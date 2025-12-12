На сегодняшний день из БЭБ уволено 86 работников, 27 из них - руководители. Процесс продолжается, - Цивинский

Аттестация, которая сейчас проходит в БЭБ, является уникальной по сравнению с прошлыми.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал глава Бюро Александр Цивинский.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

По его словам, впервые в работе комиссий аттестации не участвует ни один представитель БЭБ, только представители общественности и международные эксперты.

"Более того, таких жестких условий, как в этот раз, нет нигде. Поскольку, если сотрудник БЭБ, например, не сдаст интеллектуальный тест, он ее не пройдет. А он на самом деле достаточно сложный. Например, я в свое время, когда шел в НАБУ, тоже проходил. Тогда из 4 тысяч кандидатов сдали то ли 400, то ли 500", - пояснил Цивинский, отметив, что если его не сдать, то вам будет заблокирована на 10 лет работа в БЭБ.

Читайте: БЭБ нашло подпольный цех по изготовлению контрафактного алкоголя во Львове. ФОТОрепортаж

Глава Бюро подчеркнул, что аттестация очень жесткая в плане условий и последствий. То есть есть законодательство, тест, собеседование. Да и до собеседования еще нужно дойти, сдать соответствующие тесты.

Цивинский считает, что сам факт аттестации - это турбулентный период.

"Вся эта история вызывает серьезную турбулентность и беспокойство работников - поскольку многие проходили предварительную аттестацию. И некоторые увольняются, потому что не хотят проходить эту процедуру повторно.

Читайте также: В Украине запустили бот, через который можно анонимно пожаловаться на продажу техники без чека

Аттестация началась с первого дня, как я пришел на эту должность", - отметил он.

Увольнения

Директор БЭБ добавил, что на сегодняшний день в БЭБ уволены 86 человек, 27 из них – руководители. Этот процесс продолжается.

Подробнее об изменениях в БЭБ и работе органа читайте в интервью главы Бюро Александра Цивинского для Цензор.НЕТ по ссылке.

Читайте: БЭБ в ноябре разоблачило 14 участников незаконных схем. Ликвидированы табачные цеха и изъято товара на 47 миллионов