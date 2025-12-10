Відбулося друге засідання ТСК Ради щодо "Міндічгейту". ВIДЕО
У Раді відбулося друге засідання ТСК з економічної безпеки, на якому обговорюють справу "Міндічгейт".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Комісії нардеп Ярослав Железняк.
Порядок денний
Учасники заслухають керівництво ДБР щодо перевірки залученості їхніх працівників до діяльності злочинної організації Міндіча.
Також заслухають керівництво Фінмоніторингу щодо подальшої взаємодії НАБУ та САП, а також розшуку і блокуванню активів Міндіча, Цукерманів та інших членів злочинної організації.
Також було заплановано спілкування із керівництвом ДПСУ щодо можливого сприяння виїзду Тімуру Міндічу через пропускний пункт. Але представники Держприкордонслужби
Відомо, що особисто будуть присутні керівники НАБУ та САП.
Нагадаємо, перше засідання ТСК відбулося 17 листопада 2025 року.
Міндічгейт
- 4 листопада одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію. Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики. Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
- 1 грудня
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід співвласнику студії "Квартал-95" Тімуру Міндічу у вигляді тримання під вартою.
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