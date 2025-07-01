РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11675 посетителей онлайн
Новости Фото Разминирование украинских территорий
322 7

Заминировано около 137 тыс. км² территории Украины. Нуждаемся в помощи партнеров в разминировании, - Шмыгаль

По состоянию на сегодня в Украине заминировано около 137 тыс.км² территории. Объем работы по разминированию остается большим.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Он также информирует, что провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем во время рабочего визита в Испанию.

"Поблагодарил за личную вовлеченность в реализацию Черноморской зерновой инициативы и поддержку гуманитарных программ для Украины и украинцев. Эта поддержка важна и ощутима", - подчеркивает премьер.

Шмыгаль и Гутерреш

Он напомнил, что Россия ежедневно атакует наши города сотнями воздушных целей, в частности беспилотниками и ракетами. Погибают люди. Шмыгаль подробно проинформировал господина Гутерреша об атаках на гражданских.

"Россия не стремится договариваться, поэтому нужно заставить ее к миру через системное международное давление, усиление санкций и предоставление Украине необходимого оружия для защиты. Спасибо ООН за это понимание", - подчеркнул он.

Отдельное внимание во время встречи они уделили разминированию.

"Площадь потенциально заминированных украинских земель сегодня - около 137 тыс. км2. Активно работают операторы противоминной деятельности, но объем работы остается большим. Нуждаемся в дополнительной поддержке от партнеров", - резюмирует Шмыгаль.

Автор: 

ООН (4211) разминирование (725) Гутерриш Антониу (344) Шмыгаль Денис (2741)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тільки напрямок на Суми чомусь не заміновано.
показать весь комментарий
01.07.2025 09:26 Ответить
ДовбойоПи, думайте про те, як замінувати, але у шмигаляаркаля війна закінчилась
показать весь комментарий
01.07.2025 09:40 Ответить
На замінуванні не "напиляєш". А ось на розмінуванні сволота може розповідати про "потребуємо додаткової підтримки від партнерів".
показать весь комментарий
01.07.2025 09:45 Ответить
А не можна використати оті мільйони протипіхотних мін,які було утилізовано в 2021 році?😠😠😠
показать весь комментарий
01.07.2025 09:56 Ответить
Воно геть навіжене??? Війна ! Щодня орки захоплюють нові тереторії, що воно розміновувать зібралось мр"зь!
показать весь комментарий
01.07.2025 10:04 Ответить
Якийсь парадокс. На зараз площа окупованої території 112 тис км, а у Шмигаля заміновано 137 тис. Ну, ок, є ще звільнені території, але ж суцільного мінування території ніде нема.
показать весь комментарий
01.07.2025 10:14 Ответить
бородате ніщо, ти зі своїм уйбіщним зеленим лідором іще не нарозміновувалися?! чонгара мало?!
показать весь комментарий
01.07.2025 10:57 Ответить
 
 