НАБУ прослушивало "слугу народа" Киселя, который дружит с Шефиром, - СМИ

Детективы Национального антикоррупционного бюро длительное время прослушивали нардепа "Слуги народа" Юрия Киселя.

Об этом сообщили источники ZN.ua, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Собеседники заявили, что недавно детективы НАБУ демонтировали аппаратуру, с помощью которой длительное время велось негласное прослушивание.

Читайте также: Экс-помощник Зеленского Сергей Шефир о пророссийских заявлениях своего брата Бориса: "Категорически не согласен"

Кисель не знал о существовании этой техники и о проведении наблюдательных мероприятий.

Источники рассказали, что демонтаж аппаратуры вызвал сильное беспокойство как у самого нардепа, так и у его давнего друга - Сергея Шефира (бывшего первого помощника президента Владимира Зеленского).

Читайте также: "Миндич и Шефир говорили, как собрать "из кассы" на залог Чернышову", - прокурор

Собеседники утверждают, что Шефир на протяжении многих лет поддерживал с Киселем особенно близкие дружеские отношения и часто с ним встречался. По их словам, за период, охваченный прослушкой (а это более двух лет), между ними состоялось множество личных встреч и разговоров, в том числе с другими людьми из властных кругов, которые характеризуются как конфиденциальные и сенситивные для Банковой.

Прослушивание не было частью операции "Мидас", однако также касается коррупции в высших эшелонах власти.

Читайте: Бизнес-соратники Зеленского по "Кварталу-95" перед большой войной получили почти 100 млн руб. от госкомпании РФ. ВИДЕО

Связь Киселя с Шефиром

По данным Bihus.Info, сын Шефира Никита работает по трудовому договору помощником Юрия Киселя.

Кисель известен тем, что его жена стала владелицей земли и дома в Иванковичах, которые ранее принадлежали президенту Владимиру Зеленскому.

Зеленский в интервью СМИ заявлял, что случайному человеку продать его не может, потому что по соседству живут его ближайшие друзья, среди которых и Сергей Шефир.

Читайте: Завладели 102 млн грн на закупке защиты для танков: НАБУ разоблачило коррупцию в сфере обороны. ФОТО