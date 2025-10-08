Підпільне виробництво повного циклу: БЕБ знайшло нелегальні плантації тютюну і цех з виробництва сигарет. ФОТОрепортаж

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили групу осіб, які організували незаконне виробництво та збут тютюнових виробів на території Одеської області.

За даними слідства, фігуранти вирощували тютюн у власних домоволодіннях, після чого сировину обробляли у підпільному цеху з використанням промислового обладнання, повідомляє пресслужба БЕБ.

З підготованої сировини нелегально виготовляли сигарети, які реалізовували через мережу роздрібних точок продажу в регіоні, а також відправляли поштовими операторами по всій території України.

Під час обшуків в організаторів підпільного бізнесу вилучили обладнання для незаконного виробництва сигарет, верстат для пакування, 115 мішків тютюну, понад 40 коробок паперових гільз для набивання тютюну та 37 тисяч пачок готової продукції без марок акцизного податку.

Досудове розслідування у справі розпочато за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут підакцизних товарів) та ч. 2 ст. 199 (виготовлення, зберігання чи збут підроблених марок акцизного податку) Кримінального кодексу.

Наразі проводяться слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до організації незаконної діяльності, додали у БЕБ.













Скільки втрачає держбюджет від нелегального ринку сигарет?

Як повідомлялося, за даними останнього дослідження "Kantar Україна", у квітні цього року частка тіньового ринку тютюну зросла до 16,2% від загального обсягу, втрати держбюджету внаслідок цього прогнозуються на рівні понад 25 млрд грн на рік.

При цьому вагому частку "тіньового ринку" займає нелегальна продукція, яка маркована надписом Duty Free або призначена для експорту, але нелегально продається в Україні.

За даними дослідження, понад половину такої продукції, за написом на упаковці, вироблено Винниківською тютюновою фабрикою. Сompliment (47%) та Lifa (5%) – основні торгові марки цієї категорії. Ця ж фабрика виробляє сигарети під маркою Marvel.

Решта 43% нелегальної продукції складають торгові марки виробника "Маршалл Файнест Тобакко", серед найпоширеніших – Marshall (26%), Urta (9%), Brut (3%).