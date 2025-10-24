Екскерівництво Держподаткової причетне до діяльності конвертцентру з обігом у 15 млрд грн, - НАБУ. ФОТОрепортаж

Колишнього очільника Державної податкової служби та заступницю начальника ГУ ПС у Полтавській області викрито на сприянні діяльності конвертаційного центру.

Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

Операцію Бюро проводило разом із САП та СБУ.

За даними джерел Цензор.НЕТ, йдеться про Євгена Олейнікова.

Як працювала схема?

Вказані особи залучили понад 200 підконтрольних компаній для втілення схеми з мінімізації податкових платежів.

Читайте: Повідомлено нові підозри у справі розкрадання 129 млн грн на відновленні водогону на Дніпропетровщині, - НАБУ

Механізм передбачав:

складання підконтрольними компаніями неправдивих податкових накладних щодо господарських відносин з реальними підприємствами;

реєстрацію накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних;

використання накладних реальними підприємствами для зменшення своїх податкових зобов’язань.

Протягом 2020-2023 років конвертаційний центр склав податкові накладні з неправдивими даними щодо постачання товарів та послуг на загальну суму 15 млрд грн, а "схемний" податок на додану вартість становив понад 2,3 млрд грн.

За даними слідства, тогочасний в.о. голови Державної податкової служби України сприяв безперешкодній діяльності конвертаційного центру, а заступниця начальника Головного управління ДПС у Полтавській області, яка очолювала комісію з питань зупинення реєстрації податкових накладних, забезпечувала ухвалення рішень на користь компаній конвертаційного центру.





Читайте: З українців зібрали майже 10 мільярдів податку на нерухомість від початку року. Де найбільше?

Збитки бюджету

Підприємства безпідставно не сплатили до державного бюджету 147 млн грн.

Зазначається, що учасники схеми діяли з високим рівнем координації та продуманою конспірацією, використовуючи віддалені закордонні сервери для зберігання документів, численні VPN-налаштування для маскування ІР-адрес, номери іноземних мобільних операторів, а також підкуп і тиск на підставних посадових осіб товариств.





Детективи відшукали та дешифрували детальний облік неправомірної вигоди, який вели посадові особи ДПС.

Наразі про підозру повідомили 11 особам.

Керівника конвертаційного центру затримано під час спроби виїзду з України.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ