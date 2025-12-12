РУС
Новости Миндичгейт
Проверку относительно возможного сбора справок "аналитиками БЭБ" для фигурантов "Миндичгейта" начали сразу, - Цивинский

Фигуранты Миндичгейта собирали досье на политиков: что говорят в БЭБ?

Руководитель БЭБ Александр Цивинский прокомментировал информацию о возможной причастности сотрудников БЭБ к сбору "досье" для участников дела "Миндичгейта".

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

Что сказал глава БЭБ?

"Первое: мы начали проверку по этому факту сразу, как только эта информация была обнародована.

Второе: мы проактивно направили в НАБУ запрос, чтобы получить от них конкретные сведения об этих справках. Чтобы мы могли проверить и базы данных, и внутренние коммуникации, чтобы выяснить, была ли у нас такая информация или нет.

Конечно, если кто-то что-то делал не совсем правильно, он, наверное, принимал меры, чтобы скрыть это. Но если наши аналитики заходили в базы данных под своими логинами и получали какую-то информацию о ком-либо из указанных лиц, то эта история будет очень подробно изучена", - пояснил он.

Читайте: Фигурант "Миндичгейта" Миронюк посещал здание ГБР

Цивинский отметил, что если это делал сотрудник БЭБ, то это одна процедура, а если нет, то будут взаимодействовать с НАБУ.

Директор БЭБ заверил, что также будут взаимодействовать с нардепом Железняком, на которого также собирали "досье" фигуранты "Миндичгейта".

"И если здесь в отношении кого-либо из граждан – журналистов, депутатов, чиновников – собиралась информация, мы будем каждый такой факт отрабатывать. Это – репутация института", – добавил он.

Полный текст интервью с директором БЭБ Александром Цивинским для Цензор.НЕТ читайте здесь.

Читайте: На сегодняшний день из БЭБ уволены 86 сотрудников, 27 из них – руководители. Процесс продолжается, – Цивинский

Что предшествовало?

  • Напомним, что ранее сообщалось о том, что совладелец студии "Квартал-95" Тимур Миндич собрал более 500 "досье" на детективов НАБУ, нардепов, министров и журналистов.
  • Нардеп Ярослав Железняк заявил, что досье, найденные в офисе Миндича, содержали служебную информацию с ограниченным доступом и данные из закрытых реестров, которые могли получить только правоохранительные органы. Он подчеркнул, что форма документов, таблиц и разделов полностью совпадает со стандартами, которыми пользовался аналитический отдел БЭБ в предыдущем составе.

Читайте также: Цивинский отреагировал на расследование СМИ о сотруднике львовского БЭБ Мудя: Перезагрузку Бюро доведут до конца

Автор: 

Бюро экономической безопасности (256) Цивинский Александр (20)
та якось невдобно вийшло...тепер треба злив прикрити ...легалізувати ...
12.12.2025 13:56 Ответить
Алі-Баба (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 араб. Єрмак) - персонаж арабського (іракського) фольклору, історія про котрого увійшла до збірки «Казки тисяча і однієї ночі». Найвідоміша казка «Алі-Баба і сорок розбійників». Алі-Баба має успішнішого брата Касима Дениса й дружину Зейнаб. Працюючи лісорубом ларьочником, Алі-Баба несподівано дізнається таємницю чарівної печери (корита), де https://www.youtube.com/watch?v=9163F4IweCI розбійники ховають свої скарби, і казково збагачується.
12.12.2025 14:04 Ответить
Яке лагідне формулювання «робив не зовсім правильно» говорить або про непрофесійність Цивінського, або його залежність!
12.12.2025 14:08 Ответить
"скерували проактивно" - це як?
12.12.2025 14:08 Ответить
Я - не я, і хата не моя. Чули вже від Проніна, тепер цей.
12.12.2025 14:13 Ответить
Проніна - у відставку!
12.12.2025 14:16 Ответить
Тільки працівники БЕБ використовують форми довідок і персональні дані, які знайдені в "досьє" на депутатів, в тому числі і на Железняка! Тут щур явно із БЕБ, якщо не визначили своєчасно систематичний злив інформації!
12.12.2025 14:13 Ответить
Це майже активно
12.12.2025 14:16 Ответить
 
 