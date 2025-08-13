БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
340 3

Майже 16 мільярдів гривень за добу: Податківці зафіксували рекордний рівень фіскалізації

Виторг через касові апарати у липні встановив новий рекорд

У липні 2025 року загальна сума виторгів, проведених через реєстратори розрахункових операцій (РРО/ПРРО), склала 488,4 мільярда гривень.

Це на 23,1 млрд грн, або на 5% більше, ніж у червні (465,3 млрд гривень), липневий показник також перевищує рекордний показник травня, коли через РРО пройшло 473,4 млрд грн, свідчать дані Державної податкової служби (ДПС).

Кількість виданих чеків у липні також зросла – до 915,1 млн шт, що більше результатів червня (878,52 млн штук.) і травня (896,2 млн штук).

Середньодобовий виторг, проведений через РРО, у липні становив 15,8 млрд грн (у червні – 15,5 млрд грн, у травні – 15,3 млрд грн).

В середньому минулого місяця підприємці видавали 29,52 млн чеків на добу (у червні – 29,28 млн штук, у травні – 28,9 млн).

Регіони з найбільшим зростанням обсягів виторгів у липні 2025 року порівняно з червнем:

  • Миколаївщина – +7,3%;
  • Івано-Франківщина – +6,9%;
  • Одещина – +6,5%;
  • Закарпаття, Тернопільщина, Львівщина та Волинь – по +6,3%.

Читайте також: В Україні падає попит на пальне: Продажі на АЗС зменшились за пів року на 7%

Як повідомлялося, раніше Державна податкова служба попередила, що з 1 серпня завершиться перехідний період, під час якого діяв зменшений розмір штрафів за порушення правил застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО/ПРРО). Відтак, від початку серпня за ці порушення доведеться сплачувати повний розмір штрафів.

Автор: 

податки (2542) торгівля (964) Державна податкова служба (422) РРО (31)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
можуть коли хочуть
показати весь коментар
13.08.2025 18:02 Відповісти
На испражнения в туалете тоже можно заставить печатать чеки и отчитываться в податковой - и что это даст,увеличит доходы семей,экономика начнет расти,попрут инвестиции,фондовый рынок озолотит владельцев долей в компаниях? конечно нет,увеличится только количество чинушек в податковой и расходы бюджета на их содержание.
показати весь коментар
13.08.2025 18:16 Відповісти
З кожної гривні 20% НДВ,за день більше 3 млрд.гр.!
показати весь коментар
13.08.2025 18:39 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 