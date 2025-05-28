Военное командование региона остановило решение Одесского горсовета, которое разрушало инклюзивный пляж "Безмеж-Калетон".

Как стало известно, глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер совместно с командиром Оперативно-тактической группировки "Одесса" генералом Валерием Водолазским подписали совместный военный приказ, которым "приостановили выполнение решения горисполкома о реконструкции инклюзивной пляжной зоны".

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

В тексте приказа - прямой запрет на любые строительные работы в районе "Дельфина" до отдельного распоряжения. А также "рекомендация" городскому голове Труханову пересмотреть решение исполнительного комитета, которым управление инженерной защиты побережья было назначено заказчиком работ по реконструкции пляжа "Дельфин".

Этот шаг стал ответом на многочисленные обращения военных, ветеранов, профсоюзов и СМИ, обеспокоенных планами городских властей по расторжению договора с арендаторами пляжа "Калетон-Безмеж", демонтаж социально значимого пространства, созданного для людей с инвалидностью, защитников Украины и их семей. Фактически теперь у мэрии нет причин для расторжения договора с арендатором.

Ветераны подготовили видеозаявление с благодарностью Киперу и Водолазскому, которые "остановили беззаконие и защитили их интересы" и дали возможность ветеранам сохранить специально оборудованный пляж для отдыха и реабилитации.

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Как сообщалось ранее, ветераны войны обращались и к Президенту и к председателю ОВА остановить произвол мэра Труханова и сохранить место, где они оздоравливаются и проходят реабилитацию.

Как отмечал основатель инклюзивного пляжного комплекса "Калетон-Безмеж" Юрий Дегас, мэрия под видом реконструкции хотела разрушить пляж над которым планировалось строительство 8-этажного жилого комплекса и бассейна.

В прошлом году инклюзивный пляж посетили 100 тысяч человек, и почти половина из них - это люди с инвалидностью, пенсионеры и ветераны.