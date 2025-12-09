РУС
Чиновники, причастные к "Миндичгейту", должны быть уволены и привлечены к ответственности, - Порошенко

порошенко

Госчиновники, причастные к коррупционному скандалу "Миндичгейт", должны быть уволены с должностей и понести ответственность, а коррупционные деньги должны быть возвращены в бюджет и направлены на нужды ВСУ.

Об этом сказал Петр Порошенко во время передачи военным очередной партии ПДТР "Ай-Петри СВ", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Принят закон о бюджете. Еще раз подчеркиваю, принят вопреки позиции фракции "Европейская Солидарность". В результате диалога мы смогли найти источники для одного миллиарда средств для Вооруженных Сил. Но там всунули взятку депутатам в виде 200 тысяч гривен в месяц для депутатских полномочий. Мы будем инициировать эти деньги забрать в бюджет Верховной Рады и передать воинам", – говорит Порошенко.

"Вторая позиция. Мы подчеркнули, что дорожное строительство должно быть привязано исключительно к комплексу обороны государства. Это логистические пути обеспечения Вооруженных Сил и пути эвакуации. Сделайте антидроновые позиции. Нет – они строят дороги на 9 миллиардов либо себе, либо к своим курортам. Это плохо закончится", – предупредил Порошенко.

"И третья позиция. Бюджет не содержит индексацию для военнослужащих Вооруженных Сил. Нам только удалось записать в качестве поручения, что по итогам или в течение первого квартала мы увеличим с 10 до 20% НДФЛ воинам", – отметил политик.

Он также констатировал, что вялая и нерешительная реакция власти на "Миндичгейт" подрывает доверие западных партнеров Украины.

"Не уволены чиновники, которые непосредственно задействованы на пленках. Не уволен глава финмониторинга, который покрывал коррупцию, лично участвовал в хищениях средств государственного бюджета в Полтавской области для строительства фортификационных сооружений на Покровском направлении. Думают, что удалось отвлечь внимание. Не получится", – подчеркивает лидер партии "ЕС".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство стоит перезагрузить и убрать оттуда всех фигурантов пленок "Ермака-Миндича", - Порошенко

"Нам нужно срочно налаживать наш диалог с американскими партнерами. Он утрачен. Как я и говорил, у вас есть проблемы коммуникации. Я очень ждал, что из Брюсселя украинская делегация будет возвращаться со средствами российских замороженных активов. Я не теряю надежды, что это будет. И я очень ждал, что мы приблизим санкции, следующий 20-й пакет санкций Евросоюза.

Чего мы ждем? Я очень ждал, что если Путин не пойдет на условия американцев и европейцев, то будут обсуждены дополнительные санкции со стороны G7 и Евросоюза. Очень ждал, что мы получим дополнительное оружие, которого так не хватает на фронте, включая дальнобойное и противовоздушное. А в результате нерешительных действий по коррупционному скандалу мы можем быть лишены даже денег", – констатировал Порошенко.

Читайте также: "ЕС" призвала Зеленского ветировать Госбюджет-2026: Нужно поднять зарплаты военным

"Мы не позволим играть. Мы будем требовать, чтобы переговорная делегация прибыла в Верховную Раду. Мы будем требовать очень решительных шагов для привлечения к ответственности участников коррупционных действий и в энергетике, и в оборонных закупках, и везде, потому что то, что НАБУ показало, это лишь верхушка айсберга", – подчеркнул Порошенко.

+12
Тільки так і ні як інакше!
09.12.2025 21:36 Ответить
+10
09.12.2025 21:40 Ответить
+10
Петро вас дуже мало❤️ , а ті хто повиннен захищати політичні інтереси України ,і більше того , у кого рило в пуху ,котрі підтримували цю зеленську шлоїбень до Ради , журналісти та чиновникі ,всі готуються до свят, їм начхати на Україну ,головне свята, при розрухі на крові , а могли би підняти народ , допомогти самім себе ....
09.12.2025 21:41 Ответить
Тільки так і ні як інакше!
09.12.2025 21:36 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ysBOdjcTLyI https://www.youtube.com/watch?v=❗️Зеленський оголошує вибори | Віталій Портников
09.12.2025 22:03 Ответить
09.12.2025 21:40 Ответить
Барига на крові на святе посягнув - на самого бубачку!
09.12.2025 21:40 Ответить
Так хто ж там тоді залишиться?
09.12.2025 21:41 Ответить
Петро вас дуже мало❤️ , а ті хто повиннен захищати політичні інтереси України ,і більше того , у кого рило в пуху ,котрі підтримували цю зеленську шлоїбень до Ради , журналісти та чиновникі ,всі готуються до свят, їм начхати на Україну ,головне свята, при розрухі на крові , а могли би підняти народ , допомогти самім себе ....
09.12.2025 21:41 Ответить
Ну так чого Зеленський сидить? Риба гниє з голови
09.12.2025 21:43 Ответить
Виявилося, що смердить з голови, але гниє з інших місць.
Біологічно:
Запах: голова риби часто стає джерелом неприємного запаху першою, бо там концентровані травні ферменти, мозок і органи дихання. Вони швидко починають виділяти леткі сполуки сірки та аміаку, які створюють характерний «рибний» запах. Тобто смердить саме голова.
Гниття: розклад тканин відбувається не зовсім так, як запах. М'якоть живота чи черевце риби, особливо з внутрішніми органами, може розкладатися швидше, ніж м'язи голови, бо там більше бактерій і рідких тканин, що швидко ферментуються.
09.12.2025 21:53 Ответить
НАБУ сегодня соперничает с платформой НЕТФЛИКС
Не дождусь продолжения сериала ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ
Украинский римейк
В главной роли ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ ЗЕЛЕНСКИЙ
Его появление в сериале будет незабываемым
Уверена - мир офигеет!!!!!!!
09.12.2025 21:44 Ответить
А найкраще це розстреляти щоб інші боялися!
09.12.2025 21:45 Ответить
Не ображайтесь, але ******* опозиція це спортивні коментатори. Все бачать, все коментують.... Але нуль на щось впливають.
Повна узурпація ЗАО міндічгейт
09.12.2025 21:45 Ответить
Дякуєму мудрому наріду, який сдєлал себе вмєстє
09.12.2025 21:48 Ответить
Потому что монопольная власть Зеленского
Он президент
И у него большинство в парламенте
Так захотел народ Украины
Все вопросы только к народу
09.12.2025 21:49 Ответить
Ні, мономопольна влада накраденого бабла. Знову пішли конверти - й тому є коаліція , тому Зе й іде на вибори..
09.12.2025 21:53 Ответить
Буратіно розуміє, що безлад виборів у війні, без зупинення бойових дій й без забезпечення безпеки під вибори, за хотєлкой Трампа й Ху - це шанс йому просто сквизднути з країни .
09.12.2025 21:55 Ответить
для нього найкраща ситуація йти на вибори - будь-яка краще ніж створити наприклад конституційну коаліцію єдності ПЕРЕОБРАВШИ і Стефанчука і кабмін , але... Бабло дають Скороход на заставу ті ж самі, котрі й конверти "кааліціянтам".

Тому ... Навіть якщо захоче Європа вплинути на Буратіну....- може й збиралися для того у Лондоні й розбіглися від журналістів опісля...
Єдине, 19го грудня повинні прийти гроші на бюджет , невже вони дадуть цьом кабміну замайбазіх та замдічів ...
09.12.2025 22:21 Ответить
Он никогда больше не пойдет на выборы
Все его зарубежные вояжи
Это попытка найти себе ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРИТУЛОК
Он сейчас в Цугцванге
Каждый следующий шаг лишь ухудшает положение
09.12.2025 21:59 Ответить
він може " піти" а сам потім піти геть в процесі...
показать весь комментарий
Все вирішують люди. Не вийшли би на Майдани по всій Україні мільйони, то були зараз у складі росіі. А партії та лідери, це як центр кристалізації.
09.12.2025 22:14 Ответить
абсолютна правда!
Трамп цього ніколи не зрозуміє. Як і *****.
До Зелі з якимись потугами доходить.... Особливо після картоного Майдану.
09.12.2025 22:34 Ответить
Таке відчуття, що легше ліквідувати Офіс президента, ніж призначати людину на очільника ОП, - Зеленський

Ех, якби він раніше знав... Він би їх "покарав" би, по повнії!)
09.12.2025 21:47 Ответить
Точно, покарав! Закричав би на них: "Вийді вон, розбійник"!
09.12.2025 21:53 Ответить
а дЄрмак не держслужбовець і не чиновник - а просто завгосп!
"Понять і простіть"?
09.12.2025 21:48 Ответить
"Націоналісти" вже не ті...
09.12.2025 21:54 Ответить
при всій неоднозначності цього типу ставлю йому плюс
09.12.2025 21:57 Ответить
Дружок Люсі - не патріот, а просто відкладені яйця олігархату в типу націоналістів часів Кучми , це як УП під редакцією Притули з Сірьогою Лещенком після вбивства Гонгадзе .
09.12.2025 21:59 Ответить
Зеленський зрадник і корупціонер , як і вся його зелена шобла ,
тому він нічого не зробить для вирішення цих проблем ,
а буде думати про те, як зберегти вкрадене і як втекти з краіни !!
09.12.2025 21:57 Ответить
нєнєнє!
ні слова не скажу, бо миттєвий бан!
09.12.2025 21:59 Ответить
Якщо вони будуть притягнуті до відповідальності, то де тоді брати кеш на вибори?
09.12.2025 22:01 Ответить
Порох, як там Грановський чи Ложкін поживають?
09.12.2025 22:02 Ответить
зешмалений-!!! хтось чув багато про них ну як про Єрмака ? вони привели Пороха до здачі України з танками та ініціалами як для Буратіни ZVO на баштах під парад на Хрещатику?
09.12.2025 22:06 Ответить
Забичена, вони один гідний другого...
09.12.2025 22:09 Ответить
дякую ра реакцію- це підтвердження - ЗЄ пішло на змову з ХУ
09.12.2025 22:10 Ответить
сама хоч розумієщ - яку фігню пишеш?
09.12.2025 22:12 Ответить
дякую за таку увагу до моїх лописів- значить я права
09.12.2025 22:24 Ответить
А Ложкін - що?
За Грановського - ще так-сяк; Г+Г знатно оббріхали (і досі **********) і Пороха, і його оточення; і навіть безпідставно прив'язали до Пороха ніби як до"злочиної зграї" його бізнес-партнерів штибу Грановського.
А Ложкіна за що сюди прив'язувати?
09.12.2025 22:46 Ответить
Петре Олексійовичу, не переймайтеся так за долю "держчиновників, які причетні до корупційного скандалу "Міндічгейт". У "них" все "в шоколаді" (може навіть в "Рошенівському"), просто коли прийдуть "їхні" (ті, кому під час аійни "уходят двушкі на маскву"), доведеться витратити трохи часу і грошей на "пєрєафармлєніє всєво парускім законам".
09.12.2025 22:04 Ответить
таки є гроші у ******* на вибори - якщо сюди вже лізуть знову?
09.12.2025 22:07 Ответить
таки пішли на сговір з Хйлом та Трампом - роздрай виборів у війні. Невже хйло дає Зелі притулок?
09.12.2025 22:09 Ответить
А чого б і ні?
09.12.2025 22:18 Ответить
ну як гарантію не травити його в Іспанії, як мінімум дасть
09.12.2025 22:26 Ответить
Що,усі??? Та то вже занадто...В хто тоді буде годувати батальон "Монако"??? Таке вже вигадають....притягнути...до відповідальності....Ще Єрмака притягнуте!!! Аж смішно....
09.12.2025 22:28 Ответить
а як гладковскі?
09.12.2025 22:35 Ответить
шукай в гуглі; якщо не здатен - підкажу: старший виправданий судом, справа закрита, повторне відкриття - ні горить, ні тліє, в розшук не подають; що означає політичне замовлення. По молодшому - була адміністративна справа, податкова примусила дополатити донарахований податок, і закрили.
09.12.2025 22:51 Ответить
і так буде адвокат
09.12.2025 23:24 Ответить
Самі себе не притягнуть.
Це вже після виборів, очевидно,що,станеться.
09.12.2025 22:39 Ответить
https://t.me/spravagromad/50249 ГО "Справа Громад":
ЗОРЯНИЙ ЗВ'ЯЗОК УЖЕ ТУТ!
На фронті неймовірно важко. Про таке ми навіть не читали, не бачили фільмів, не могли навіть уявити у кошмарному сні.
Бо сьогодні реальність перевершує найгірші антиутопії.
Але в Україні є неймовірна потужна сила - Збройні Сили. Маємо допомагати їм з усіх сил.

450 терміналів Starlink від "Справи громад" вже захищають небо над Україною разом із ЗСУ
Поки ворог намагається глушити сигнали, наші захисники спілкуються через супутникову мережу.
Ми живемо в часи, коли зброя свободи - технології майбутнього. І ця зброя - у руках найсміливіших.
Сила - у зв'язку. Перемога - у технологіях. Майбутнє - за Україною.
ДОПОМОГА ЗСУ через ГО "Справа Громад":
ПРИВАТ24 - 5169 3305 3948 0845
ІНШІ БАНКИ - 5375 4112 1895 1692
Посилання на банку МОНО: https://send.monobank.ua/jar/5QZhma2F8k
09.12.2025 23:23 Ответить
 
 