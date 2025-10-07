РУС
На время пребывания журналиста Ткача во Львове силовикам приказали "по ресторанам не ходить, с криминалитетом – не встречаться". ВИДЕО

Когда журналисты УП приехали во Львов снимать материал об имуществе и состоянии семьи начальника оперативного управления БЭБ во Львовской области Романа Мудя, за ними устроили слежку. А все львовские силовики по своим чатикам получили указание: "В городе работает журналист Ткач - соблюдайте транспортную дисциплину, по дорогим кабакам не шляться, с криминалитетом - не встречаться".

Об этом сообщил журналист Юрий Николов, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Семья сотрудника львовского БЭБ Мудя стала миллионерами, - СМИ. ВИДЕО

+9
Шкода , така віна в Україні ,таке горе ,а мусора мусорами залишилися !...
07.10.2025 20:37
+6
мудрий нарід обрав собі "найкращого" зеленого мудя!
07.10.2025 20:38
+4
А Львівські журналісти Мудя шо? - впритул не бачуть - Ткача виглядають?
07.10.2025 20:38
Полюція з набродом!
07.10.2025 20:35
Ну, так така ж задача і стояла на виборах 2019-го! І вони це "зробили разом!" з отими дебілами з 73%, з отими невиліковними. Так що, нічого дивного - вони свого досягли і зробили з України шайку, а не державу.
Як заказував пуцло: "Хто завгодно, аби не Порошенко!" - так і зробили.
07.10.2025 20:49
Міністр в уряді Азірова при президенті Янику, ПОПа все вже показав.
07.10.2025 21:00
Ну так, для справки, БЭБ вообще то относится к МинФину
07.10.2025 21:03
Ой блін ліплять нову "грозу корупціонерів".Лєщенко 2
07.10.2025 20:37
07.10.2025 20:38
07.10.2025 20:38
У львівських журналістів очі мудями позаростали, або вони разом з мєнтами і бандарями по кабаках гуляють.
07.10.2025 20:42
А київські в Київі що бачуть? Може вже тут "недорогенькі" порвали всіх мєнтів та ЗЕбуїнів, як отой Тузик ганчірку?
07.10.2025 20:51
Як же ж вони без ресторанів та зустрічей з криміналітетом жити будуть?
07.10.2025 20:40
Миша, заезжайте и к нам на недельку..
07.10.2025 20:41
Нагадує часи СРСР, коли в Ленінград приїхав президент США Ніксон - терміново викопували дерева та садили по маршруту кортежа. А ще пофарбували тільки перші поверхи домівок. Вище вирішили не фарбувати, бо з автівки нагору не дивляться.
07.10.2025 20:43
то якщо хтось злив цю інфу чудовому журналісту (в хорошому сенсі слова злив).
То чи не може той хтось злити і також акаунти начальників які таке розсилали?
А також акаунти які приймали ці повідомлення.
Хотілось би бачити цих осіб ближче до лінійки.
07.10.2025 20:49
Може, попросити в ЄС, щоб вислали якусь допомогу, у вигляді загонів спецназу під прикриттям з дозволом на відстріл на місці зрадників. Хоча потім їхнє місце займуть жінки діти матері та батьки куми свати...
Тут навіть немає відповіді як з цим боротись. Ліквідація держави чи зміна політичного устрою ні до чого не призведуть.
07.10.2025 20:52
Виходить, що Ткачу, взяти інтервью у зеленського, шансів- нуль...
07.10.2025 20:55
як швидко нова поліція перетворилася в стару
07.10.2025 20:58
 
 