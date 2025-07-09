161 0
Юноша подорвался на мине в Бериславе на Херсонщине – он госпитализирован
9 июля в Бериславе на Херсонщине на мине подорвался юноша - он госпитализирован.
Об этом сообщили в Херсонской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
В Бериславе из-за детонации российской взрывчатки пострадал местный житель.
"22-летний мужчина подорвался на мине "лепесток". Он получил взрывную травму и осколочные ранения. Пострадавшего доставили в больницу для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что днем 9 июля 2025 года войска РФ ударили дроном по селу Правдиное на Херсонщине: погиб годовалый мальчик.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль