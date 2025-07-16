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Мина взорвалась на побережье в Коблево: пострадал мужчина (обновлено)

Минирование Черного моря

Мина сдетонировала на побережье в г.Коблево Николаевской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

"Коблево. Поступила информация от экстренных служб, что утром произошла детонация мины на побережье. Предварительно есть пострадавший мужчина. Уточняем", - отметил он.

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Больше информации на данный момент не известно.

Обновление

"В результате детонации взрывного предмета пострадавших людей нет. Мужчина получил ранения, не связанные с этим взрывом", - сообщил Ким.

По предварительной информации, детонацию на побережье могло вызвать дикое животное.

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Автор: 

Николаевская область (2174) мина (322) Николаевский район (90) Коблево (1)


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Купальщик? Чи браконьєр?
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16.07.2025 08:08 Ответить
В торгаші перекривають трасу щоб дозволили пляжний сезон всіх причетних до акції на розмінування в майно переміщеним падали ніяк не нажруться забирать ліцензії
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16.07.2025 08:36 Ответить
Вичитав у новинах : у Коблево - протест. "Предприниматели" вимагають хоча-б часткового ВІДКРИТТЯ пляжів!... Бо у них немає ПРИБУТКУ! А коли будуть підриваться на зірваних з якорів, протидесантних мінах, "відпочиваючі" - хто буде відповідать за смерті і каліцтва? "Предприниматели" на себе це, точно не візьмуть... Бо у них буде "цап-відбувайло" - "власть"! "Ани разрешили - пусть и атвечают!"...
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16.07.2025 08:37 Ответить
як каже моя сусідка: "это судьба"
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16.07.2025 10:58 Ответить
 
 