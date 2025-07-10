Саперы с помощью машины механизированного разминирования очищают фермерское поле на деоккупированных территориях. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты будничной работы бойцов саперного подразделения Государственной специальной службы транспорта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи бойцы с помощью специальной машины чистили от взрывоопасных предметов фермерское поле на деоккупированных территориях.
"Саперы Государственной специальной службы транспорта продолжают разминирование на деоккупированных землях. Машины механизированного разминирования помогают быстрее и безопаснее обезвреживать взрывоопасные остатки войны. Очистим каждый метр. Вернем жизнь",- отмечают бойцы в комментарии к записи.
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Зэлэный_Змий
показать весь комментарий10.07.2025 16:33 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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