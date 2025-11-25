В Україні почали з’являтися автомати із незаконними "самозамісами" до електронних сигарет: перший поліція демонтувала. ФОТО

У Дніпрі демонтували вендінговий автомат, який продавав набори з ароматизованими рідинами для електронних сигарет ("самозаміси") без будь-якої перевірки віку покупців.

Про це журналіст Євген Плінський, який відстежує боротьбу з тіньовим ринком сигарет, написав у своєму Telegram-каналі.

За словами журналіста, автомат встановили біля входу до супермаркету "Сільпо" на площі Вокзальній, 13. У ньому можна було придбати заборонені смакові рідини, доступ до яких могли отримати й неповнолітні. Покупець отримував набір окремих складових, упакованих в пакет, а гроші за оплату надходили на рахунок ФОП.

"Ідея геніальна, адже жодної верифікації 18+ немає, і звинуватити когось у збуті "курива" дітям неможливо. Підходите, обираєте заборонений законом смак електронки – і отримуєте все в пакетику з "легальними запчастинами. Вартість "самозамісу" – 315 гривень, які йдуть на ФОП Дмитра Швеця", – уточнив Плінський.

Він додав, що цього разу на ситуацію оперативно відреагував Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції: співробітники Нацполіції Дніпра демонтували автомат та прибрали його з локації.

Журналіст припустив, що оперативна реакція поліцейських має зменшити інтерес бізнесу до встановлення подібних точок продажу. Він також висловив сподівання, що Податкова служба активізує боротьбу з тіньовим обігом електронних сигарет, який залишається одним із найбільш неконтрольованих сегментів ринку.

Нагадаємо, від 11 липня 2024 року в Україні заборонено продавати ароматизовані електронні сигарети та рідини до них. Такі вимоги статей 10 та 10-1 Закону № 1978-IX, який ухвалили у 2023 році. Заборона стосується і рідин, які містять смак фруктів, ментолу або інші компоненти, що змінюють чи маскують справжній смак тютюну. З жовтня 2025 року в Україні також заборонили продаж наборів, призначених для самостійного виготовлення заборонених рідин для вейпів, так званих "самозамісів".









Читайте також: Тіньовий ринок електронних сигарет: Україна щороку втрачає гроші на 900 дронів "Лютий" або 350 ракет "Фламінго"

Як повідомлялося, за даними Kantar Ukraine, частка нелегальної продукції у категорії електронних сигарет становить 93,6%, а у сегменті одноразових пристроїв та сигарет із багаторазовими картриджами вона сягає 100%.

Державний бюджет втрачає близько 5 мільярдів гривень на рік через нелегальний ринок електронних сигарет в Україні, розповідав голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев із посиланням на дані дослідження Growford Institute.

Він пояснив, що частину цих коштів держава втрачає через схему так званих "самозамісів", коли інгредієнти для вейпів продають окремо.

Голова Комітету наголосив, що у 2025 році не було придбано жодної акцизної марки для електронних сигарет, тоді як у 2023 році – майже 7 мільйонів. Однак нелегальну продукцію продовжують продавати як через інтернет, так і у престижних торговельно-розважальних центрах, що продавці контрафакту відкрито працюють та рекламують свій товар.