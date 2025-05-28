Військове командування регіону зупинило рішення Одеської міськради, яке руйнувало інклюзивний пляж "Безмеж-Калетон"

Як стало відомо, голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер спільно з командиром Оперативно-тактичного угруповання "Одеса" генералом Валерієм Водолазським підписали спільний військовий наказ, яким "призупинили виконання рішення міськвиконкому про реконструкцію інклюзивної пляжної зони".

Про це інформує Цензор.НЕТ.

У тексті наказу — пряма заборона на будь-які будівельні роботи в районі "Дельфіна" до окремого розпорядження. А також "рекомендація" міському голові Труханову переглянути рішення виконавчого комітету, яким управління інженерного захисту узбережжя було призначено замовником робіт з реконструкції пляжу "Дельфін".

Цей крок став відповіддю на численні звернення військових, ветеранів, профспілок та ЗМІ, стурбованих планами міської влади щодо розірвання договору з орендарями пляжу "Калетон-Безмеж", демонтаж соціально значущого простору, створеного для людей з інвалідністю, захисників України та їхніх сімей. Фактично тепер у мерії немає причин для розірвання договору з орендарем.

Ветерани підготували відеозаяву з подякою Кіперу та Водолазському, які "зупинили беззаконня і захистили їхні інтереси" і дали можливість ветеранам зберегти спеціально обладнаний пляж для відпочинку і реабілітації.

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Як повідомлялося раніше, ветерани війни зверталися і до Президента і до голови ОВА зупинити свавілля мера Труханова та зберегти місце, де вони оздоровлюються та проходять реабілітацію.

Як зазначав засновник інклюзивного пляжного комплексу "Калетон-Безмеж" Юрій Дегас, мерія під видом реконструкції хотіла зруйнувати пляж над яким планувалося будівництво 8-поверхового житлового комплексу і басейну.

Минулого року інклюзивний пляж відвідали 100 тисяч осіб, і майже половина з них — це люди з інвалідністю, пенсіонери та ветерани.