Экс-руководство Госналоговой причастно к деятельности конвертцентра с оборотом в 15 млрд грн, - НАБУ. ФОТОрепортаж
Бывший глава Государственной налоговой службы и заместитель начальника ГУ НС в Полтавской области уличены в содействии деятельности конвертационного центра.
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.
Операцию Бюро проводило вместе с САП и СБУ.
По данным источников Цензор.НЕТ, речь идет о Евгении Олейникове.
Как работала схема?
Указанные лица привлекли более 200 подконтрольных компаний для воплощения схемы по минимизации налоговых платежей.
Механизм предусматривал:
- составление подконтрольными компаниями ложных налоговых накладных относительно хозяйственных отношений с реальными предприятиями;
- регистрацию накладных в Едином реестре налоговых накладных;
- использование накладных реальными предприятиями для уменьшения своих налоговых обязательств.
В течение 2020-2023 годов конвертационный центр составил налоговые накладные с ложными данными о поставках товаров и услуг на общую сумму 15 млрд грн, а "схемный" налог на добавленную стоимость составил более 2,3 млрд грн.
По данным следствия, тогдашний и.о. председателя Государственной налоговой службы Украины способствовал беспрепятственной деятельности конвертационного центра, а заместитель начальника Главного управления ГНС в Полтавской области, которая возглавляла комиссию по вопросам приостановления регистрации налоговых накладных, обеспечивала принятие решений в пользу компаний конвертационного центра.
Убытки бюджета
Предприятия безосновательно не уплатили в государственный бюджет 147 млн грн.
Отмечается, что участники схемы действовали с высоким уровнем координации и продуманной конспирацией, используя удаленные зарубежные серверы для хранения документов, многочисленные VPN-настройки для маскировки IP-адресов, номера иностранных мобильных операторов, а также подкуп и давление на подставных должностных лиц обществ.
Детективы нашли и дешифровали детальный учет неправомерной выгоды, который вели должностные лица ГНС.
В данное время о подозрении сообщили 11 лицам.
Руководитель конвертационного центра задержан при попытке выезда из Украины.
