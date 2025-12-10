Фигурант "Миндичгейта" Миронюк посещал здание ДБР

В ГБР установили факт пребывания фигурантов "Миндичгейта" в здании Бюро.

Об этом во время заседания ВСК заявил руководитель Управления внутреннего контроля ГБР Богдан Чобиток, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, ГБР провело проверку с целью выяснить причастность сотрудников Бюро к преступной деятельности фигурантов "Миндичгейта".

"По результатам проведенных следственных действий установлен факт пребывания фигурантов в админздании центрального аппарата ГБР.

Нами установлены цель, логика, основания и предмет обсуждения, по которым они посещали помещение. Установлен круг лиц, с которыми они общались", - сказал он.

Более исчерпывающий и содержательный ответ был предоставлен председателю ВСК - Ярославу Железняку.

Руководитель органа досудебного расследования ГБР, руководитель главного следственного управления Дмитрий Мирковец во время заседания рассказал подробности.

В ГБР добавили, что ни один из сотрудников органа пока не привлечен к дисциплинарной ответственности.

Подробности

27 дней назад было начато расследование, чтобы установить информацию о получении взятки сотрудниками ГБР за предоставление информации о ходе расследования в производствах по "Энергоатому" и другим кейсам.

Также проверяли факты давления на отдельных должностных лиц ГБР, проведение обысков по заказу.

"На сегодняшний день проведено более 90 следственных и процессуальных действий, направленных на проверку фактов возможного получения неправомерной выгоды, влияния на сотрудников ГБР и других противоправных действий.

Допрошено 47 свидетелей, это не только представители ГБР, но и другие лица, фигурирующие в материалах, озвученных в СМИ", - сказал Мирковец.

ГБР установило факт посещения членами преступной группы помещения Бюро и цель, а также личность сотрудника и руководителя его подразделения. Они предоставили для осмотра мобильный телефон, в котором зафиксирована переписка с участником преступной группы, содержащая рабочий характер.

Уже сообщено о подозрении нескольким лицам.

Мирковец подтвердил, что Игорь Миронюк ("Рокет") посещал ДБР.

"У него происходило общение со следователем в рамках производства. Цель общения - установление обстоятельств, известна ли ему информация и другие сведения, представляющие интерес для расследования. Потому что уголовное производство касается лица, которое было его подчиненным во время работы в Фонде госимущества", - пояснил он.

Миндичгейт

