Під час купання у заборонених зонах під Одесою унаслідок підриву мін загинуло троє людей, - ОВА (оновлено)
Один чоловік загинув у Кароліно-Бугазі, ще чоловік та жінка — у Затоці. Усі вони підірвалися на вибухонебезпечних предметах під час купання у заборонених для відпочинку зонах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
В області офіційно функціонують 32 безпечні зони для купання: 30 — у місті Одеса, по одній — у Чорноморську та Приморському Ізмаїльського району. Кожна з них пройшла комплексну перевірку — наявність укриттів, відсутність мінної небезпеки як на суші, так і у воді. З переліком локацій можна ознайомитися тут.
На місцях трагедій працюють правоохоронці, які з’ясовують усі деталі подій.
"Вкотре закликаю: відпочивайте лише там, де це офіційно дозволено. Ігнорування правил безпеки — це пряма загроза життю та здоров’ю, яка може закінчитися непоправною втратою", - наголосив Кіпер.
Нагадаємо, раніше видання "Думська" повідомляло, що сьогодні близько 11:30 між селищами Затока та Кароліно-Бугаз унаслідок підриву на міні загинув чоловік. Міна підірвалася у морі, приблизно за 50 м від берега.
За даними обласної адміністрації пляжі в Затоці не входять до переліку відкритих зон і дозволу там перебувати немає, хоча в містечку туристів приймають.
Як зауважили у виданні, в області офіційно відкрито лише два місця для купання: центральний міський пляж Чорноморська та в селищі Приморське, що в Ізмаїльському районі.
Жодне життя невинне.
- Ху*ня-а-а-а!!!....
Транспаранти, про заборону купання в морі, написані для "законослухняних"... А він - "розумний", для яких "закони не писані"... Був...
Але ж має бути якийсь інстинкт самозбереження! Навіщо лізти в будку, на дверцях якої напис: