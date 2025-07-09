Юноша подорвался на мине в Бериславе на Херсонщине – он госпитализирован

9 июля в Бериславе на Херсонщине на мине подорвался юноша - он госпитализирован.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

В Бериславе из-за детонации российской взрывчатки пострадал местный житель.

"22-летний мужчина подорвался на мине "лепесток". Он получил взрывную травму и осколочные ранения. Пострадавшего доставили в больницу для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что днем 9 июля 2025 года войска РФ ударили дроном по селу Правдиное на Херсонщине: погиб годовалый мальчик.

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