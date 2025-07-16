Міна здетонувала на узбережжі у Коблевому: постраждав чоловік
Міна здетонувала на узбережжі у м.Коблеве на Миколаївщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
"Коблеве. Надійшла інформація від екстрених служб, що зранку відбулась детонація міни на узбережжі. Попередньо є постраждалий чоловік. Уточнюємо", - зазначив він.
Більше інформації на цю хвилину не відомо.
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Яр Холодний
показати весь коментар16.07.2025 08:08 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Сергей Оберемок
показати весь коментар16.07.2025 08:36 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Яр Холодний
показати весь коментар16.07.2025 08:37 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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