Заминировано около 137 тыс. км² территории Украины. Нуждаемся в помощи партнеров в разминировании, - Шмыгаль
По состоянию на сегодня в Украине заминировано около 137 тыс.км² территории. Объем работы по разминированию остается большим.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
Он также информирует, что провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем во время рабочего визита в Испанию.
"Поблагодарил за личную вовлеченность в реализацию Черноморской зерновой инициативы и поддержку гуманитарных программ для Украины и украинцев. Эта поддержка важна и ощутима", - подчеркивает премьер.
Он напомнил, что Россия ежедневно атакует наши города сотнями воздушных целей, в частности беспилотниками и ракетами. Погибают люди. Шмыгаль подробно проинформировал господина Гутерреша об атаках на гражданских.
"Россия не стремится договариваться, поэтому нужно заставить ее к миру через системное международное давление, усиление санкций и предоставление Украине необходимого оружия для защиты. Спасибо ООН за это понимание", - подчеркнул он.
Отдельное внимание во время встречи они уделили разминированию.
"Площадь потенциально заминированных украинских земель сегодня - около 137 тыс. км2. Активно работают операторы противоминной деятельности, но объем работы остается большим. Нуждаемся в дополнительной поддержке от партнеров", - резюмирует Шмыгаль.
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