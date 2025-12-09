Чиновники, причастные к "Миндичгейту", должны быть уволены и привлечены к ответственности, - Порошенко
Госчиновники, причастные к коррупционному скандалу "Миндичгейт", должны быть уволены с должностей и понести ответственность, а коррупционные деньги должны быть возвращены в бюджет и направлены на нужды ВСУ.
Об этом сказал Петр Порошенко во время передачи военным очередной партии ПДТР "Ай-Петри СВ", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Принят закон о бюджете. Еще раз подчеркиваю, принят вопреки позиции фракции "Европейская Солидарность". В результате диалога мы смогли найти источники для одного миллиарда средств для Вооруженных Сил. Но там всунули взятку депутатам в виде 200 тысяч гривен в месяц для депутатских полномочий. Мы будем инициировать эти деньги забрать в бюджет Верховной Рады и передать воинам", – говорит Порошенко.
"Вторая позиция. Мы подчеркнули, что дорожное строительство должно быть привязано исключительно к комплексу обороны государства. Это логистические пути обеспечения Вооруженных Сил и пути эвакуации. Сделайте антидроновые позиции. Нет – они строят дороги на 9 миллиардов либо себе, либо к своим курортам. Это плохо закончится", – предупредил Порошенко.
"И третья позиция. Бюджет не содержит индексацию для военнослужащих Вооруженных Сил. Нам только удалось записать в качестве поручения, что по итогам или в течение первого квартала мы увеличим с 10 до 20% НДФЛ воинам", – отметил политик.
Он также констатировал, что вялая и нерешительная реакция власти на "Миндичгейт" подрывает доверие западных партнеров Украины.
"Не уволены чиновники, которые непосредственно задействованы на пленках. Не уволен глава финмониторинга, который покрывал коррупцию, лично участвовал в хищениях средств государственного бюджета в Полтавской области для строительства фортификационных сооружений на Покровском направлении. Думают, что удалось отвлечь внимание. Не получится", – подчеркивает лидер партии "ЕС".
"Нам нужно срочно налаживать наш диалог с американскими партнерами. Он утрачен. Как я и говорил, у вас есть проблемы коммуникации. Я очень ждал, что из Брюсселя украинская делегация будет возвращаться со средствами российских замороженных активов. Я не теряю надежды, что это будет. И я очень ждал, что мы приблизим санкции, следующий 20-й пакет санкций Евросоюза.
Чего мы ждем? Я очень ждал, что если Путин не пойдет на условия американцев и европейцев, то будут обсуждены дополнительные санкции со стороны G7 и Евросоюза. Очень ждал, что мы получим дополнительное оружие, которого так не хватает на фронте, включая дальнобойное и противовоздушное. А в результате нерешительных действий по коррупционному скандалу мы можем быть лишены даже денег", – констатировал Порошенко.
"Мы не позволим играть. Мы будем требовать, чтобы переговорная делегация прибыла в Верховную Раду. Мы будем требовать очень решительных шагов для привлечения к ответственности участников коррупционных действий и в энергетике, и в оборонных закупках, и везде, потому что то, что НАБУ показало, это лишь верхушка айсберга", – подчеркнул Порошенко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Біологічно:
Запах: голова риби часто стає джерелом неприємного запаху першою, бо там концентровані травні ферменти, мозок і органи дихання. Вони швидко починають виділяти леткі сполуки сірки та аміаку, які створюють характерний «рибний» запах. Тобто смердить саме голова.
Гниття: розклад тканин відбувається не зовсім так, як запах. М'якоть живота чи черевце риби, особливо з внутрішніми органами, може розкладатися швидше, ніж м'язи голови, бо там більше бактерій і рідких тканин, що швидко ферментуються.
Не дождусь продолжения сериала ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ
Украинский римейк
В главной роли ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ ЗЕЛЕНСКИЙ
Его появление в сериале будет незабываемым
Уверена - мир офигеет!!!!!!!
Повна узурпація ЗАО міндічгейт
Он президент
И у него большинство в парламенте
Так захотел народ Украины
Все вопросы только к народу
Тому ... Навіть якщо захоче Європа вплинути на Буратіну....- може й збиралися для того у Лондоні й розбіглися від журналістів опісля...
Єдине, 19го грудня повинні прийти гроші на бюджет , невже вони дадуть цьом кабміну замайбазіх та замдічів ...
Все его зарубежные вояжи
Это попытка найти себе ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРИТУЛОК
Он сейчас в Цугцванге
Каждый следующий шаг лишь ухудшает положение
Трамп цього ніколи не зрозуміє. Як і *****.
До Зелі з якимись потугами доходить.... Особливо після картоного Майдану.
Ех, якби він раніше знав... Він би їх "покарав" би, по повнії!)
"Понять і простіть"?
тому він нічого не зробить для вирішення цих проблем ,
а буде думати про те, як зберегти вкрадене і як втекти з краіни !!
ні слова не скажу, бо миттєвий бан!
За Грановського - ще так-сяк; Г+Г знатно оббріхали (і досі **********) і Пороха, і його оточення; і навіть безпідставно прив'язали до Пороха ніби як до"злочиної зграї" його бізнес-партнерів штибу Грановського.
А Ложкіна за що сюди прив'язувати?
Це вже після виборів, очевидно,що,станеться.
ЗОРЯНИЙ ЗВ'ЯЗОК УЖЕ ТУТ!
На фронті неймовірно важко. Про таке ми навіть не читали, не бачили фільмів, не могли навіть уявити у кошмарному сні.
Бо сьогодні реальність перевершує найгірші антиутопії.
Але в Україні є неймовірна потужна сила - Збройні Сили. Маємо допомагати їм з усіх сил.
450 терміналів Starlink від "Справи громад" вже захищають небо над Україною разом із ЗСУ
Поки ворог намагається глушити сигнали, наші захисники спілкуються через супутникову мережу.
Ми живемо в часи, коли зброя свободи - технології майбутнього. І ця зброя - у руках найсміливіших.
Сила - у зв'язку. Перемога - у технологіях. Майбутнє - за Україною.
ДОПОМОГА ЗСУ через ГО "Справа Громад":
ПРИВАТ24 - 5169 3305 3948 0845
ІНШІ БАНКИ - 5375 4112 1895 1692
Посилання на банку МОНО: https://send.monobank.ua/jar/5QZhma2F8k