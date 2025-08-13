Майже 16 мільярдів гривень за добу: Податківці зафіксували рекордний рівень фіскалізації

У липні 2025 року загальна сума виторгів, проведених через реєстратори розрахункових операцій (РРО/ПРРО), склала 488,4 мільярда гривень.

Це на 23,1 млрд грн, або на 5% більше, ніж у червні (465,3 млрд гривень), липневий показник також перевищує рекордний показник травня, коли через РРО пройшло 473,4 млрд грн, свідчать дані Державної податкової служби (ДПС).

Кількість виданих чеків у липні також зросла – до 915,1 млн шт, що більше результатів червня (878,52 млн штук.) і травня (896,2 млн штук).

Середньодобовий виторг, проведений через РРО, у липні становив 15,8 млрд грн (у червні – 15,5 млрд грн, у травні – 15,3 млрд грн).

В середньому минулого місяця підприємці видавали 29,52 млн чеків на добу (у червні – 29,28 млн штук, у травні – 28,9 млн).

Регіони з найбільшим зростанням обсягів виторгів у липні 2025 року порівняно з червнем:

Миколаївщина – +7,3%;

Івано-Франківщина – +6,9%;

Одещина – +6,5%;

Закарпаття, Тернопільщина, Львівщина та Волинь – по +6,3%.

Як повідомлялося, раніше Державна податкова служба попередила, що з 1 серпня завершиться перехідний період, під час якого діяв зменшений розмір штрафів за порушення правил застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО/ПРРО). Відтак, від початку серпня за ці порушення доведеться сплачувати повний розмір штрафів.