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Новини Фото Розмінування українських територій
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Заміновано близько 137 тис.км² території України. Потребуємо допомоги партнерів у розмінуванні, - Шмигаль

Станом на сьогодні в Україні заміновано близько 137 тис.км² території. Обсяг роботи з розмінування залишається великим.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Він також інформує, що провів зустріч із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем під час робочого візиту в Іспанію.

"Подякував за особисту залученість до реалізації Чорноморської зернової ініціативи та підтримку гуманітарних програм для України й українців. Ця підтримка важлива й відчутна", - наголошує прем'єр.

Шмигаль та Гутерреш

Він нагадав, що Росія щодня атакує наші міста сотнями повітряних цілей, зокрема безпілотниками та ракетами. Гинуть люди. Шмигаль детально поінформував пана Гутерреша про атаки на цивільних.

"росія не прагне домовлятися, тому потрібно змусити її до миру через системний міжнародний тиск, посилення санкцій і надання Україні необхідної зброї для захисту. Дякую ООН за це розуміння", - наголосив він.

Окрему увагу під час зустрічі вони приділили розмінуванню.

"Площа потенційно замінованих українських земель сьогодні - близько 137 тис. км2. Активно працюють оператори протимінної діяльності, але обсяг роботи залишається великим. Потребуємо додаткової підтримки від партнерів", - резюмує Шмигаль.

Автор: 

ООН (3397) розмінування (1009) Гутерріш Антоніу (398) Шмигаль Денис (4677)


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Тільки напрямок на Суми чомусь не заміновано.
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01.07.2025 09:26 Відповісти
ДовбойоПи, думайте про те, як замінувати, але у шмигаляаркаля війна закінчилась
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01.07.2025 09:40 Відповісти
На замінуванні не "напиляєш". А ось на розмінуванні сволота може розповідати про "потребуємо додаткової підтримки від партнерів".
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01.07.2025 09:45 Відповісти
А не можна використати оті мільйони протипіхотних мін,які було утилізовано в 2021 році?😠😠😠
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01.07.2025 09:56 Відповісти
Воно геть навіжене??? Війна ! Щодня орки захоплюють нові тереторії, що воно розміновувать зібралось мр"зь!
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01.07.2025 10:04 Відповісти
Якийсь парадокс. На зараз площа окупованої території 112 тис км, а у Шмигаля заміновано 137 тис. Ну, ок, є ще звільнені території, але ж суцільного мінування території ніде нема.
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01.07.2025 10:14 Відповісти
 
 