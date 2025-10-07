На час перебування журналіста Ткача у Львові силовикам наказали "по ресторанах не ходити, з криміналітетом – не зустрічатись". ВIДЕО

Коли журналісти УП приїхали до Львова знімати матеріал про майно і статки сім'ї начальника оперативного управління БЕБ у Львівській області Романа Мудя, за ними влаштували стеження. А всі львівські силовики по своїм чатікам отримали вказівку: "В місті працює журналіст Ткач – соблюдайте транспортну дисципліну, по дорогим кабакам не шлятись, з криміналітетом – не зустрічатись".

Про це повідомив журналіст Юрій Ніколов, інформує Цензор.НЕТ.

