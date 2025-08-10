РУС
На пляже под Одессой взорвалась мина: погиб мужчина, - местные СМИ

Минирование Черного моря

Один человек погиб в результате подрыва мины в районе курортной Затоки.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую", об этом сообщили очевидцы.

Трагедия произошла сегодня около 11:30 между поселками Затока и Каролино-Бугаз.

Известно, что мина подорвалась в море, примерно в 50 м от берега. В это время в воде находился мужчина, который не выжил.

Также читайте: Мина сдетонировала на побережье в Коблево: пострадал мужчина (обновлено)

В полиции нашему корреспонденту сообщили, что правоохранители выехали на место и собирают всю информацию об инциденте. Подробности будут известны позже.

Отметим, что по данным областной администрации пляжи в Затоке не входят в перечень открытых зон и разрешения там находиться нет, хотя в городке туристов принимают.

Как отметили в издании, в области официально открыто только два места для купания: центральный городской пляж Черноморска и в поселке Приморское, что в Измаильском районе.

Читайте: Военное командование региона остановило решение Одесского горсовета, которое разрушало инклюзивный пляж "Безмеж-Калетон"

Одесская область (3770) пляж (254) Белгород-Днестровский (117) мина (332) Белгород-Днестровский район (17) Каролино-Бугаз (1)


