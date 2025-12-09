Чиновники, причетні до "Міндічгейту", мають бути звільнені та притягнуті до відповідальності, - Порошенко

Держчиновники, які причетні до корупційного скандалу "Міндічгейт", мають бути звільнені з посад і нести відповідальність, а корупційні гроші мають бути повернуті в бюджет і спрямовані на потреби ЗСУ.

Про це сказав Петро Порошенко під час передачі військовим чергової партії ПДТР "Ай-Петрі СВ", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

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"Прийнятий закон про бюджет. Ще раз наголошую, прийнятий всупереч позиції фракції "Європейська Солідарність". Внаслідок діалогу ми змогли знайти джерела для одного мільярда коштів для Збройних Сил. Але там всунули хабар депутатам у вигляді 200 тисяч гривень на місяць для депутатських повноважень. Ми будемо ініціювати ці гроші забрати до бюджету Верховної Ради і передати воїнам", – говорить Порошенко.

"Друга позиція. Ми наголосили, що дорожне будівництво має бути прив’язане виключно для комплексу оборони держави. Це логістичні шляхи забезпечення Збройних Сил і шляхи евакуації. Зробіть антидронові позиції. Ні – вони будують дороги на 9 мільярдів або собі, або до своїх курортів. Це погано закінчиться", – застеріг Порошенко.

"І третя позиція. Бюджет не містить індексацію для військовослужбовців Збройних Сил. Нам лише вдалося записати як доручення, що за підсумками або протягом першого кварталу ми збільшимо з 10 до 20 % ПДФО воїнам", – зазначив політик.

Він також констатував, що млява і нерішуча реакція влади на "Міндічгейт" підриває довіру західних партнерів України.

"Не звільнені урядовці, які безпосередньо задіяні на плівках. Не звільнений Голова фінмоніторингу, який покривав корупцію, особисто брав участь у крадіжках коштів державного бюджету в Полтавській області для будівництва фортифікаційних споруд на Покровському напрямку. Думають, що вдалося відволікти увагу. Не вдасться", – наголошує лідер партії "ЄС".

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"Нам треба терміново налагоджувати наш діалог з американськими партнерами. Він втрачений. Як я і казав, у вас є проблеми комунікації. Я дуже чекав, що з Брюсселя українська делегація буде повертатися з коштами російських заморожених активів. Я не втрачаю надії, що це буде. І я дуже чекав, що ми наблизимо санкції, наступний 20-й пакет санкцій Євросоюзу.

Чого ми чекаємо? Я дуже чекав, що якщо путін не піде на умови американців і європейців, то будуть обговорені додаткові санкції з боку G7 і Євросоюзу. Дуже чекав, що ми отримаємо додаткову зброю, якої так не вистачає на фронті, включно з далекобійною і протиповітряною. А в результаті нерішучих дій по корупційному скандалу ми можемо бути позбавлені навіть грошей", – констатував Порошенко.

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"Ми не дозволимо бавитися. Ми будемо вимагати, щоб переговорна делегація прибула до Верховної Ради. Ми будемо вимагати дуже рішучих кроків для притягнення до відповідальності учасників корупційних дій і в енергетиці, і в оборонних закупівлях, і скрізь, бо те, що НАБУ показало, це лише верхівка айсбергу", – наголосив Порошенко.