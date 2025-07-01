Заминировано около 137 тыс. км² территории Украины. Нуждаемся в помощи партнеров в разминировании, - Шмыгаль

По состоянию на сегодня в Украине заминировано около 137 тыс.км² территории. Объем работы по разминированию остается большим.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Он также информирует, что провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем во время рабочего визита в Испанию.

"Поблагодарил за личную вовлеченность в реализацию Черноморской зерновой инициативы и поддержку гуманитарных программ для Украины и украинцев. Эта поддержка важна и ощутима", - подчеркивает премьер.

Он напомнил, что Россия ежедневно атакует наши города сотнями воздушных целей, в частности беспилотниками и ракетами. Погибают люди. Шмыгаль подробно проинформировал господина Гутерреша об атаках на гражданских.

"Россия не стремится договариваться, поэтому нужно заставить ее к миру через системное международное давление, усиление санкций и предоставление Украине необходимого оружия для защиты. Спасибо ООН за это понимание", - подчеркнул он.

Отдельное внимание во время встречи они уделили разминированию.

"Площадь потенциально заминированных украинских земель сегодня - около 137 тыс. км2. Активно работают операторы противоминной деятельности, но объем работы остается большим. Нуждаемся в дополнительной поддержке от партнеров", - резюмирует Шмыгаль.