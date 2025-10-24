Экс-руководство Госналоговой причастно к деятельности конвертцентра с оборотом в 15 млрд грн, - НАБУ. ФОТОрепортаж

Бывший глава Государственной налоговой службы и заместитель начальника ГУ НС в Полтавской области уличены в содействии деятельности конвертационного центра.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

Операцию Бюро проводило вместе с САП и СБУ.

По данным источников Цензор.НЕТ, речь идет о Евгении Олейникове.

Как работала схема?

Указанные лица привлекли более 200 подконтрольных компаний для воплощения схемы по минимизации налоговых платежей.

Читайте: Сообщены новые подозрения по делу хищения 129 млн грн на восстановлении водопровода на Днепропетровщине, - НАБУ

Механизм предусматривал:

составление подконтрольными компаниями ложных налоговых накладных относительно хозяйственных отношений с реальными предприятиями;

регистрацию накладных в Едином реестре налоговых накладных;

использование накладных реальными предприятиями для уменьшения своих налоговых обязательств.

В течение 2020-2023 годов конвертационный центр составил налоговые накладные с ложными данными о поставках товаров и услуг на общую сумму 15 млрд грн, а "схемный" налог на добавленную стоимость составил более 2,3 млрд грн.

По данным следствия, тогдашний и.о. председателя Государственной налоговой службы Украины способствовал беспрепятственной деятельности конвертационного центра, а заместитель начальника Главного управления ГНС в Полтавской области, которая возглавляла комиссию по вопросам приостановления регистрации налоговых накладных, обеспечивала принятие решений в пользу компаний конвертационного центра.





Читайте: С украинцев собрали почти 10 миллиардов налога на недвижимость с начала года. Где больше всего?

Убытки бюджета

Предприятия безосновательно не уплатили в государственный бюджет 147 млн грн.

Отмечается, что участники схемы действовали с высоким уровнем координации и продуманной конспирацией, используя удаленные зарубежные серверы для хранения документов, многочисленные VPN-настройки для маскировки IP-адресов, номера иностранных мобильных операторов, а также подкуп и давление на подставных должностных лиц обществ.





Детективы нашли и дешифровали детальный учет неправомерной выгоды, который вели должностные лица ГНС.

В данное время о подозрении сообщили 11 лицам.

Руководитель конвертационного центра задержан при попытке выезда из Украины.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ