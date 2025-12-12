НАБУ прослушивало "слугу народа" Киселя, который дружит с Шефиром, - СМИ
Детективы Национального антикоррупционного бюро длительное время прослушивали нардепа "Слуги народа" Юрия Киселя.
Об этом сообщили источники ZN.ua, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Собеседники заявили, что недавно детективы НАБУ демонтировали аппаратуру, с помощью которой длительное время велось негласное прослушивание.
Кисель не знал о существовании этой техники и о проведении наблюдательных мероприятий.
Источники рассказали, что демонтаж аппаратуры вызвал сильное беспокойство как у самого нардепа, так и у его давнего друга - Сергея Шефира (бывшего первого помощника президента Владимира Зеленского).
Собеседники утверждают, что Шефир на протяжении многих лет поддерживал с Киселем особенно близкие дружеские отношения и часто с ним встречался. По их словам, за период, охваченный прослушкой (а это более двух лет), между ними состоялось множество личных встреч и разговоров, в том числе с другими людьми из властных кругов, которые характеризуются как конфиденциальные и сенситивные для Банковой.
Прослушивание не было частью операции "Мидас", однако также касается коррупции в высших эшелонах власти.
Связь Киселя с Шефиром
По данным Bihus.Info, сын Шефира Никита работает по трудовому договору помощником Юрия Киселя.
Кисель известен тем, что его жена стала владелицей земли и дома в Иванковичах, которые ранее принадлежали президенту Владимиру Зеленскому.
Зеленский в интервью СМИ заявлял, что случайному человеку продать его не может, потому что по соседству живут его ближайшие друзья, среди которых и Сергей Шефир.
дорослі начебто люди, а все в казки вірите...
Ви реально очікували судового процесу над міндічами з цккерманамт і єрмаками?)))
Головне НАБУ захистити себе, виключно.