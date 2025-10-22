З українців зібрали майже 10 мільярдів податку на нерухомість від початку року. Де найбільше?

За підсумками січня - вересня 2025 року власники нерухомості сплатили 9,5 млрд грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Порівняно з відповідним періодом минулого року до місцевих бюджетів перераховано на 22%, або на 1,7 мільярда гривень більше, повідомляє Державна податкова служба (ДПС).

Зокрема, найбільші суми від сплати цього податку отримали бюджети:

Києва – 1,87 млрд грн;

Львівської – 0,94 млрд грн;

Київської – 0,93 млрд грн;

Одеської областей – 0,91 млрд гривень.

Загалом протягом січня – вересня податок на нерухомість сплачували 853,4 тис. платників.

Податкова нагадує, що у 2025 році громадяни сплачують податок за звітний 2024 рік. Податок нараховується для квартир площею понад 60 кв. м, будинків понад 120 кв. м, а також для різних типів житла сумарною площею понад 180 кв. м.

Як повідомлялося, протягом січня-серпня цього року місцеві бюджети також отримали 29,7 млрд грн плати за землю. Це на 14,5%, або на 3,7 млрд грн більше, ніж у відповідний період минулого року, коли надходження склали майже 26 млрд грн.