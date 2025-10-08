УКР
Розслідування про співробітника БЕБ Романа Мудя
Цивінський відреагував на розслідування ЗМІ про працівника львівського БЕБ Мудя: Перезавантаження Бюро доведуть до кінця

Очільник Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський прокоментував розслідування журналістів про співробітника львівського БЕБ Романа Мудя, родина якого стала мільйонерами.

Про це він повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Перезавантаження триває - і воно буде доведене до кінця. ... Кадрові зміни у львівському управлінні БЕБ відбулися ще у вересні - до виходу журналістського матеріалу. Свої посади тоді залишили керівник управління та працівник, згаданий у сюжеті. З моменту мого призначення ми розпочали системну роботу з перезавантаження - навіть тими обмеженими ресурсами і силами, які є. Я не приховую очевидного: проблеми в інституції існують, і саме тому очищення є моїм пріоритетом", - наголосив він.

За словами Цивінського, у БЕБ проводять внутрішню перевірку, спрямовану на виявлення ризиків та запобігання їхньому повторенню.

"Вперше на рівні керівника Бюро я підняв питання про необхідність надати управлінню внутрішнього контролю реальні можливості самостійно виявляти працівників, які можуть бути причетні до корупційних чи кримінальних правопорушень. Це передбачено законом про БЕБ, але досі не узгоджене із законодавством про оперативно-розшукову діяльність. Усунення цієї прогалини дозволить діяти значно швидше власними силами.

Наразі ми вже розбудовуємо управління внутрішнього контролю та сформували дисциплінарну комісію, положення про яку доступне на сайті БЕБ", - пояснив очільник Бюро.

Також він наголосив, що кадрові рішення, які вже відбулися, не є підтвердженням чи запереченням фактів, викладених у журналістському матеріалі.

"Це частина ширшої стратегії перезавантаження, що змінює саму філософію діяльності Бюро", - додав він.

Нагадаємо, раніше журналісти Української правди оприлюднили матеріал про колишнього начальника оперативного управління БЕБ у Львівській області Романа Мудя, якого тамтешні правоохоронці називали неформальним куратором роботи Бюро всієї області.

Бюро економічної безпеки (752) Цивінський Олександр (24)
Топ коментарі
+10
Журналісти досі вправляються у розслідуваннях краще за усякі БЕБи та НАБи
08.10.2025 11:28 Відповісти
+7
Так так. Департамент контролю за департаментом розслідування яке веде контроль над департаментом внутрішньої безпеки в департаменті контролю над потоками грошей до центрального департаменту.
08.10.2025 11:33 Відповісти
+7
Постійно якась фігня виходить з цими органами, як і із владою, в цілому. І це ж не якісь агенти інших держав , а наші звичайні українці. Морально це просто вбиває. Як може виграти війну країна, яка наскільки корумпована? Чи воно вже в крові? Яка там Європа? На кацапії і то, мабуть, менша корупція, бо там царя бояться. А тут же всі свої - кум, сват, брат, однокласник(групник). Всі ж друзяки - яка ж тут може бути законність?
08.10.2025 11:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Не буде дивно якщо по самому Цивінському теж розслідування вийде в свій час. Перезавантажувачі у нас потужні.
08.10.2025 11:27 Відповісти
Треба брати Мудя за мудя
08.10.2025 11:57 Відповісти
результати перезавантаження беб буде видно по подальшій долі козловського
а з мудя як з гуся вода - бабки залишилися, кабак також, рішалово у рішали не відібрали, тихенько пішов "до лісу"
08.10.2025 11:34 Відповісти
тіко от шо цікаво - на керівні посади правоохоронців-дебілів за спеціальним критерієм відбирають?
михайло ткач до слізного реготу порадував "витягами" з чатів месенджерів
08.10.2025 11:37 Відповісти
Жалюгідна спроба виправдати свою некомпетентність та заангажованість.
08.10.2025 11:34 Відповісти
Перезавантаження Бюро доведуть до кінця

Треба дописати - Ніхто покараний не буде!!!
08.10.2025 11:34 Відповісти
Україна нагадує великий циганський табір який хоче інтегруватись в ЄС.
08.10.2025 12:12 Відповісти
🤣🤣🤣
08.10.2025 12:16 Відповісти
БЕБ почало роботу десь в листопаді 2021-ого, через всього лише чотири роки структура вже потребує перезавантаження через низку корупційних та протиправних дій.
потужно, незламно, як там ще.
08.10.2025 11:58 Відповісти
Ще антикорупційно )
08.10.2025 12:03 Відповісти
Дивно якось ви розумієте "перезавантаження": накрав сам-іди з богом, дай красти іншим...
А як же перевірка фактів? Хіба подібні речі службу ніяк не компроментують?
Чи "він у нас вже не працює, це не наша компетенція"?
08.10.2025 11:58 Відповісти
Если постоянно перезагружать, слетает операционная система!
08.10.2025 12:00 Відповісти
Вона ніколи і не завантажувалась. Перманентне перезавантаження з екраном смерті.
08.10.2025 12:15 Відповісти
Від усіх цих лайномісів тільки одна шкода.
08.10.2025 12:17 Відповісти
Яке перезавантаження? - таких муді потрібно брати під білі рученьки
08.10.2025 12:21 Відповісти
А НАБУ, САП, прокуратура Мудя не бачила раніше? Нах нам такі органи. Дайте фінансування Ткачу і буде більше користі.
08.10.2025 12:24 Відповісти
а може вже цивінському лапті плетуть
08.10.2025 12:26 Відповісти
 
 