На сьогодні з БЕБ звільнено 86 працівників, 27 з них - керівники. Процес триває, - Цивінський

Атестація, яка наразі проходить у БЕБ, є унікальною порівняно з минулими.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів очільник Бюро Олександр Цивінський.

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Подробиці

За його словами, вперше в роботі комісій атестації не бере участі жоден представник БЕБ, лише представники громадськості і міжнародні експерти.

"Ба більше, таких жорстких умов, як цього разу, немає ніде. Оскільки, якщо працівник БЕБ, наприклад, не складе інтелектуальний тест, він її не пройде. А він насправді достатньо складний. Наприклад, я свого часу, коли йшов у НАБУ, теж проходив. Тоді з 4 тисяч кандидатів здало чи 400, чи 500", - пояснив Цивінський, зазначивши, що якщо його не скласти, то вам буде заблоковано на 10 років роботу в БЕБ.

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Очільник Бюро наголосив, що атестація дуже жорстка в плані умов і наслідків. Тобто є законодавство, тест, співбесіда. Та й до співбесіди ще треба дійти, скласти відповідні тести.

Цивінський вважає, що сам факт атестації - це турбулентний період.

"Уся ця історія спричиняє серйозну турбулентність і занепокоєність працівників – оскільки багато хто проходив попередню атестацію. І дехто звільняється, тому що не хоче проходити цю процедуру повторно.

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Атестація почалася з першого дня, як я прийшов на цю посаду", - зазначив він.

Звільнення

Директор БЕБ додав, що на сьогодні в БЕБ 86 людей звільнено, 27 з них - керівники. Цей процес триває.

Докладніше про зміни в БЕБ та роботу органу читайте в інтерв'ю очільника Бюро Олександра Цивінського для Цензор.НЕТ за посиланням.

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