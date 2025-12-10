Відбулося друге засідання ТСК Ради щодо "Міндічгейту". ВIДЕО

У Раді відбулося друге засідання ТСК з економічної безпеки, на якому обговорюють справу "Міндічгейт".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Комісії нардеп Ярослав Железняк.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Порядок денний

Учасники заслухають керівництво ДБР щодо перевірки залученості їхніх працівників до діяльності злочинної організації Міндіча.

Також заслухають керівництво Фінмоніторингу щодо подальшої взаємодії НАБУ та САП, а також розшуку і блокуванню активів Міндіча, Цукерманів та інших членів злочинної організації.

Читайте: Наслідки "Міндічгейту": Кабмін розпустив наглядові ради шести великих енергокомпаній

Також було заплановано спілкування із керівництвом ДПСУ щодо можливого сприяння виїзду Тімуру Міндічу через пропускний пункт. Але представники Держприкордонслужби

Відомо, що особисто будуть присутні керівники НАБУ та САП.

Нагадаємо, перше засідання ТСК відбулося 17 листопада 2025 року.

Також читайте: У нової компанії "Кварталу 95" спільний номер телефону з фірмою Міндіча, - Слідство.Інфо

Міндічгейт

Читайте також: Зеленський має терміново звільнити Єрмака, це єдиний правильний вибір, - Железняк