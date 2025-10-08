Цивинский отреагировал на расследование СМИ о сотруднике львовского БЭБ Мудя: Перезагрузку Бюро доведут до конца
Глава Бюро экономической безопасности Александр Цивинский прокомментировал расследование журналистов о сотруднике львовского БЭБ Романа Мудя, семья которого стала миллионерами.
Об этом он сообщил в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Перезагрузка продолжается - и она будет доведена до конца... Кадровые изменения во львовском управлении БЭБ произошли еще в сентябре - до выхода журналистского материала. Свои должности тогда оставили руководитель управления и работник, упомянутый в сюжете. С момента моего назначения мы начали системную работу по перезагрузке - даже теми ограниченными ресурсами и силами, которые есть. Я не скрываю очевидного: проблемы в институте существуют, и именно поэтому очистка является моим приоритетом", - подчеркнул он.
По словам Цывинского, в БЭБ проводят внутреннюю проверку, направленную на выявление рисков и предотвращение их повторения.
"Впервые на уровне руководителя Бюро я поднял вопрос о необходимости предоставить управлению внутреннего контроля реальные возможности самостоятельно выявлять работников, которые могут быть причастны к коррупционным или уголовным правонарушениям. Это предусмотрено законом о БЭБ, но до сих пор не согласовано с законодательством об оперативно-розыскной деятельности. Устранение этого пробела позволит действовать значительно быстрее собственными силами.
Сейчас мы уже развиваем управление внутреннего контроля и сформировали дисциплинарную комиссию, положение о которой доступно на сайте БЭБ", - пояснил глава Бюро.
Также он подчеркнул, что кадровые решения, которые уже состоялись, не являются подтверждением или отрицанием фактов, изложенных в журналистском материале.
"Это часть более широкой стратегии перезагрузки, что меняет саму философию деятельности Бюро", - добавил он.
Напомним, ранее журналисты Украинской правды обнародовали материал о бывшем начальнике оперативного управления БЭБ во Львовской области Романе Муде, которого тамошние правоохранители называли неформальным куратором работы Бюро всей области.
а з мудя як з гуся вода - бабки залишилися, кабак також, рішалово у рішали не відібрали, тихенько пішов "до лісу"
михайло ткач до слізного реготу порадував "витягами" з чатів месенджерів
Треба дописати - Ніхто покараний не буде!!!
потужно, незламно, як там ще.
А як же перевірка фактів? Хіба подібні речі службу ніяк не компроментують?
Чи "він у нас вже не працює, це не наша компетенція"?
Тож, глибокої реформи у боротьбі з тіньовою економікою і корупцією не очікується, а сама ця боротьба обмежиться кількома медійними звільненнями.