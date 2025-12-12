На сегодняшний день из БЭБ уволено 86 работников, 27 из них - руководители. Процесс продолжается, - Цивинский
Аттестация, которая сейчас проходит в БЭБ, является уникальной по сравнению с прошлыми.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал глава Бюро Александр Цивинский.
Подробности
По его словам, впервые в работе комиссий аттестации не участвует ни один представитель БЭБ, только представители общественности и международные эксперты.
"Более того, таких жестких условий, как в этот раз, нет нигде. Поскольку, если сотрудник БЭБ, например, не сдаст интеллектуальный тест, он ее не пройдет. А он на самом деле достаточно сложный. Например, я в свое время, когда шел в НАБУ, тоже проходил. Тогда из 4 тысяч кандидатов сдали то ли 400, то ли 500", - пояснил Цивинский, отметив, что если его не сдать, то вам будет заблокирована на 10 лет работа в БЭБ.
Глава Бюро подчеркнул, что аттестация очень жесткая в плане условий и последствий. То есть есть законодательство, тест, собеседование. Да и до собеседования еще нужно дойти, сдать соответствующие тесты.
Цивинский считает, что сам факт аттестации - это турбулентный период.
"Вся эта история вызывает серьезную турбулентность и беспокойство работников - поскольку многие проходили предварительную аттестацию. И некоторые увольняются, потому что не хотят проходить эту процедуру повторно.
Аттестация началась с первого дня, как я пришел на эту должность", - отметил он.
Увольнения
Директор БЭБ добавил, что на сегодняшний день в БЭБ уволены 86 человек, 27 из них – руководители. Этот процесс продолжается.
Подробнее об изменениях в БЭБ и работе органа читайте в интервью главы Бюро Александра Цивинского для Цензор.НЕТ по ссылке.
Ніде в цивілізованій країні не твориться такого
Ось, спочатку нагибали вони, а тепер - їх!
Я хчу щоб всі зрозуміли, під вивіскою «міжнародників» та «громадськості» ховаються рила запроданців, слуг кількох господ від ***** до місцевої бандоти. І саме це кодло «реформує» правоохорону і судову систему в Україні ПІД СЕБЕ, аби ВОНИ БУЛИ НАД ЗАКОНАМИ!!!
І в них все виходить.