Сообщено о новых подозрениях по делу о хищении 129 млн грн на восстановлении водопровода на Днепропетровщине, - НАБУ
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о новых подозрениях по делу организованной преступной группы, которая разворовала средства, предназначенные для восстановления критической инфраструктуры на Днепропетровщине.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
По данным следствия, подозрения получили заместитель директора проектной организации, заместитель директора общества, которое победило в тендере, и руководитель фирмы-прокладки, через которую осуществлялись закупки. Организатору группы, разоблаченному в начале года, дополнительно сообщили о подозрении в легализации незаконно приобретенных средств.
Расследование установило, что в 2022-2023 годах участники схемы обеспечили победу подконтрольного общества в тендере на реконструкцию водопровода в Каменском районе. Бенефициаром предприятия был местный бизнесмен, который имел влияние на руководителя коммунального предприятия и разыскивается ФБР за имущественные преступления.
По условиям договора львиную долю составляла закупка трубной продукции. Победитель тендера приобрел ее у производителя по рыночной цене, а затем через фирму-прокладку продал коммунальному предприятию втридорога. В результате действий участников схемы коммунальное предприятие понесло убытки на более 129 млн грн, которые в дальнейшем были легализованы через подконтрольные компании.
