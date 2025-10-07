На время пребывания журналиста Ткача во Львове силовикам приказали "по ресторанам не ходить, с криминалитетом – не встречаться". ВИДЕО

Когда журналисты УП приехали во Львов снимать материал об имуществе и состоянии семьи начальника оперативного управления БЭБ во Львовской области Романа Мудя, за ними устроили слежку. А все львовские силовики по своим чатикам получили указание: "В городе работает журналист Ткач - соблюдайте транспортную дисциплину, по дорогим кабакам не шляться, с криминалитетом - не встречаться".

Об этом сообщил журналист Юрий Николов, информирует Цензор.НЕТ.

