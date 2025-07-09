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Юнак підірвався на міні в Бериславі Херсонської області - його госпіталізовано
9 липня у Бериславі на Херсонщині на міні підірвався юнак - його госпіталізовано.
Про це повідомили у Херсонській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
У Бериславі через детонацію російської вибухівки постраждав місцевий житель.
"22-річний чоловік підірвався на міні "лєпєсток". Він дістав вибухову травму та уламкові поранення. Потерпілого доставили до лікарні для надання медичної допомоги", - ідеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що вдень 9 липня 2025 року війська РФ ударили дроном по селу Правдине на Херсонщині: загинув однорічний хлопчик.
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