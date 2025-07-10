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Сапери за допомогою машини механізованого розмінування чистять фермерське поле на деокупованих територіях. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти буденної роботи бійців саперного підрозділу Державної спеціальної служби транспорту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі бійці за допомогою спеціальної машини чистили від вибухонебезпечних предметів фермерське поле на деокупованих територіях. 

"Сапери Державної спеціальної служби транспорту продовжують розмінування на деокупованих землях. Машини механізованого розмінування допомагають швидше та безпечніше знешкоджувати вибухонебезпечні залишки війни. Очистимо кожен метр. Повернемо життя",- зазначають бійці у коментарі до запису.

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розмінування (1011) сапер (206) міна (386)


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10.07.2025 16:33 Відповісти
 
 