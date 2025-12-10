НАБУ проводить обшуки у Державній податковій службі
10 грудня детективи НАБУ провели обшуки у службових осіб ГУ ДПС у Хмельницькій області та ГУ ДПС у Миколаївській області. Також слідчі дії відбувалися в центральному апараті ДПС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Державної податкової служби України.
Причина обшуків
Як зазначається, кримінальне провадження стосується подій, які відбувалися у 2024 році і завершились на самому початку 2025 року, та повʼязане з питаннями ризикових підприємств.
Дані досудового розслідування та подробиці справи - компетенція правоохоронців.
Реакція податкової служби
"Керівництво та працівники ДПС повністю сприяють роботі антикорупційних органів.
Державна податкова служба України діє у правовому полі і завжди відкрита до конструктивної співпраці з правоохоронцями", - йдеться у повідомленні.
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