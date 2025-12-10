Фигурант "Миндичгейта" Миронюк посещал здание ДБР
В ГБР установили факт пребывания фигурантов "Миндичгейта" в здании Бюро.
Об этом во время заседания ВСК заявил руководитель Управления внутреннего контроля ГБР Богдан Чобиток, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, ГБР провело проверку с целью выяснить причастность сотрудников Бюро к преступной деятельности фигурантов "Миндичгейта".
"По результатам проведенных следственных действий установлен факт пребывания фигурантов в админздании центрального аппарата ГБР.
Нами установлены цель, логика, основания и предмет обсуждения, по которым они посещали помещение. Установлен круг лиц, с которыми они общались", - сказал он.
Более исчерпывающий и содержательный ответ был предоставлен председателю ВСК - Ярославу Железняку.
Руководитель органа досудебного расследования ГБР, руководитель главного следственного управления Дмитрий Мирковец во время заседания рассказал подробности.
В ГБР добавили, что ни один из сотрудников органа пока не привлечен к дисциплинарной ответственности.
Подробности
27 дней назад было начато расследование, чтобы установить информацию о получении взятки сотрудниками ГБР за предоставление информации о ходе расследования в производствах по "Энергоатому" и другим кейсам.
Также проверяли факты давления на отдельных должностных лиц ГБР, проведение обысков по заказу.
"На сегодняшний день проведено более 90 следственных и процессуальных действий, направленных на проверку фактов возможного получения неправомерной выгоды, влияния на сотрудников ГБР и других противоправных действий.
Допрошено 47 свидетелей, это не только представители ГБР, но и другие лица, фигурирующие в материалах, озвученных в СМИ", - сказал Мирковец.
ГБР установило факт посещения членами преступной группы помещения Бюро и цель, а также личность сотрудника и руководителя его подразделения. Они предоставили для осмотра мобильный телефон, в котором зафиксирована переписка с участником преступной группы, содержащая рабочий характер.
Уже сообщено о подозрении нескольким лицам.
Мирковец подтвердил, что Игорь Миронюк ("Рокет") посещал ДБР.
"У него происходило общение со следователем в рамках производства. Цель общения - установление обстоятельств, известна ли ему информация и другие сведения, представляющие интерес для расследования. Потому что уголовное производство касается лица, которое было его подчиненным во время работы в Фонде госимущества", - пояснил он.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндыча, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
