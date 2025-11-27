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Новини Фото Проросійські агітатори
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Затримано чотирьох агітаторів рашизму: серед них чиновниці Одеської міськради, які вихваляли Путіна, - СБУ. ФОТОрепортаж

Затримано ще чотирьох прокремлівських агітаторів у різних регіонах України. Зловмисники виправдовували збройну агресію РФ проти нашої держави та героїзували рашистів.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

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Одеса

Так, в Одесі викрито двох заступниць голови однієї з районних адміністрацій міської ради, які у розмовах з колегами по роботі вихваляли Путіна та агітували за капітуляцію України. Крім цього, жінки поширювали серед своїх знайомих публікації із закликами до повного захоплення південного регіону.

Також читайте: Вихваляли збройну агресію РФ та закликали українців скласти зброю: викрито трьох проросійських інтернет-агітаторів, - СБУ

Затримано чотирьох агітаторів рашизму

Харківська область

На Харківщині контррозвідка СБУ затримала 52-річну громадянку РФ, яка проживала на прикордонні регіону та закликала до його окупації. Серед іншого, у розмовах з місцевими жителями вона виправдовувала воєнні злочини рашистів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Затримано двох агітаторів рашизму у фронтових регіонах України, - СБУ. ФОТО

Полтавська область

На Полтавщині кіберфахівці СБУ затримали 38-річного адміністратора телеграм-каналу, який ховався від мобілізації та закликав підписників "донатити" на підтримку армії РФ. Для цього він розмістив на каналі посилання з електронними рахунками російських банків, які скопіював з ворожих інтернет-спільнот.

Затримано чотирьох агітаторів рашизму

Що їм загрожує?

Як зазанчається, лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційної діяльності фігурантів на користь РФ.

Під час обшуків за місцями проживання затриманих вилучено смартфони та комп’ютерну техніку із доказами підривної діяльності.

Також дивіться: Вигукувала проросійські лозунги: у київському метро побили жінку, - Нацполіція. ВIДЕО

Затримано чотирьох агітаторів рашизму

Фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність України);
  • ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 110-2 (пособництво у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України);
  • ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками);
  • чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Також читайте: Затримано 5 проросійських агітаторів на Київщині та Прикарпатті: серед них однопартієць екснардепа-зрадника Мураєва, - СБУ

Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Автор: 

агітація (207) Одеса (5855) Одеська область (4109) СБУ (13944) Полтавська область (1395) Харківська область (2817) Одеський район (652)
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Топ коментарі
+8
А чи не час затримати того, хто заглянув в очі путіну?
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27.11.2025 13:39 Відповісти
+7
Садіть обов'язково з конфіскацією цих тварюк!
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27.11.2025 13:37 Відповісти
+3
А в мене "злітає_хміль", коли такі прикацаплені "декопальцев-и" починають вкидати свої кацапські коментарі. Якби в Україні і справді було "нквд" хоч на 5%, то це був би ваш останій коментар. Жерли б ви зараз уже баланду десь в чорнобильській зоні.

Не маю жодної поваги до блаЗЄнських, але викорінювати прокацапську аґентуру з органів влади треба найрішучіше. Бо, в разі чого, буде як у Криму: всі перейдуть на кацапський бік. Може це мрія всяких "декопальцевів".

І ще. одне. Ви згадали про вчорашню жінку, що зарізала чоловіка. Її що, вже виправдали? От коли її виправдають за її ж слова "а він був проросійський" , тоді й варнякатимете тут. Бувайте.
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27.11.2025 14:17 Відповісти
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Так вона правильно зробила а тобі досі не дойшло що кацапи і їхні прихвостні вороги і любі методи проти них виправдані
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27.11.2025 13:55 Відповісти
А в мене "злітає_хміль", коли такі прикацаплені "декопальцев-и" починають вкидати свої кацапські коментарі. Якби в Україні і справді було "нквд" хоч на 5%, то це був би ваш останій коментар. Жерли б ви зараз уже баланду десь в чорнобильській зоні.

Не маю жодної поваги до блаЗЄнських, але викорінювати прокацапську аґентуру з органів влади треба найрішучіше. Бо, в разі чого, буде як у Криму: всі перейдуть на кацапський бік. Може це мрія всяких "декопальцевів".

І ще. одне. Ви згадали про вчорашню жінку, що зарізала чоловіка. Її що, вже виправдали? От коли її виправдають за її ж слова "а він був проросійський" , тоді й варнякатимете тут. Бувайте.
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27.11.2025 14:17 Відповісти
Садіть обов'язково з конфіскацією цих тварюк!
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27.11.2025 13:37 Відповісти
А чи не час затримати того, хто заглянув в очі путіну?
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27.11.2025 13:39 Відповісти
Він заглядав ув очі не путину, а його копії, можливо мордовській. А це різні речі
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27.11.2025 14:19 Відповісти
Результат бачимо! Так що «а какая разніца?»
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27.11.2025 14:22 Відповісти
Я не 73%, але латентним посіпакам ворога потрібний срач за будь-яким приводом як прикрите відволікання від конкретних гнид, що в умова війни!! працюють на ворога. то хто вони такі?
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27.11.2025 15:10 Відповісти
"донатировать" в поддержку армии РФ. Для этого он разместил на канале ссылки с электронными счетами российских банков"

А что, с карты украинского банка без проблем можно отправить перевод на карту кацапского банка?
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27.11.2025 14:33 Відповісти
В Одесі сьогодні майже свято...
"В Одессе нуждающаяся женщина получила квартиру бесплатно,
прождав в очереди всего 53 года"
А новопризначений голова ОМВА Лисак, почувши це, дивується - "всьо-таки черга є, да?"
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27.11.2025 14:36 Відповісти
Відправте цього борова на росію по обміну. Його там відразу на м'ясний штурм відправлять.
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27.11.2025 17:29 Відповісти
 
 