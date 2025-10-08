РУС
Цивинский отреагировал на расследование СМИ о сотруднике львовского БЭБ Мудя: Перезагрузку Бюро доведут до конца

Глава Бюро экономической безопасности Александр Цивинский прокомментировал расследование журналистов о сотруднике львовского БЭБ Романа Мудя, семья которого стала миллионерами.

Об этом он сообщил в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Перезагрузка продолжается - и она будет доведена до конца... Кадровые изменения во львовском управлении БЭБ произошли еще в сентябре - до выхода журналистского материала. Свои должности тогда оставили руководитель управления и работник, упомянутый в сюжете. С момента моего назначения мы начали системную работу по перезагрузке - даже теми ограниченными ресурсами и силами, которые есть. Я не скрываю очевидного: проблемы в институте существуют, и именно поэтому очистка является моим приоритетом", - подчеркнул он.

По словам Цывинского, в БЭБ проводят внутреннюю проверку, направленную на выявление рисков и предотвращение их повторения.

"Впервые на уровне руководителя Бюро я поднял вопрос о необходимости предоставить управлению внутреннего контроля реальные возможности самостоятельно выявлять работников, которые могут быть причастны к коррупционным или уголовным правонарушениям. Это предусмотрено законом о БЭБ, но до сих пор не согласовано с законодательством об оперативно-розыскной деятельности. Устранение этого пробела позволит действовать значительно быстрее собственными силами.

Смотрите также: На время пребывания журналиста Ткача во Львове силовикам приказали "по ресторанам не ходить, с криминалитетом - не встречаться". ВИДЕО

Сейчас мы уже развиваем управление внутреннего контроля и сформировали дисциплинарную комиссию, положение о которой доступно на сайте БЭБ", - пояснил глава Бюро.

Также он подчеркнул, что кадровые решения, которые уже состоялись, не являются подтверждением или отрицанием фактов, изложенных в журналистском материале.

"Это часть более широкой стратегии перезагрузки, что меняет саму философию деятельности Бюро", - добавил он.

Напомним, ранее журналисты Украинской правды обнародовали материал о бывшем начальнике оперативного управления БЭБ во Львовской области Романе Муде, которого тамошние правоохранители называли неформальным куратором работы Бюро всей области.

Бюро экономической безопасности (251) Цивинский Александр (18)
Топ комментарии
+17
Журналісти досі вправляються у розслідуваннях краще за усякі БЕБи та НАБи
08.10.2025 11:28 Ответить
+12
Так так. Департамент контролю за департаментом розслідування яке веде контроль над департаментом внутрішньої безпеки в департаменті контролю над потоками грошей до центрального департаменту.
08.10.2025 11:33 Ответить
+10
Не буде дивно якщо по самому Цивінському теж розслідування вийде в свій час. Перезавантажувачі у нас потужні.
08.10.2025 11:27 Ответить
Не буде дивно якщо по самому Цивінському теж розслідування вийде в свій час. Перезавантажувачі у нас потужні.
08.10.2025 11:27 Ответить
Треба брати Мудя за мудя
08.10.2025 11:57 Ответить
Журналісти досі вправляються у розслідуваннях краще за усякі БЕБи та НАБи
08.10.2025 11:28 Ответить
Так так. Департамент контролю за департаментом розслідування яке веде контроль над департаментом внутрішньої безпеки в департаменті контролю над потоками грошей до центрального департаменту.
08.10.2025 11:33 Ответить
результати перезавантаження беб буде видно по подальшій долі козловського
а з мудя як з гуся вода - бабки залишилися, кабак також, рішалово у рішали не відібрали, тихенько пішов "до лісу"
08.10.2025 11:34 Ответить
тіко от шо цікаво - на керівні посади правоохоронців-дебілів за спеціальним критерієм відбирають?
михайло ткач до слізного реготу порадував "витягами" з чатів месенджерів
08.10.2025 11:37 Ответить
Жалюгідна спроба виправдати свою некомпетентність та заангажованість.
08.10.2025 11:34 Ответить
Треба дописати - Ніхто покараний не буде!!!
08.10.2025 11:34 Ответить
Постійно якась фігня виходить з цими органами, як і із владою, в цілому. І це ж не якісь агенти інших держав , а наші звичайні українці. Морально це просто вбиває. Як може виграти війну країна, яка наскільки корумпована? Чи воно вже в крові? Яка там Європа? На кацапії і то, мабуть, менша корупція, бо там царя бояться. А тут же всі свої - кум, сват, брат, однокласник(групник). Всі ж друзяки - яка ж тут може бути законність?
08.10.2025 11:39 Ответить
Україна нагадує великий циганський табір який хоче інтегруватись в ЄС.
08.10.2025 12:12 Ответить
🤣🤣🤣
08.10.2025 12:16 Ответить
БЕБ почало роботу десь в листопаді 2021-ого, через всього лише чотири роки структура вже потребує перезавантаження через низку корупційних та протиправних дій.
потужно, незламно, як там ще.
08.10.2025 11:58 Ответить
Ще антикорупційно )
08.10.2025 12:03 Ответить
Дивно якось ви розумієте "перезавантаження": накрав сам-іди з богом, дай красти іншим...
А як же перевірка фактів? Хіба подібні речі службу ніяк не компроментують?
Чи "він у нас вже не працює, це не наша компетенція"?
08.10.2025 11:58 Ответить
Если постоянно перезагружать, слетает операционная система!
08.10.2025 12:00 Ответить
Вона ніколи і не завантажувалась. Перманентне перезавантаження з екраном смерті.
08.10.2025 12:15 Ответить
Від усіх цих лайномісів тільки одна шкода.
08.10.2025 12:17 Ответить
Яке перезавантаження? - таких муді потрібно брати під білі рученьки
08.10.2025 12:21 Ответить
А НАБУ, САП, прокуратура Мудя не бачила раніше? Нах нам такі органи. Дайте фінансування Ткачу і буде більше користі.
08.10.2025 12:24 Ответить
Прокурори не мають часу цим займатися, їм ще заново переоформлювати пенсію та інвалідність.
08.10.2025 12:54 Ответить
а може вже цивінському лапті плетуть
08.10.2025 12:26 Ответить
Не вдалось зебілам у владі зреалізувати "план А" щодо БЕБ - запхнути на посаду очільника цього органу свою людину, то тепер реалізується "план Б" - залишили орган без грошей на "очищення" і реорганізацію.
Тож, глибокої реформи у боротьбі з тіньовою економікою і корупцією не очікується, а сама ця боротьба обмежиться кількома медійними звільненнями.
08.10.2025 12:49 Ответить
 
 