Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Тіньова економіка
365 0

БЕБ знайшло підпільний цех з виготовлення контрафактного алкоголю у Львові. ФОТОрепортаж

беб

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Львівській області викрили підпільне виробництво і збут контрафактних підакцизних товарів.

За даними слідства, організатор налагодив виготовлення алкоголю під виглядом продукції відомих брендів та його продаж оптом і вроздріб, повідомляє пресслужба відомства.

Під час обшуку в нежитловому приміщенні у Львові вилучили марки акцизного податку з ознаками підробки, 246 літрів рідини з ароматизаторами "Лимон" і "Шоколад", понад 4 800 пляшок горілки різних найменувань і об’ємів з підробленими марками, 1 200 л рідини з характерним запахом спирту. Також знайшли обладнання для виготовлення і маркування продукції, корки з маркуванням та етикетки відомих торгових марок.

Орієнтовна вартість вилученого становить понад 1,2 млн грн, досудове розслідування триває за ч. 2 ст. 204 КК України, додали у БЕБ.

беб
беб

Раніше повідомлялось, що детективи БЕБ викрили групу осіб, які організували незаконне виробництво та збут тютюнових виробів на території Одеської області.

За даними слідства, фігуранти вирощували тютюн у власних домоволодіннях, після чого сировину обробляли у підпільному цеху з використанням промислового обладнання.

Автор: 

алкоголь (417) контрафакт (65) виробництво (1352) Бюро економічної безпеки (504)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 