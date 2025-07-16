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Новини
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Міна здетонувала на узбережжі у Коблевому: постраждав чоловік

Мінування Чорного моря

Міна здетонувала на узбережжі у м.Коблеве на Миколаївщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Коблеве. Надійшла інформація від екстрених служб, що зранку відбулась детонація міни на узбережжі. Попередньо є постраждалий чоловік. Уточнюємо", - зазначив він.

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Більше інформації на цю хвилину не відомо. 

Автор: 

Миколаївська область (2328) міна (389) Миколаївський район (94) Коблеве (2)


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Купальщик? Чи браконьєр?
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16.07.2025 08:08 Відповісти
В торгаші перекривають трасу щоб дозволили пляжний сезон всіх причетних до акції на розмінування в майно переміщеним падали ніяк не нажруться забирать ліцензії
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16.07.2025 08:36 Відповісти
Вичитав у новинах : у Коблево - протест. "Предприниматели" вимагають хоча-б часткового ВІДКРИТТЯ пляжів!... Бо у них немає ПРИБУТКУ! А коли будуть підриваться на зірваних з якорів, протидесантних мінах, "відпочиваючі" - хто буде відповідать за смерті і каліцтва? "Предприниматели" на себе це, точно не візьмуть... Бо у них буде "цап-відбувайло" - "власть"! "Ани разрешили - пусть и атвечают!"...
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16.07.2025 08:37 Відповісти
 
 