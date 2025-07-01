Заміновано близько 137 тис.км² території України. Потребуємо допомоги партнерів у розмінуванні, - Шмигаль

Станом на сьогодні в Україні заміновано близько 137 тис.км² території. Обсяг роботи з розмінування залишається великим.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Він також інформує, що провів зустріч із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем під час робочого візиту в Іспанію.

"Подякував за особисту залученість до реалізації Чорноморської зернової ініціативи та підтримку гуманітарних програм для України й українців. Ця підтримка важлива й відчутна", - наголошує прем'єр.

Він нагадав, що Росія щодня атакує наші міста сотнями повітряних цілей, зокрема безпілотниками та ракетами. Гинуть люди. Шмигаль детально поінформував пана Гутерреша про атаки на цивільних.

"росія не прагне домовлятися, тому потрібно змусити її до миру через системний міжнародний тиск, посилення санкцій і надання Україні необхідної зброї для захисту. Дякую ООН за це розуміння", - наголосив він.

Окрему увагу під час зустрічі вони приділили розмінуванню.

"Площа потенційно замінованих українських земель сьогодні - близько 137 тис. км2. Активно працюють оператори протимінної діяльності, але обсяг роботи залишається великим. Потребуємо додаткової підтримки від партнерів", - резюмує Шмигаль.