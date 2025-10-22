Повідомлено нові підозри у справі розкрадання 129 млн грн на відновленні водогону на Дніпропетровщині, - НАБУ

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про нові підозри у справі організованої злочинної групи, яка розікрала кошти, призначені для відновлення критичної інфраструктури в Дніпропетровській області.

За даними слідства, підозри отримали заступник директора проєктної організації, заступник директора товариства, яке перемогло у тендері, та керівник фірми-прокладки, через яку здійснювалися закупівлі. Організатору групи, викритому на початку року, додатково повідомили про підозру у легалізації незаконно набутих коштів.

Розслідування встановило, що у 2022–2023 роках учасники схеми забезпечили перемогу підконтрольного товариства у тендері на реконструкцію водогону в Кам’янському районі. Бенефіціаром підприємства був місцевий бізнесмен, який мав вплив на керівника комунального підприємства та розшукується ФБР за майнові злочини.

За умовами договору левову частку становила закупівля трубної продукції. Переможець тендеру придбав її у виробника за ринковою ціною, а потім через фірму-прокладку продав комунальному підприємству утридорога. Унаслідок дій учасників схеми комунальне підприємство зазнало збитків на понад 129 млн грн, які надалі були легалізовані через підконтрольні компанії.

