На час перебування журналіста Ткача у Львові силовикам наказали "по ресторанах не ходити, з криміналітетом – не зустрічатись". ВIДЕО
Коли журналісти УП приїхали до Львова знімати матеріал про майно і статки сім'ї начальника оперативного управління БЕБ у Львівській області Романа Мудя, за ними влаштували стеження. А всі львівські силовики по своїм чатікам отримали вказівку: "В місті працює журналіст Ткач – соблюдайте транспортну дисципліну, по дорогим кабакам не шлятись, з криміналітетом – не зустрічатись".
Про це повідомив журналіст Юрій Ніколов, інформує Цензор.НЕТ.
Ось так, вони і живуть, мусорські з криміналом, симбіоз упродовж 30 років!! Тому Кравченко двічі і застрелився!!
Як заказував пуцло: "Хто завгодно, аби не Порошенко!" - так і зробили.
То чи не може той хтось злити і також акаунти начальників які таке розсилали?
А також акаунти які приймали ці повідомлення.
Хотілось би бачити цих осіб ближче до лінійки.
Міндіч, із зеленським, головою нацбанку та приблудами🤑🤑95, це знають достеменно!!
Тут навіть немає відповіді як з цим боротись. Ліквідація держави чи зміна політичного устрою ні до чого не призведуть.