армії РФ. Для цього він розмістив на каналі посилання з електронними рахунками російських банків, які скопіював з ворожих інтернет-спільнот.

Що їм загрожує?

Як зазанчається, лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційної діяльності фігурантів на користь РФ.

Під час обшуків за місцями проживання затриманих вилучено смартфони та комп’ютерну техніку із доказами підривної діяльності.

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Фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність України);

ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 110-2 (пособництво у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України);

ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками);

чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

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Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.