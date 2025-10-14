БЕБ знайшло підпільний цех з виготовлення контрафактного алкоголю у Львові. ФОТОрепортаж

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Львівській області викрили підпільне виробництво і збут контрафактних підакцизних товарів.

За даними слідства, організатор налагодив виготовлення алкоголю під виглядом продукції відомих брендів та його продаж оптом і вроздріб, повідомляє пресслужба відомства.

Під час обшуку в нежитловому приміщенні у Львові вилучили марки акцизного податку з ознаками підробки, 246 літрів рідини з ароматизаторами "Лимон" і "Шоколад", понад 4 800 пляшок горілки різних найменувань і об’ємів з підробленими марками, 1 200 л рідини з характерним запахом спирту. Також знайшли обладнання для виготовлення і маркування продукції, корки з маркуванням та етикетки відомих торгових марок.

Орієнтовна вартість вилученого становить понад 1,2 млн грн, досудове розслідування триває за ч. 2 ст. 204 КК України, додали у БЕБ.





Раніше повідомлялось, що детективи БЕБ викрили групу осіб, які організували незаконне виробництво та збут тютюнових виробів на території Одеської області.

За даними слідства, фігуранти вирощували тютюн у власних домоволодіннях, після чого сировину обробляли у підпільному цеху з використанням промислового обладнання.