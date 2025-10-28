В Україні запустили бот, через який можна анонімно поскаржитися на продаж техніки без чека

Бюро економічної безпеки запустило в месенджері Telegram бот StopShadowBot, за допомогою якого кожен матиме можливість анонімно повідомити про випадки продажу техніки без чека або з нефіскальним чеком.

Як повідомили в БЕБ, скористатися ботом можна за посиланням.

У StopShadowBot можна надіслати фото, опис порушення та локацію точки продажу для швидкого реагування.

"Після отримання відповідної інформації фахівці Бюро зможуть оперативно її проаналізувати та вжити заходів із встановлення фактів ухилення від сплати податків або сірого імпорту гаджетів", – зазначили в БЕБ.

Раніше повідомлялося, що загальна сума виторгів, проведених через реєстратори розрахункових операцій (РРО/ПРРО), в серпні цього року склала 506,3 млрд грн. Це на 112,1 млрд грн, або на 28,4%, більше, ніж у січні цього року. Таким чином серпень продовжив позитивну динаміку в сфері фіскалізації та контролю розрахункових операцій.

Нагадаємо, з 1 серпня завершився перехідний період, під час якого діяв зменшений розмір штрафів за порушення правил застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО/ПРРО). Відтак, від початку серпня за ці порушення треба сплачувати повний розмір штрафів.