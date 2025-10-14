Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Тіньовий ринок електронних сигарет: Україна щороку втрачає гроші на 900 дронів "Лютий" або 350 ракет "Фламінго"

Україна втрачає гроші на 900 дронів "Лютий" або 350 ракет "Фламінго" через тіньові електронки

За підрахунками експертів, держбюджет України недорахується у 2025 році 7,5 мільярда гривень через нелегальний ринок електронних сигарет. Ці кошти можна було б спрямувати на розвиток military high-tech або посилення обороноздатності держави.

Про це професор кафедри фінансів Державного торговельно-економічного університету, експерт Growford Institute Микола Пасічний розповів телеканалу "Еспресо".

За підрахунками Growford Institute, нелегальний ринок електронних сигарет займає близько 93% всього ринку. У грошовому вимірі – це втрата 5 млрд грн акцизного податку, 2 млрд грн податку на додану вартість та 0,5 млрд роздрібного акцизу територіальних громад. Відтак, у сумі у 2025 році бюджети усіх рівнів недоотримають 7,5 млрд грн.

"Що це таке у витратах, скажімо, військових? Це 900 дронів "Лютий". За словами, президента Зеленського, вже були ефективні дії, коли запускалося одночасно 300 таких безпілотників. Тобто це гроші на три великих операції вглиб території супротивника. Або це 350 ракет "Фламінго", якими також можемо уражати тили ворога. Або ж це близько 80% усіх видатків, які виділяються на Національну академію наук у 2026 році", – пояснив Микола Пасічний.

За його словами, для того, щоб ефективно боротися з нелегальним ринком електронних сигарет, потрібно посилити на рівні держави інституційну спроможність Бюро економічної безпеки, узявши за приклад досвід розвинутих країн світу, де жодне завдання з протидії нелегальному ринку підакцизних товарів не обходиться без виділення додаткового фінансування.

"Також необхідно посилити координацію діяльності Національної поліції України, Податкової служби України, митниці, БЕБ та місцевих органів влади. Якщо в нас значна частина нелегальних товарів гуртом та вроздріб постачається через операторів поштового зв'язку, то останні мають комунікувати з державою й також бути залученими до боротьби з тіньовиками", – підсумував експерт.

Читайте також: Підпільне виробництво рідин для електронних сигарет у промислових масштабах: БЕБ знайшло нелегальні цехи на Київщині. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, у проєкті бюджету на 2026 рік взагалі не закладено грошей на реформу Бюро економічної безпеки та Державної митної служби. Водночас реформування БЕБ в Україні є частиною системної трансформації правоохоронного сектору та виконанням міжнародних зобов'язань України за програмами МВФ, ЄС та США. Вона має бути спрямована на очищення та кадрове оновлення Бюро для забезпечення ефективної боротьби з економічними злочинами.

+5
Від існування та діяльності слуг ***** та особисто Zе з його 4-5 менеджерами Україна втрачає значно більше на 8 - 10 порядків більше. Як шо не на 25-30 порядків.
показати весь коментар
14.10.2025 19:54 Відповісти
+5
О вже почали ракетами міряти ,ну ну ,а скільки ракет нам коштує утримання РАДИ і апарату препи... здента.
показати весь коментар
14.10.2025 20:00 Відповісти
+4
Який ж ти експерт фінансист економіст, якщо єдиний варіант збільшення бюджету це збільшити податок, накласти акциз, здерти побори. Так може будь який бомж бюджет наповнювати...
показати весь коментар
14.10.2025 19:56 Відповісти
До арешту бабулі із самогонним апаратом один крок. Бабця не дає ЗСУ закупляти дрони і тормозить випуск Фламінго. Ви там у владі долбойоби?
показати весь коментар
14.10.2025 19:59 Відповісти
Або ж на укриття для електропідстанцій Найєму віддати. Якщо ідіоти вигадали захмарний акциз, то це не виробники порушники, а при владі до*бограї, до всього ще й на необмежений строк.
показати весь коментар
14.10.2025 20:01 Відповісти
Міндіч задумався... Чому би й не очолити такий чудовий ринок?
показати весь коментар
14.10.2025 20:01 Відповісти
та він з зеленським його і очолюе а опричник малюк зараз занят мером Одеси йому не до тіньових ринків йому поляну перед виборами зачистить зеленим потрібно
показати весь коментар
14.10.2025 20:10 Відповісти
хтось бачив ті Хламінги???
показати весь коментар
14.10.2025 20:01 Відповісти
І ще тіньовий ринок повітря. Ось введуть податок і акциз на нього - і полетять по 9000 фламіндічів на день.
показати весь коментар
14.10.2025 20:06 Відповісти
податок на кожну затяжку
показати весь коментар
14.10.2025 20:07 Відповісти
показати весь коментар
14.10.2025 20:06 Відповісти
Податківці так хитро забивають мізки. Та якби ті електроні сигарети продавалися офіційно з акцизом їх би ніхто не купляв.
показати весь коментар
14.10.2025 20:07 Відповісти
Цензор стає бульварною помийкою
показати весь коментар
14.10.2025 20:11 Відповісти
Зелені в кишеню гроші капаютьЮ в ОПу, тому все і так.
показати весь коментар
14.10.2025 20:12 Відповісти
Так поднимите ещё цены на обычные сигареты до 300грн за пачку, экономисты хреновы
показати весь коментар
14.10.2025 20:12 Відповісти
Зеленський кришує табако 100%. Якщо держава заставляє курити сигарети які визивають онкологію і сердечно-сосудисті захворювання то це не держава а сборище пройдисвітів у владі. Я не голосуватиму за зелену соплю яка вручному режимі монополізує на державному рівні смертельно небезпечні сигарети!
показати весь коментар
14.10.2025 20:12 Відповісти
Катастрофа.
Україна втрачає 350 золотих літаючих унітазів Міндіча.
Повернемо ''справедливість''.
Повернемо Міндічу його унітази.
показати весь коментар
14.10.2025 20:13 Відповісти
Або десять маєтків десь у Маямі на тещю, тестя, свата... Кому ви, мразота, оту херь брешете - які фламінго. Хоча бидло українське схаває і знов - 60% підтримка наріка.
показати весь коментар
14.10.2025 20:13 Відповісти
Ну, про "фламінго", принаймі смішно...
показати весь коментар
14.10.2025 20:35 Відповісти

