Начато второе заседание ВСК Рады по "Миндичгейту". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В Раде началось второе заседание ВСК по экономической безопасности, на котором обсуждается дело "Миндичгейт".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Комиссии нардеп Ярослав Железняк.

Повестка дня

Участники заслушают руководство ГБР по проверке причастности их сотрудников к деятельности преступной организации Миндича.

Также заслушают руководство Финмониторинга относительно дальнейшего взаимодействия НАБУ и САП, а также розыска и блокирования активов Миндича, Цукерманов и других членов преступной организации.

Также было запланировано общение с руководством ГПСУ относительно возможного содействия выезду Тимуру Миндичу через пропускной пункт.

Известно, что лично будут присутствовать руководители НАБУ и САП.

Напомним, первое заседание ВСК состоялось 17 ноября 2025 года.

Миндичгейт

