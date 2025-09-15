Новий рекорд фіскалізації: Виторги через касові апарати зросли з початку року на чверть

Загальна сума виторгів, проведених через реєстратори розрахункових операцій (РРО/ПРРО), в серпні цього року склала 506,3 млрд грн. Це на 112,1 млрд грн, або на 28,4%, більше, ніж у січні цього року.

Про це йдеться в повідомленні Державної податкової служби.

Таким чином серпень продовжив позитивну динаміку в сфері фіскалізації та контролю розрахункових операцій.

Окрім того, помітно зросли й середньодобові показники: з 12,7 млрд грн у січні до 16,3 млрд грн у серпні, що підтверджує стабільне нарощування обсягів прозорих виторгів.

Значну динаміку також зафіксовано за кількістю розрахункових документів:

у серпні створено 919,5 млн чеків , що на 137,1 млн штук, або 17,5%, більше, ніж у січні (782,4 млн штук);

що на 137,1 млн штук, або 17,5%, більше, ніж у січні (782,4 млн штук); у середньому бізнес щодня формував близько 29,7 млн чеків проти 25,2 млн на початку року.

Як повідомлялося, в липні 2025 року загальна сума виторгів, проведених через реєстратори розрахункових операцій (РРО/ПРРО), склала 488,4 млрд грн. Це на 23,1 млрд грн, або на 5% більше, ніж у червні (465,3 млрд грн), липневий показник також перевищує рекордний показник травня, коли через РРО пройшло 473,4 млрд грн.

Нагадаємо, з 1 серпня завершився перехідний період, під час якого діяв зменшений розмір штрафів за порушення правил застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО/ПРРО). Відтак, від початку серпня за ці порушення треба сплачувати повний розмір штрафів.