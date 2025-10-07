Семья сотрудника львовского БЭБ Мудя стала миллионерами, - СМИ. ВИДЕО

Журналисты Украинской правды сняли материал о бывшем начальнике оперативного управления БЭБ во Львовской области Романе Муде, которого тамошние правоохранители называли неформальным куратором работы ведомства всей области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказал журналист Михаил Ткач, этот сотрудник БЭБ в начале полномасштабного вторжения России развелся с женой-миллионершей. Живет в доме, которое принадлежит отцу. Дети сотрудника также зарабатывают миллионы.

"А товарищ сотрудника - известный бизнесмен Григорий Козловский. Тот самый Козловский, который, очевидно, по стечению обстоятельств и по многочисленным свидетельствам правоохранителей и фактам, обнародованным в журналистских расследованиях, может иметь удивительно успешный теневой табачный бизнес", - говорится в материале.

Когда журналисты УП приехали во Львов в мае проверить эту информацию, за съемочной группой начали следить все местные правоохранительные органы, буквально заблокировав работу.

По информации УП, Роман Мудь уволился из БЭБ в сентябре этого года.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ