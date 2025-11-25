БЕБ у листопаді викрило 14 учасників незаконних схем. Ліквідовано тютюнові цехи та вилучено товару на 47 мільйонів

Бюро економічної безпеки України за перші два тижні листопада цього року провело серію масштабних операцій із детінізації ринку підакцизних товарів, за результатами яких було викрито учасників незаконних схем виробництва та збуту в тютюновій сфері.

Як ідеться в повідомленні БЕБ, загалом за цей період детективи викрили 14 учасників незаконних схем та ліквідували дві потужні лінії виробництва, вилучивши з обігу 38 тонн тютюну та 240 тис. пачок сигарет, передає Інтерфакс-Україна.

Загальна вартість вилученого сягає 47 млн грн.

Як повідомляється, на Закарпатті припинено діяльність підпільного цеху, матеріали щодо якого вже передано до суду, а на Волині викрито групу, яка виготовляла сигарети на обладнанні з інтернету та збувала їх через соцмережі.

Також БЕБ ліквідувало масштабну схему виробництва рідин для електронних сигарет, вилучивши під час 11 обшуків промислові лінії та товар на 10 млн грн, а також припинило продаж вейпів через Telegram-канали в Полтаві та на Львівщині.

У паливному секторі детективи БЕБ домоглися відшкодування 4,7 млн грн несплачених податків від однієї з компаній та ліквідували мережу нелегальних АЗС на Одещині, вилучивши 33 тонни пального вартістю 3,4 млн грн.

Окрім того, було зупинено виробництво фальсифікованого алкоголю з вилученням продукції на 1,6 млн грн.

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Раніше стало відомо, що в Україні почали з'являтися автомати з незаконними "самозамісами" до електронних сигарет.

Нагадаємо, від 11 липня 2024 року в Україні заборонено продавати ароматизовані електронні сигарети та рідини до них. Такі вимоги статей 10 та 10-1 Закону № 1978-IX, який ухвалили у 2023 році. Заборона стосується і рідин, які містять смак фруктів, ментолу або інші компоненти, що змінюють чи маскують справжній смак тютюну.

З жовтня 2025 року в Україні також заборонили продаж наборів, призначених для самостійного виготовлення заборонених рідин для вейпів, так званих "самозамісів".

Як повідомлялося, за даними Kantar Ukraine, частка нелегальної продукції у категорії електронних сигарет становить 93,6%, а у сегменті одноразових пристроїв та сигарет із багаторазовими картриджами вона сягає 100%.

Державний бюджет втрачає близько 5 мільярдів гривень на рік через нелегальний ринок електронних сигарет в Україні, розповідав голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев із посиланням на дані дослідження Growford Institute.

Він пояснив, що частину цих коштів держава втрачає через схему так званих "самозамісів", коли інгредієнти для вейпів продають окремо.

Голова Комітету наголосив, що у 2025 році не було придбано жодної акцизної марки для електронних сигарет, тоді як у 2023 році – майже 7 мільйонів. Однак нелегальну продукцію продовжують продавати як через інтернет, так і у престижних торговельно-розважальних центрах, що продавці контрафакту відкрито працюють та рекламують свій товар.