Тіньовий ринок електронних сигарет: Україна щороку втрачає гроші на 900 дронів "Лютий" або 350 ракет "Фламінго"

За підрахунками експертів, держбюджет України недорахується у 2025 році 7,5 мільярда гривень через нелегальний ринок електронних сигарет. Ці кошти можна було б спрямувати на розвиток military high-tech або посилення обороноздатності держави.

Про це професор кафедри фінансів Державного торговельно-економічного університету, експерт Growford Institute Микола Пасічний розповів телеканалу "Еспресо".

За підрахунками Growford Institute, нелегальний ринок електронних сигарет займає близько 93% всього ринку. У грошовому вимірі – це втрата 5 млрд грн акцизного податку, 2 млрд грн податку на додану вартість та 0,5 млрд роздрібного акцизу територіальних громад. Відтак, у сумі у 2025 році бюджети усіх рівнів недоотримають 7,5 млрд грн.

"Що це таке у витратах, скажімо, військових? Це 900 дронів "Лютий". За словами, президента Зеленського, вже були ефективні дії, коли запускалося одночасно 300 таких безпілотників. Тобто це гроші на три великих операції вглиб території супротивника. Або це 350 ракет "Фламінго", якими також можемо уражати тили ворога. Або ж це близько 80% усіх видатків, які виділяються на Національну академію наук у 2026 році", – пояснив Микола Пасічний.

За його словами, для того, щоб ефективно боротися з нелегальним ринком електронних сигарет, потрібно посилити на рівні держави інституційну спроможність Бюро економічної безпеки, узявши за приклад досвід розвинутих країн світу, де жодне завдання з протидії нелегальному ринку підакцизних товарів не обходиться без виділення додаткового фінансування.

"Також необхідно посилити координацію діяльності Національної поліції України, Податкової служби України, митниці, БЕБ та місцевих органів влади. Якщо в нас значна частина нелегальних товарів гуртом та вроздріб постачається через операторів поштового зв'язку, то останні мають комунікувати з державою й також бути залученими до боротьби з тіньовиками", – підсумував експерт.

Читайте також: Підпільне виробництво рідин для електронних сигарет у промислових масштабах: БЕБ знайшло нелегальні цехи на Київщині. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, у проєкті бюджету на 2026 рік взагалі не закладено грошей на реформу Бюро економічної безпеки та Державної митної служби. Водночас реформування БЕБ в Україні є частиною системної трансформації правоохоронного сектору та виконанням міжнародних зобов'язань України за програмами МВФ, ЄС та США. Вона має бути спрямована на очищення та кадрове оновлення Бюро для забезпечення ефективної боротьби з економічними злочинами.