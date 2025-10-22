РУС
Сообщено о новых подозрениях по делу о хищении 129 млн грн на восстановлении водопровода на Днепропетровщине, - НАБУ

дело Аульского водовода

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о новых подозрениях по делу организованной преступной группы, которая разворовала средства, предназначенные для восстановления критической инфраструктуры на Днепропетровщине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

По данным следствия, подозрения получили заместитель директора проектной организации, заместитель директора общества, которое победило в тендере, и руководитель фирмы-прокладки, через которую осуществлялись закупки. Организатору группы, разоблаченному в начале года, дополнительно сообщили о подозрении в легализации незаконно приобретенных средств.

Расследование установило, что в 2022-2023 годах участники схемы обеспечили победу подконтрольного общества в тендере на реконструкцию водопровода в Каменском районе. Бенефициаром предприятия был местный бизнесмен, который имел влияние на руководителя коммунального предприятия и разыскивается ФБР за имущественные преступления.

По условиям договора львиную долю составляла закупка трубной продукции. Победитель тендера приобрел ее у производителя по рыночной цене, а затем через фирму-прокладку продал коммунальному предприятию втридорога. В результате действий участников схемы коммунальное предприятие понесло убытки на более 129 млн грн, которые в дальнейшем были легализованы через подконтрольные компании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разворовали 129 млн на восстановлении: Разыскиваемый ФБР бизнесмен Дубинский вышел под залог в 60 миллионов

Треба карати не того, хто продав, а тих хто купував. Керівника комун. підприємства на вила.
22.10.2025 18:55 Ответить
Які вила,ви що? Так не можна. Трошки попіаряться дбр-мбр,сума пристойна,поділяться,відпустять по строку давності. Згодом ще й посади пристойні дадуть."Сваї ж рєбята".
22.10.2025 19:15 Ответить
 
 