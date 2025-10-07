УКР
На час перебування журналіста Ткача у Львові силовикам наказали "по ресторанах не ходити, з криміналітетом – не зустрічатись". ВIДЕО

Коли журналісти УП приїхали до Львова знімати матеріал про майно і статки сім'ї начальника оперативного управління БЕБ у Львівській області Романа Мудя, за ними влаштували стеження. А всі львівські силовики по своїм чатікам отримали вказівку: "В місті працює журналіст Ткач – соблюдайте транспортну дисципліну, по дорогим кабакам не шлятись, з криміналітетом – не зустрічатись".

Про це повідомив журналіст Юрій Ніколов, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Родина співробітника львівського БЕБ Мудя стала міліонерами, - ЗМІ. ВIДЕО

ніколов

Львів (3163) Ткач Михайло (143) Бюро економічної безпеки (749) Львівська область (2585) Львівський район (131)
+10
мудрий нарід обрав собі "найкращого" зеленого мудя!
07.10.2025 20:38 Відповісти
+8
У львівських журналістів очі мудями позаростали, або вони разом з мєнтами і бандарями по кабаках гуляють.
07.10.2025 20:42 Відповісти
+7
А Львівські журналісти Мудя шо? - впритул не бачуть - Ткача виглядають?
07.10.2025 20:38 Відповісти
Полюція з набродом!
07.10.2025 20:35 Відповісти
Ось така вона, «Мусорські реформа» від яценюка-авакіна з 2014 року, в реаліях сьогодення, це тільки для ДУРНІВ, щоб за гроші викинуті на неї, не запитували у «реформаторів з мусорських»!!! Яценюк і гройсман, можуть пояснити, по такій же ситуації у кожній області України, з генпрокурорами???
Ось так, вони і живуть, мусорські з криміналом, симбіоз упродовж 30 років!! Тому Кравченко двічі і застрелився!!
07.10.2025 21:12 Відповісти
Ну, так така ж задача і стояла на виборах 2019-го! І вони це "зробили разом!" з отими дебілами з 73%, з отими невиліковними. Так що, нічого дивного - вони свого досягли і зробили з України шайку, а не державу.
Як заказував пуцло: "Хто завгодно, аби не Порошенко!" - так і зробили.
07.10.2025 20:49 Відповісти
Міністр в уряді Азірова при президенті Янику, ПОПа все вже показав.
07.10.2025 21:00 Відповісти
Та я не думаю, що вибори 2019 щось на ц вплинули. Бариги і злодії завжди ними були і будуть. Це в них в крові. І влада тут ні при чому. А що, при інших владах був офігенний порядок?
07.10.2025 21:17 Відповісти
Ну так, для справки, БЭБ вообще то относится к МинФину
07.10.2025 21:03 Відповісти
Ой блін ліплять нову "грозу корупціонерів".Лєщенко 2
07.10.2025 20:37 Відповісти
мудрий нарід обрав собі "найкращого" зеленого мудя!
07.10.2025 20:38 Відповісти
А Львівські журналісти Мудя шо? - впритул не бачуть - Ткача виглядають?
07.10.2025 20:38 Відповісти
У львівських журналістів очі мудями позаростали, або вони разом з мєнтами і бандарями по кабаках гуляють.
07.10.2025 20:42 Відповісти
А київські в Київі що бачуть? Може вже тут "недорогенькі" порвали всіх мєнтів та ЗЕбуїнів, як отой Тузик ганчірку?
07.10.2025 20:51 Відповісти
Як же ж вони без ресторанів та зустрічей з криміналітетом жити будуть?
07.10.2025 20:40 Відповісти
Миша, заезжайте и к нам на недельку..
07.10.2025 20:41 Відповісти
Нагадує часи СРСР, коли в Ленінград приїхав президент США Ніксон - терміново викопували дерева та садили по маршруту кортежа. А ще пофарбували тільки перші поверхи домівок. Вище вирішили не фарбувати, бо з автівки нагору не дивляться.
07.10.2025 20:43 Відповісти
то якщо хтось злив цю інфу чудовому журналісту (в хорошому сенсі слова злив).
То чи не може той хтось злити і також акаунти начальників які таке розсилали?
А також акаунти які приймали ці повідомлення.
Хотілось би бачити цих осіб ближче до лінійки.
07.10.2025 20:49 Відповісти
У наш час таких технолій, це не так і складно! Західні Партнери, теж неприємно вражені, інформацією про отих, потужно-незламних…
Міндіч, із зеленським, головою нацбанку та приблудами🤑🤑95, це знають достеменно!!
07.10.2025 21:18 Відповісти
Може, попросити в ЄС, щоб вислали якусь допомогу, у вигляді загонів спецназу під прикриттям з дозволом на відстріл на місці зрадників. Хоча потім їхнє місце займуть жінки діти матері та батьки куми свати...
Тут навіть немає відповіді як з цим боротись. Ліквідація держави чи зміна політичного устрою ні до чого не призведуть.
07.10.2025 20:52 Відповісти
Виходить, що Ткачу, взяти інтервью у зеленського, шансів- нуль...
07.10.2025 20:55 Відповісти
як швидко нова поліція перетворилася в стару
07.10.2025 20:58 Відповісти
 
 