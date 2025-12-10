Начато второе заседание ВСК Рады по "Миндичгейту". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
В Раде началось второе заседание ВСК по экономической безопасности, на котором обсуждается дело "Миндичгейт".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Комиссии нардеп Ярослав Железняк.
Повестка дня
Участники заслушают руководство ГБР по проверке причастности их сотрудников к деятельности преступной организации Миндича.
Также заслушают руководство Финмониторинга относительно дальнейшего взаимодействия НАБУ и САП, а также розыска и блокирования активов Миндича, Цукерманов и других членов преступной организации.
Также было запланировано общение с руководством ГПСУ относительно возможного содействия выезду Тимуру Миндичу через пропускной пункт.
Известно, что лично будут присутствовать руководители НАБУ и САП.
Напомним, первое заседание ВСК состоялось 17 ноября 2025 года.
Миндичгейт
- 4 ноября в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции. Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
- 1 декабря
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения совладельцу студии "Квартал-95" Тимуру Миндичу в виде содержания под стражей.
