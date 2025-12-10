РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9682 посетителя онлайн
Новости Миндичгейт
1 469 14

Начато второе заседание ВСК Рады по "Миндичгейту". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В Раде началось второе заседание ВСК по экономической безопасности, на котором обсуждается дело "Миндичгейт".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Комиссии нардеп Ярослав Железняк.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Повестка дня

Участники заслушают руководство ГБР по проверке причастности их сотрудников к деятельности преступной организации Миндича.

Также заслушают руководство Финмониторинга относительно дальнейшего взаимодействия НАБУ и САП, а также розыска и блокирования активов Миндича, Цукерманов и других членов преступной организации.

Читайте: Последствия "Миндичгейта": Кабмин распустил наблюдательные советы шести крупных энергокомпаний

Также было запланировано общение с руководством ГПСУ относительно возможного содействия выезду Тимуру Миндичу через пропускной пункт. 

Известно, что лично будут присутствовать руководители НАБУ и САП.

Напомним, первое заседание ВСК состоялось 17 ноября 2025 года.

Читайте также: У новой компании "Квартала 95" общий номер телефона с фирмой Миндича, - Следствие.Инфо

Миндичгейт

Читайте также: Зеленский должен срочно уволить Ермака, это единственный правильный выбор, - Железняк

Автор: 

ВР (29490) ВСК (469) Железняк Ярослав (519)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
ДПСУ вже послало ту комісію на йух, хто наступний на черзі?
показать весь комментарий
10.12.2025 10:23 Ответить
+2
Ги..Ги... це та ТСК яку дейнека прикордоник післав нафій непояснивши яким таким чином втік миндич та цукерман....
показать весь комментарий
10.12.2025 10:23 Ответить
+1
"розшуку і блокуванню активів Міндіча" - що з компашкою "КралВрал-95"?
показать весь комментарий
10.12.2025 10:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ДПСУ вже послало ту комісію на йух, хто наступний на черзі?
показать весь комментарий
10.12.2025 10:23 Ответить
І що такого радісного?
показать весь комментарий
10.12.2025 10:30 Ответить
Ги..Ги... це та ТСК яку дейнека прикордоник післав нафій непояснивши яким таким чином втік миндич та цукерман....
показать весь комментарий
10.12.2025 10:23 Ответить
Таке враження, що це радіє особисто Міндіч. Може хай і далі мародьорять?
показать весь комментарий
10.12.2025 10:32 Ответить
Так вони і зараз мародерять...та двушки на мацкву засилають...при зеленій наволочі по іншому не буде...
показать весь комментарий
10.12.2025 10:33 Ответить
А де дєрьмак?
показать весь комментарий
10.12.2025 10:30 Ответить
"розшуку і блокуванню активів Міндіча" - що з компашкою "КралВрал-95"?
показать весь комментарий
10.12.2025 10:30 Ответить
а, дейнеко чітко відповів: да пішли ви нахєр, господа засєдатєлі!
показать весь комментарий
10.12.2025 10:32 Ответить
Сидят! Врут, а ВР кушает)
показать весь комментарий
10.12.2025 10:33 Ответить
В Київі, Дніпрі та інш. містах зараз немає світла по 7 год, дають лише 3 год в день та 3 год в ночі. Коли буде розслідування відносно Укренерго та тих структур, хто вимикає електрику без будь яких пояснень та грфіків? чи журналисти та експерти брешуть, що продається електрика за кордон ?? Чи не може Европа надати допомогу Україні при надлішку е/е зараз там ??
показать весь комментарий
10.12.2025 10:44 Ответить
"Міндічгейт" - це створена ОЗУ (огранізоване злочинне угрупування) Зеленським і він несе пряму відповідальність. Без його участі нічого б подібного не відбулося.
показать весь комментарий
10.12.2025 11:04 Ответить
Глава комиссии - Миндич
показать весь комментарий
10.12.2025 11:13 Ответить
Міндічгейт потрібно було законсервувати... Згоден з Корчинським, що потряс влади на руку кремлю і його слузі пиз....ку в США
показать весь комментарий
10.12.2025 11:23 Ответить
 
 