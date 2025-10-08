Цивінський відреагував на розслідування ЗМІ про працівника львівського БЕБ Мудя: Перезавантаження Бюро доведуть до кінця

Очільник Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський прокоментував розслідування журналістів про співробітника львівського БЕБ Романа Мудя, родина якого стала мільйонерами.

Про це він повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Перезавантаження триває - і воно буде доведене до кінця. ... Кадрові зміни у львівському управлінні БЕБ відбулися ще у вересні - до виходу журналістського матеріалу. Свої посади тоді залишили керівник управління та працівник, згаданий у сюжеті. З моменту мого призначення ми розпочали системну роботу з перезавантаження - навіть тими обмеженими ресурсами і силами, які є. Я не приховую очевидного: проблеми в інституції існують, і саме тому очищення є моїм пріоритетом", - наголосив він.

За словами Цивінського, у БЕБ проводять внутрішню перевірку, спрямовану на виявлення ризиків та запобігання їхньому повторенню.

"Вперше на рівні керівника Бюро я підняв питання про необхідність надати управлінню внутрішнього контролю реальні можливості самостійно виявляти працівників, які можуть бути причетні до корупційних чи кримінальних правопорушень. Це передбачено законом про БЕБ, але досі не узгоджене із законодавством про оперативно-розшукову діяльність. Усунення цієї прогалини дозволить діяти значно швидше власними силами.

Наразі ми вже розбудовуємо управління внутрішнього контролю та сформували дисциплінарну комісію, положення про яку доступне на сайті БЕБ", - пояснив очільник Бюро.

Також він наголосив, що кадрові рішення, які вже відбулися, не є підтвердженням чи запереченням фактів, викладених у журналістському матеріалі.

"Це частина ширшої стратегії перезавантаження, що змінює саму філософію діяльності Бюро", - додав він.

Нагадаємо, раніше журналісти Української правди оприлюднили матеріал про колишнього начальника оперативного управління БЕБ у Львівській області Романа Мудя, якого тамтешні правоохоронці називали неформальним куратором роботи Бюро всієї області.

