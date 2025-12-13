НАБУ изначально планировало операцию "Мидас" по разоблачению коррупции в Минобороны, - Магамедрасулов
Детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов заявил о цели реализации операции "Мидас" по разоблачению коррупционной схемы в сфере энергетики. Изначально это и другие дела планировались в отношении Министерства обороны.
Об этом он рассказал в интервью Центру противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.
Расследование в отношении Минобороны
По его словам, есть "определенные признаки", которые связывают фигурантов "Мидаса" с оборонной сферой.
"Вообще, первая цель реализации всех этих проектов, в том числе "Мидаса", была именно документирование коррупции в Минобороны. Там есть определенные признаки, которые связывают этих лиц в рамках именно этой деятельности", - рассказал Магамедрасулов.
Детектив НАБУ напомнил, что он только недавно вышел из СИЗО после пяти месяцев пребывания под стражей: "Я даже не имел [еще возможности] нормально сесть с моими коллегами и прокоммуницировать по этому кейсу и понять, что мы там документировали, кроме "Мидаса".
Однако Магамедрасулов уверен, что "если там [в материалах] что-то есть, то оно в любом случае будет реализовано".
Что предшествовало
- Ранее прокурор САП заявил, что Миндич оказывал влияние, в частности, на Умерова, который занимал должность министра обороны.
- Впоследствии Умеров отверг эти заявления.
Дело Магамедрасулова
- Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.
- СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов был уличен в ведении бизнеса с Россией.
- Позже Служба безопасности Украины опровергла, что задержание и арест сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.
- 16 сентября Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований сообщили о новом подозрении одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который в настоящее время находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору.
- 23 сентября суд оставил детектива НАБУ под стражей.
- 15 октября суд продлил на 6 месяцев сроки досудебного расследования.
- 2 декабря Печерский райсуд отпустил отца детектива Магамедрасулова из СИЗО под домашний арест.
