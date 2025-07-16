Мина взорвалась на побережье в Коблево: пострадал мужчина (обновлено)

Мина сдетонировала на побережье в г.Коблево Николаевской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

"Коблево. Поступила информация от экстренных служб, что утром произошла детонация мины на побережье. Предварительно есть пострадавший мужчина. Уточняем", - отметил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Саперы с помощью машины механизированного разминирования чистят фермерское поле на деоккупированных территориях. ВИДЕО

Больше информации на данный момент не известно.

Обновление

"В результате детонации взрывного предмета пострадавших людей нет. Мужчина получил ранения, не связанные с этим взрывом", - сообщил Ким.

По предварительной информации, детонацию на побережье могло вызвать дикое животное.

Также читайте: Юноша подорвался на мине в Бериславе на Херсонщине – он госпитализирован