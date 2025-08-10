На пляже под Одессой взорвалась мина: погиб мужчина, - местные СМИ
Один человек погиб в результате подрыва мины в районе курортной Затоки.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую", об этом сообщили очевидцы.
Трагедия произошла сегодня около 11:30 между поселками Затока и Каролино-Бугаз.
Известно, что мина подорвалась в море, примерно в 50 м от берега. В это время в воде находился мужчина, который не выжил.
В полиции нашему корреспонденту сообщили, что правоохранители выехали на место и собирают всю информацию об инциденте. Подробности будут известны позже.
Отметим, что по данным областной администрации пляжи в Затоке не входят в перечень открытых зон и разрешения там находиться нет, хотя в городке туристов принимают.
Как отметили в издании, в области официально открыто только два места для купания: центральный городской пляж Черноморска и в поселке Приморское, что в Измаильском районе.
Жодне життя невинне.
- Ху*ня-а-а-а!!!....
Транспаранти, про заборону купання в морі, написані для "законослухняних"... А він - "розумний", для яких "закони не писані"... Був...