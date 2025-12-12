РУС
На сегодняшний день из БЭБ уволено 86 работников, 27 из них - руководители. Процесс продолжается, - Цивинский

Как проходит аттестация в БЭБ? Цивинский рассказал

Аттестация, которая сейчас проходит в БЭБ, является уникальной по сравнению с прошлыми.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал глава Бюро Александр Цивинский.

Подробности

Подробности

По его словам, впервые в работе комиссий аттестации не участвует ни один представитель БЭБ, только представители общественности и международные эксперты.

"Более того, таких жестких условий, как в этот раз, нет нигде. Поскольку, если сотрудник БЭБ, например, не сдаст интеллектуальный тест, он ее не пройдет. А он на самом деле достаточно сложный. Например, я в свое время, когда шел в НАБУ, тоже проходил. Тогда из 4 тысяч кандидатов сдали то ли 400, то ли 500", - пояснил Цивинский, отметив, что если его не сдать, то вам будет заблокирована на 10 лет работа в БЭБ.

Глава Бюро подчеркнул, что аттестация очень жесткая в плане условий и последствий. То есть есть законодательство, тест, собеседование. Да и до собеседования еще нужно дойти, сдать соответствующие тесты.

Цивинский считает, что сам факт аттестации - это турбулентный период.

"Вся эта история вызывает серьезную турбулентность и беспокойство работников - поскольку многие проходили предварительную аттестацию. И некоторые увольняются, потому что не хотят проходить эту процедуру повторно.

Аттестация началась с первого дня, как я пришел на эту должность", - отметил он.

Увольнения

Директор БЭБ добавил, что на сегодняшний день в БЭБ уволены 86 человек, 27 из них – руководители. Этот процесс продолжается.

Подробнее об изменениях в БЭБ и работе органа читайте в интервью главы Бюро Александра Цивинского для Цензор.НЕТ по ссылке.

Автор: 

Бюро экономической безопасности (256) Цивинский Александр (20)
Сортировать:
ЗаБЕБебали своїми ДБРерами - тільки грошам горе
показать весь комментарий
12.12.2025 13:27 Ответить
А що раніше так можна було- працівник БЕБ оцінює іншого працівника? А вище руководство- мабуть особисто Піськограй оцінював?
показать весь комментарий
12.12.2025 14:35 Ответить
Заільнили тіх хто собі вже накалядував.
показать весь комментарий
12.12.2025 13:29 Ответить
Вхід - копійка, вихід - рупь
показать весь комментарий
12.12.2025 13:39 Ответить
Довбо...оби ви унікальні.
Ніде в цивілізованій країні не твориться такого
показать весь комментарий
12.12.2025 13:30 Ответить
Ну, потрібно ж комусь воювати!
Ось, спочатку нагибали вони, а тепер - їх!
показать весь комментарий
12.12.2025 13:49 Ответить
Всі вже пішли добровольцями на фронт?
показать весь комментарий
12.12.2025 13:54 Ответить
Добра справа! Це потрібно, щоб профі працювали в відповідних структурах! Бо прикро, коли людина з великими погонами в одному слові три помилки робить, дипломи куплені, знань немає, але при владі вирішують чиюсь судьбу! Ці люди зазвичай з низьким інтелектом дуже корумповані!
показать весь комментарий
12.12.2025 14:19 Ответить
То ми вже колонія???? Коли я бачу слово громадськості, бачу мудака жернакова, який привласнив «доброчесність» петерворивши її на вонюче лайно яким обмащує взсе до чого ця «громадськість» торкнеться.
Я хчу щоб всі зрозуміли, під вивіскою «міжнародників» та «громадськості» ховаються рила запроданців, слуг кількох господ від ***** до місцевої бандоти. І саме це кодло «реформує» правоохорону і судову систему в Україні ПІД СЕБЕ, аби ВОНИ БУЛИ НАД ЗАКОНАМИ!!!
І в них все виходить.
показать весь комментарий
12.12.2025 14:35 Ответить
 
 