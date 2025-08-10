Під час купання у заборонених зонах під Одесою унаслідок підриву мін загинуло троє людей, - ОВА (оновлено)

Один чоловік загинув у Кароліно-Бугазі, ще чоловік та жінка — у Затоці. Усі вони підірвалися на вибухонебезпечних предметах під час купання у заборонених для відпочинку зонах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

В області офіційно функціонують 32 безпечні зони для купання: 30 — у місті Одеса, по одній — у Чорноморську та Приморському Ізмаїльського району. Кожна з них пройшла комплексну перевірку — наявність укриттів, відсутність мінної небезпеки як на суші, так і у воді. З переліком локацій можна ознайомитися тут.

На місцях трагедій працюють правоохоронці, які з’ясовують усі деталі подій.

"Вкотре закликаю: відпочивайте лише там, де це офіційно дозволено. Ігнорування правил безпеки — це пряма загроза життю та здоров’ю, яка може закінчитися непоправною втратою", - наголосив Кіпер.

Нагадаємо, раніше видання "Думська" повідомляло, що сьогодні близько 11:30 між селищами Затока та Кароліно-Бугаз унаслідок підриву на міні загинув чоловік. Міна підірвалася у морі, приблизно за 50 м від берега.

Також читайте: Міна здетонувала на узбережжі у Коблевому: постраждав чоловік (оновлено)

За даними обласної адміністрації пляжі в Затоці не входять до переліку відкритих зон і дозволу там перебувати немає, хоча в містечку туристів приймають.

Як зауважили у виданні, в області офіційно відкрито лише два місця для купання: центральний міський пляж Чорноморська та в селищі Приморське, що в Ізмаїльському районі.

Читайте: Військове командування регіону зупинило рішення Одеської міськради, яке руйнувало інклюзивний пляж "Безмеж-Калетон"