Проверку относительно возможного сбора справок "аналитиками БЭБ" для фигурантов "Миндичгейта" начали сразу, - Цивинский

Руководитель БЭБ Александр Цивинский прокомментировал информацию о возможной причастности сотрудников БЭБ к сбору "досье" для участников дела "Миндичгейта".

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

Что сказал глава БЭБ?

"Первое: мы начали проверку по этому факту сразу, как только эта информация была обнародована.

Второе: мы проактивно направили в НАБУ запрос, чтобы получить от них конкретные сведения об этих справках. Чтобы мы могли проверить и базы данных, и внутренние коммуникации, чтобы выяснить, была ли у нас такая информация или нет.

Конечно, если кто-то что-то делал не совсем правильно, он, наверное, принимал меры, чтобы скрыть это. Но если наши аналитики заходили в базы данных под своими логинами и получали какую-то информацию о ком-либо из указанных лиц, то эта история будет очень подробно изучена", - пояснил он.

Цивинский отметил, что если это делал сотрудник БЭБ, то это одна процедура, а если нет, то будут взаимодействовать с НАБУ.

Директор БЭБ заверил, что также будут взаимодействовать с нардепом Железняком, на которого также собирали "досье" фигуранты "Миндичгейта".

"И если здесь в отношении кого-либо из граждан – журналистов, депутатов, чиновников – собиралась информация, мы будем каждый такой факт отрабатывать. Это – репутация института", – добавил он.

Что предшествовало?

Напомним, что ранее сообщалось о том, что совладелец студии "Квартал-95" Тимур Миндич собрал более 500 "досье" на детективов НАБУ, нардепов, министров и журналистов.

Нардеп Ярослав Железняк заявил, что досье, найденные в офисе Миндича, содержали служебную информацию с ограниченным доступом и данные из закрытых реестров, которые могли получить только правоохранительные органы. Он подчеркнул, что форма документов, таблиц и разделов полностью совпадает со стандартами, которыми пользовался аналитический отдел БЭБ в предыдущем составе.

