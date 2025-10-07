На время пребывания журналиста Ткача во Львове силовикам приказали "по ресторанам не ходить, с криминалитетом – не встречаться". ВИДЕО
Когда журналисты УП приехали во Львов снимать материал об имуществе и состоянии семьи начальника оперативного управления БЭБ во Львовской области Романа Мудя, за ними устроили слежку. А все львовские силовики по своим чатикам получили указание: "В городе работает журналист Ткач - соблюдайте транспортную дисциплину, по дорогим кабакам не шляться, с криминалитетом - не встречаться".
Об этом сообщил журналист Юрий Николов, информирует Цензор.НЕТ.
Як заказував пуцло: "Хто завгодно, аби не Порошенко!" - так і зробили.
То чи не може той хтось злити і також акаунти начальників які таке розсилали?
А також акаунти які приймали ці повідомлення.
Хотілось би бачити цих осіб ближче до лінійки.
Тут навіть немає відповіді як з цим боротись. Ліквідація держави чи зміна політичного устрою ні до чого не призведуть.