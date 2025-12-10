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Новини Обшуки в податковій службі
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НАБУ проводить обшуки у Державній податковій службі

НАБУ обшукує податкову

10 грудня детективи НАБУ провели обшуки у службових осіб ГУ ДПС у Хмельницькій області та ГУ ДПС у Миколаївській області. Також слідчі дії відбувалися в центральному апараті ДПС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Державної податкової служби України. 

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Причина обшуків

Як зазначається, кримінальне провадження стосується подій, які відбувалися у 2024 році і завершились на самому початку 2025 року, та повʼязане з питаннями ризикових підприємств.

Дані досудового розслідування та подробиці справи - компетенція правоохоронців.

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Реакція податкової служби

"Керівництво та працівники ДПС повністю сприяють роботі антикорупційних органів.

Державна податкова служба України діє у правовому полі і завжди відкрита до конструктивної співпраці з правоохоронцями", - йдеться у повідомленні.

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податкова скрін

Автор: 

НАБУ (5751) податкова (783) обшук (2063) Державна податкова служба (614)
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Топ коментарі
+10
Зєля разом з єврейським мафіозним угрупованням грабив всюди і на всьому...
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10.12.2025 13:47 Відповісти
+5
Рудий дід не зупиняйся - дави ішака! Хто б міг подумати що малахольний дід стане єдиним шансом його витурити.
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10.12.2025 13:48 Відповісти
+4
Забыли в адесскую и западную таможни наведаться. Там работы непочатый край
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10.12.2025 13:56 Відповісти

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