НАБУ изначально планировало операцию "Мидас" по разоблачению коррупции в Минобороны, - Магамедрасулов

Детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов

Детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов заявил о цели реализации операции "Мидас" по разоблачению коррупционной схемы в сфере энергетики. Изначально это и другие дела планировались в отношении Министерства обороны.

Об этом он рассказал в интервью Центру противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

Расследование в отношении Минобороны

По его словам, есть "определенные признаки", которые связывают фигурантов "Мидаса" с оборонной сферой.

"Вообще, первая цель реализации всех этих проектов, в том числе "Мидаса", была именно документирование коррупции в Минобороны. Там есть определенные признаки, которые связывают этих лиц в рамках именно этой деятельности", - рассказал Магамедрасулов.

Детектив НАБУ напомнил, что он только недавно вышел из СИЗО после пяти месяцев пребывания под стражей: "Я даже не имел [еще возможности] нормально сесть с моими коллегами и прокоммуницировать по этому кейсу и понять, что мы там документировали, кроме "Мидаса".

Однако Магамедрасулов уверен, что "если там [в материалах] что-то есть, то оно в любом случае будет реализовано".

Что предшествовало

Дело Магамедрасулова

Автор: 

"ЗЕЛЕНЕ МІНОБОРОНИ"- ЦЕ КОРУПЦІЙНА ПРОПАСТЬ, В КОТРУ, СКІЛЬКИ НЕ ВЛИВАЙ ГРОШВИ...ПРОКОВТНЕ І НІКОЛИ НЕ ПОДАВИТЬСЯ....БЕЗРОЗМІРНА НЕНАНАЖЕРА
показать весь комментарий
13.12.2025 15:05 Ответить
то все трумп,дивіться відосики і марафон
показать весь комментарий
13.12.2025 15:13 Ответить
Так ніщо не заважає провести операцію «Чебурек».
показать весь комментарий
13.12.2025 15:15 Ответить
"Чебурека" немає на місці - а без нього пазл не складеться....
показать весь комментарий
13.12.2025 15:17 Ответить
 
 