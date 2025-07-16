Мина взорвалась на побережье в Коблево: пострадал мужчина (обновлено)
Мина сдетонировала на побережье в г.Коблево Николаевской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.
"Коблево. Поступила информация от экстренных служб, что утром произошла детонация мины на побережье. Предварительно есть пострадавший мужчина. Уточняем", - отметил он.
Больше информации на данный момент не известно.
Обновление
"В результате детонации взрывного предмета пострадавших людей нет. Мужчина получил ранения, не связанные с этим взрывом", - сообщил Ким.
По предварительной информации, детонацию на побережье могло вызвать дикое животное.
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