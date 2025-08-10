УКР
Під час купання у заборонених зонах під Одесою унаслідок підриву мін загинуло троє людей, - ОВА (оновлено)

Мінування Чорного моря

Один чоловік загинув у Кароліно-Бугазі, ще чоловік та жінка — у Затоці. Усі вони підірвалися на вибухонебезпечних предметах під час купання у заборонених для відпочинку зонах. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

В області офіційно функціонують 32 безпечні зони для купання: 30 — у місті Одеса, по одній — у Чорноморську та Приморському Ізмаїльського району. Кожна з них пройшла комплексну перевірку — наявність укриттів, відсутність мінної небезпеки як на суші, так і у воді. З переліком локацій можна ознайомитися тут. 

На місцях трагедій працюють правоохоронці, які з’ясовують усі деталі подій.

"Вкотре закликаю: відпочивайте лише там, де це офіційно дозволено. Ігнорування правил безпеки — це пряма загроза життю та здоров’ю, яка може закінчитися непоправною втратою", - наголосив Кіпер.

Нагадаємо, раніше видання "Думська" повідомляло, що сьогодні близько 11:30 між селищами Затока та Кароліно-Бугаз унаслідок підриву на міні загинув чоловік. Міна підірвалася у морі, приблизно за 50 м від берега. 

Також читайте: Міна здетонувала на узбережжі у Коблевому: постраждав чоловік (оновлено)

За даними обласної адміністрації пляжі в Затоці не входять до переліку відкритих зон і дозволу там перебувати немає, хоча в містечку туристів приймають.

Як зауважили у виданні, в області офіційно відкрито лише два місця для купання: центральний міський пляж Чорноморська та в селищі Приморське, що в Ізмаїльському районі.

Читайте: Військове командування регіону зупинило рішення Одеської міськради, яке руйнувало інклюзивний пляж "Безмеж-Калетон"

😮‍💨 яка безглузда смерть! Щирі співчуття рідним та близьким!
- Дяденька! Дяденька! Там лифта нет!!!...
- Ху*ня-а-а-а!!!....
Транспаранти, про заборону купання в морі, написані для "законослухняних"... А він - "розумний", для яких "закони не писані"... Був...
Відношусь до Вас з повагою. Але, приїздвть до Києва..стрітрейсерів по нулях послухайте.

Жодне життя невинне.
Ну в когось пляжний сезон,хулє.
Відношусь до Вас з повагою. Але, приїздвть до Києва..стрітрейсерів по нулях послухайте.

Жодне життя невинне.
Еееее... Вибачаюсь... Я знаю хто такі стрітрейсери, а по нулях це як?
Мабуть після дванадцятої ночі.
В мене тут десь о 23-30 проїжджає перец на мопеді, на козі. Щоденно.
Мабудь мова йде про глушники- прямотоки на автівках та мотоциклах!
Троє загинули
І було два вибухи
😮‍💨 яка безглузда смерть! Щирі співчуття рідним та близьким!
- Дяденька! Дяденька! Там лифта нет!!!...
- Ху*ня-а-а-а!!!....
Транспаранти, про заборону купання в морі, написані для "законослухняних"... А він - "розумний", для яких "закони не писані"... Був...
Друже, ми живемо в такий час, що не знаєш як занинеш, чи купаючись в морі, чи відвідуючи магащин, чи з дітьми на прогулянці, на дитячому майданчику, або у власному ліжку при влучанні балістики, каба, або шахеда! Я фаталіст, ми всі коли небудь помремо, тому живу зараз одним днем. Це я до тоно що купатися в морі заборонено!
Проблема у наших людей в тому, що вони, чомусь, вважають, що закони в державі пишуться для оточуючих... Їм особисто, вимог законів, дотримуваться не обов"язково...
Я вже писав сьогодні про кацапський вроджений фаталізм, який примушує їх не цінувати власне нікчемне існування. Вони завжди так жили...
Але ж має бути якийсь інстинкт самозбереження! Навіщо лізти в будку, на дверцях якої напис:
Я вже старий, більше ніколи не побачу сина, невістку, ніколи не пограюся з внуками, тому інстинкт самозбереження у мене вже не працює!
Люди втомилися від війни, тому вже плюють на щастереження та повітряні тривоги. Особисто я виходжу на балкон, під час атак на місто, не хочу бути похованим під уламками, а бомбосховищ в близькості нема. Ну то таке, це мої думки, і я їх нікому не нав'язую. 🙂
Народ у нас то-ли геройский, то-ли дурной, уже после того как бабахнуло люди один хрен лезут на том же пляже в море, какие-то фаталисты кругом, хотя если по чесноку то я и сам такой-же.
