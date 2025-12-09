Чиновники, причастные к "Миндичгейту", должны быть уволены и привлечены к ответственности, - Порошенко

Госчиновники, причастные к коррупционному скандалу "Миндичгейт", должны быть уволены с должностей и понести ответственность, а коррупционные деньги должны быть возвращены в бюджет и направлены на нужды ВСУ.

Об этом сказал Петр Порошенко во время передачи военным очередной партии ПДТР "Ай-Петри СВ", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Принят закон о бюджете. Еще раз подчеркиваю, принят вопреки позиции фракции "Европейская Солидарность". В результате диалога мы смогли найти источники для одного миллиарда средств для Вооруженных Сил. Но там всунули взятку депутатам в виде 200 тысяч гривен в месяц для депутатских полномочий. Мы будем инициировать эти деньги забрать в бюджет Верховной Рады и передать воинам", – говорит Порошенко.

"Вторая позиция. Мы подчеркнули, что дорожное строительство должно быть привязано исключительно к комплексу обороны государства. Это логистические пути обеспечения Вооруженных Сил и пути эвакуации. Сделайте антидроновые позиции. Нет – они строят дороги на 9 миллиардов либо себе, либо к своим курортам. Это плохо закончится", – предупредил Порошенко.

"И третья позиция. Бюджет не содержит индексацию для военнослужащих Вооруженных Сил. Нам только удалось записать в качестве поручения, что по итогам или в течение первого квартала мы увеличим с 10 до 20% НДФЛ воинам", – отметил политик.

Он также констатировал, что вялая и нерешительная реакция власти на "Миндичгейт" подрывает доверие западных партнеров Украины.

"Не уволены чиновники, которые непосредственно задействованы на пленках. Не уволен глава финмониторинга, который покрывал коррупцию, лично участвовал в хищениях средств государственного бюджета в Полтавской области для строительства фортификационных сооружений на Покровском направлении. Думают, что удалось отвлечь внимание. Не получится", – подчеркивает лидер партии "ЕС".

"Нам нужно срочно налаживать наш диалог с американскими партнерами. Он утрачен. Как я и говорил, у вас есть проблемы коммуникации. Я очень ждал, что из Брюсселя украинская делегация будет возвращаться со средствами российских замороженных активов. Я не теряю надежды, что это будет. И я очень ждал, что мы приблизим санкции, следующий 20-й пакет санкций Евросоюза.

Чего мы ждем? Я очень ждал, что если Путин не пойдет на условия американцев и европейцев, то будут обсуждены дополнительные санкции со стороны G7 и Евросоюза. Очень ждал, что мы получим дополнительное оружие, которого так не хватает на фронте, включая дальнобойное и противовоздушное. А в результате нерешительных действий по коррупционному скандалу мы можем быть лишены даже денег", – констатировал Порошенко.

"Мы не позволим играть. Мы будем требовать, чтобы переговорная делегация прибыла в Верховную Раду. Мы будем требовать очень решительных шагов для привлечения к ответственности участников коррупционных действий и в энергетике, и в оборонных закупках, и везде, потому что то, что НАБУ показало, это лишь верхушка айсберга", – подчеркнул Порошенко.