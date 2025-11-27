Затримано чотирьох агітаторів рашизму: серед них чиновниці Одеської міськради, які вихваляли Путіна, - СБУ. ФОТОрепортаж
Затримано ще чотирьох прокремлівських агітаторів у різних регіонах України. Зловмисники виправдовували збройну агресію РФ проти нашої держави та героїзували рашистів.
Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
Одеса
Так, в Одесі викрито двох заступниць голови однієї з районних адміністрацій міської ради, які у розмовах з колегами по роботі вихваляли Путіна та агітували за капітуляцію України. Крім цього, жінки поширювали серед своїх знайомих публікації із закликами до повного захоплення південного регіону.
Харківська область
На Харківщині контррозвідка СБУ затримала 52-річну громадянку РФ, яка проживала на прикордонні регіону та закликала до його окупації. Серед іншого, у розмовах з місцевими жителями вона виправдовувала воєнні злочини рашистів.
Полтавська область
На Полтавщині кіберфахівці СБУ затримали 38-річного адміністратора телеграм-каналу, який ховався від мобілізації та закликав підписників "донатити" на підтримку армії РФ. Для цього він розмістив на каналі посилання з електронними рахунками російських банків, які скопіював з ворожих інтернет-спільнот.
Що їм загрожує?
Як зазанчається, лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційної діяльності фігурантів на користь РФ.
Під час обшуків за місцями проживання затриманих вилучено смартфони та комп’ютерну техніку із доказами підривної діяльності.
Фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність України);
- ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 110-2 (пособництво у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України);
- ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками);
- чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не маю жодної поваги до блаЗЄнських, але викорінювати прокацапську аґентуру з органів влади треба найрішучіше. Бо, в разі чого, буде як у Криму: всі перейдуть на кацапський бік. Може це мрія всяких "декопальцевів".
І ще. одне. Ви згадали про вчорашню жінку, що зарізала чоловіка. Її що, вже виправдали? От коли її виправдають за її ж слова "а він був проросійський" , тоді й варнякатимете тут. Бувайте.
А что, с карты украинского банка без проблем можно отправить перевод на карту кацапского банка?
"В Одессе нуждающаяся женщина получила квартиру бесплатно,
прождав в очереди всего 53 года"
А новопризначений голова ОМВА Лисак, почувши це, дивується - "всьо-таки черга є, да?"