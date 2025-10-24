РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9099 посетителей онлайн
Новости Конвертационный центр
2 099 8

Экс-руководство Госналоговой причастно к деятельности конвертцентра с оборотом в 15 млрд грн, - НАБУ. ФОТОрепортаж

Бывший глава Государственной налоговой службы и заместитель начальника ГУ НС в Полтавской области уличены в содействии деятельности конвертационного центра.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

Операцию Бюро проводило вместе с САП и СБУ.

По данным источников Цензор.НЕТ, речь идет о Евгении Олейникове.

олейников

Как работала схема?

Указанные лица привлекли более 200 подконтрольных компаний для воплощения схемы по минимизации налоговых платежей.

Читайте: Сообщены новые подозрения по делу хищения 129 млн грн на восстановлении водопровода на Днепропетровщине, - НАБУ

Бывшее руководство Гоналоговой организовало конвертцентр

Механизм предусматривал:

  • составление подконтрольными компаниями ложных налоговых накладных относительно хозяйственных отношений с реальными предприятиями;
  • регистрацию накладных в Едином реестре налоговых накладных;
  • использование накладных реальными предприятиями для уменьшения своих налоговых обязательств.

В течение 2020-2023 годов конвертационный центр составил налоговые накладные с ложными данными о поставках товаров и услуг на общую сумму 15 млрд грн, а "схемный" налог на добавленную стоимость составил более 2,3 млрд грн.

По данным следствия, тогдашний и.о. председателя Государственной налоговой службы Украины способствовал беспрепятственной деятельности конвертационного центра, а заместитель начальника Главного управления ГНС в Полтавской области, которая возглавляла комиссию по вопросам приостановления регистрации налоговых накладных, обеспечивала принятие решений в пользу компаний конвертационного центра.

Бывшее руководство Гоналоговой организовало конвертцентр
Бывшее руководство Гоналоговой организовало конвертцентр

Читайте: С украинцев собрали почти 10 миллиардов налога на недвижимость с начала года. Где больше всего?

Убытки бюджета

Предприятия безосновательно не уплатили в государственный бюджет 147 млн грн.

Отмечается, что участники схемы действовали с высоким уровнем координации и продуманной конспирацией, используя удаленные зарубежные серверы для хранения документов, многочисленные VPN-настройки для маскировки IP-адресов, номера иностранных мобильных операторов, а также подкуп и давление на подставных должностных лиц обществ.

Бывшее руководство Гоналоговой организовало конвертцентр
Бывшее руководство Гоналоговой организовало конвертцентр

Детективы нашли и дешифровали детальный учет неправомерной выгоды, который вели должностные лица ГНС.

В данное время о подозрении сообщили 11 лицам.

Руководитель конвертационного центра задержан при попытке выезда из Украины.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

НАБУ (4631) конвертцентр (402) СБУ (20545) Госналогслужба (78) САП (2331) Олейников Евгений (10)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Панять и Прастить
показать весь комментарий
24.10.2025 11:27 Ответить
Конспіратори - запасались баблом - вони й зараз інкогніто - мабуть агенти під прикритям
показать весь комментарий
24.10.2025 11:29 Ответить
"Зазначається, що учасники схеми діяли з високим рівнем координації та продуманою конспірацією, використовуючи віддалені закордонні сервери для зберігання документів, численні VPN-налаштування для маскування ІР-адрес, номери іноземних мобільних операторів, а також підкуп і тиск на підставних посадових осіб товариств."
ефективние менеджери. новие, маладиє ліца.
показать весь комментарий
24.10.2025 11:36 Ответить
Хто башляє - тому прикриття фіктивних операцій, хто платить податки - тому ліпимо фіктивні операції і нараховуваємо штрафи!
Головне не перепутати...
показать весь комментарий
24.10.2025 11:39 Ответить
Одному мені вважається ,що заголовкь однакові, а дати трохи різні)))
СБУ викрила конвертцентр із обігом у 15 млрд, до якого причетне екскерівництво ДПС. ФОТО

07.10.2020, 12:15
показать весь комментарий
24.10.2025 11:44 Ответить
Це вирок. Гєтманцеву, Свириденко, Єрмаку, Зєлєнскому.
показать весь комментарий
24.10.2025 11:45 Ответить
Вирок їм, а срок мотаємо ми
показать весь комментарий
24.10.2025 12:14 Ответить
вирок ??
це вже який по рахунку ?
показать весь комментарий
24.10.2025 12:19 Ответить
 
 